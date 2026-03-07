Unod már a csirkét? Íme 5 meglepően magas fehérjetartalmú étel

Ha a magas fehérjetartalmú ételekre gondolunk, a legtöbbünk lelki szemei előtt azonnal a csirkemell jelenik meg, mint minden étkezés megkerülhetetlen főszereplője. Bár a csirke valóban kiváló koncentrált fehérjeforrás, korántsem ez az egyetlen lehetőség.
- Étkezésenként legalább 30 gramm fehérje ajánlott a legtöbb ember számára
- A vörös lazac 22–25 gramm fehérjét tartalmaz 80 grammonként, ráadásul ómega–3-ban is gazdag
- Egy csésze túró akár 24 gramm fehérjét is biztosít
- A kemény tofu teljes értékű növényi fehérjeforrás, csészénként körülbelül 23 gramm fehérjével
- A tonhal 20 gramm fehérjét tartalmaz adagonként, de érdemes figyelni a higanytartalomra
- 85 gramm garnélarák szintén körülbelül 20 gramm fehérjét biztosít
- A változatos fehérjeforrások nemcsak az izmokat, hanem a szív- és az általános egészséget is támogatják
Magas fehérjetartalmú ételek a csirkén túl
A legtöbb embernek étkezésenként legalább 30 gramm fehérjét érdemes fogyasztania, de az aktív életmódot folytatóknak vagy izomtömeg-növelőknek ennél többre is szükségük lehet. Szerencsére bőven akadnak olyan alternatívák, amelyek segítenek elérni ezt a célt anélkül, hogy minden nap csirkét kellene ennünk. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a fehérjebevitel növelhető az adagok mérsékelt emelésével is.
Vörös lazac
A vörös lazac – más néven sockeye lazac – 80 grammos adagja körülbelül 22–25 gramm fehérjét tartalmaz. Ez a lazacfajta vadon fogott, élénk vöröses-narancsos színét pedig magas asztaxantin-tartalmának köszönheti. Az asztaxantin erős antioxidáns, amely hozzájárulhat a bőr, a szem és a szív egészségének támogatásához.
A lazac emellett az egyik legjobb ómega–3 zsírsavforrás, amelyből a legtöbben nem fogyasztunk elegendőt. Elkészíthető grillezve, sütve vagy akár párolva is, így könnyen beilleszthető a heti étrendbe.
Túró
Egy csésze túró nagyjából 24 gramm fehérjét biztosít. Az elmúlt években látványosan visszatért a gasztronómiába magas fehérjetartalmának és sokoldalúságának köszönhetően. Enyhe íze és krémes állaga miatt édes és sós ételekhez egyaránt jól illik. Turmixolva akár a görög joghurt kevésbé savanykás alternatívája is lehet. Emellett kalciumot, káliumot és foszfort is tartalmaz, amelyek támogatják a csontok és az izmok egészségét.
Fogyasztható gyümölccsel, zöldséges mártogatósként, turmixokba keverve, pirítósra halmozva vagy akár tésztaszószok, sütik, palacsinták alapjaként.
Tofu
Egy csésze tofu körülbelül 23 gramm fehérjét tartalmaz, így az egyik legsűrűbb növényi fehérjeforrásnak számít. A szójabab – amelyből készül – teljes értékű fehérje, azaz mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza.
A tofu izoflavonokban is gazdag, ezek a növényi vegyületek hozzájárulhatnak a szív- és csontegészség támogatásához. Az extra kemény változatok fehérjetartalma magasabb, mint a selymes tofué.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ha valaki izomépítés céljából fogyasztja, a tofu leucintartalma önmagában nem feltétlenül elegendő az izomfehérje-szintézis optimális beindításához, így érdemes más fehérjeforrásokkal kombinálni. Felhasználható wokban készített ételekhez, rántottaként elkészítve, pácolva vagy salátákra morzsolva.
Tonhal
80 gramm tonhal körülbelül 20 gramm fehérjét tartalmaz. Legyen szó friss vagy konzerv változatról, a tonhal gazdag fehérjében, ómega–3 zsírsavakban és B12-vitaminban – írja a Mind Body Green.
Érdemes azonban odafigyelni a higanytartalomra: a konzerv tonhal és a skipjack tonhal általában alacsonyabb higanyszinttel rendelkezik, míg a fehér tonhal és a sárga úszójú tonhal jellemzően magasabbal. Felhasználható tonhalsalátákhoz, grillezett steak formájában vagy akár poke tálak alapjaként is.
Garnélarák
Öt darab, összesen körülbelül 85 grammnyi garnélarák mintegy 20 gramm fehérjét biztosít. Ezek az apró, de tápanyagban gazdag tengeri herkentyűk néhány perc alatt elkészülnek: például egy kis fokhagymás, sós, citromleves páccal isteni főétel készíthető belőlük.
