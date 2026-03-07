Unod már a csirkét? Íme 5 meglepően magas fehérjetartalmú étel

Ha a magas fehérjetartalmú ételekre gondolunk, a legtöbbünk lelki szemei előtt azonnal a csirkemell jelenik meg, mint minden étkezés megkerülhetetlen főszereplője. Bár a csirke valóban kiváló koncentrált fehérjeforrás, korántsem ez az egyetlen lehetőség.

A vörös lazac a magas fehérjetartalmú ételek egyik kiemelkedő képviselője.

Étkezésenként legalább 30 gramm fehérje ajánlott a legtöbb ember számára

A vörös lazac 22–25 gramm fehérjét tartalmaz 80 grammonként, ráadásul ómega–3-ban is gazdag

Egy csésze túró akár 24 gramm fehérjét is biztosít

A kemény tofu teljes értékű növényi fehérjeforrás, csészénként körülbelül 23 gramm fehérjével

A tonhal 20 gramm fehérjét tartalmaz adagonként, de érdemes figyelni a higanytartalomra

85 gramm garnélarák szintén körülbelül 20 gramm fehérjét biztosít

A változatos fehérjeforrások nemcsak az izmokat, hanem a szív- és az általános egészséget is támogatják

Magas fehérjetartalmú ételek a csirkén túl

A legtöbb embernek étkezésenként legalább 30 gramm fehérjét érdemes fogyasztania, de az aktív életmódot folytatóknak vagy izomtömeg-növelőknek ennél többre is szükségük lehet. Szerencsére bőven akadnak olyan alternatívák, amelyek segítenek elérni ezt a célt anélkül, hogy minden nap csirkét kellene ennünk. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a fehérjebevitel növelhető az adagok mérsékelt emelésével is.

Vörös lazac

A vörös lazac – más néven sockeye lazac – 80 grammos adagja körülbelül 22–25 gramm fehérjét tartalmaz. Ez a lazacfajta vadon fogott, élénk vöröses-narancsos színét pedig magas asztaxantin-tartalmának köszönheti. Az asztaxantin erős antioxidáns, amely hozzájárulhat a bőr, a szem és a szív egészségének támogatásához.

A lazac emellett az egyik legjobb ómega–3 zsírsavforrás, amelyből a legtöbben nem fogyasztunk elegendőt. Elkészíthető grillezve, sütve vagy akár párolva is, így könnyen beilleszthető a heti étrendbe.

Túró

Egy csésze túró nagyjából 24 gramm fehérjét biztosít. Az elmúlt években látványosan visszatért a gasztronómiába magas fehérjetartalmának és sokoldalúságának köszönhetően. Enyhe íze és krémes állaga miatt édes és sós ételekhez egyaránt jól illik. Turmixolva akár a görög joghurt kevésbé savanykás alternatívája is lehet. Emellett kalciumot, káliumot és foszfort is tartalmaz, amelyek támogatják a csontok és az izmok egészségét.