Új Diana hercegné-dokumenumfilm a láthatáron − A Palota bizonyára nem lesz boldog

Újabb fejezetet kezdődhet a streamingóriás és a sussexi herceg közötti együttműködésben. A beszámolók szerint Harry az új Diana-projektben nemcsak személyes emlékeit idézné fel, hanem édesanyja örökségét is új perspektívából mutatná be.

Harry herceg a mai napig nem tudta feldolgozni édesanyja, Diana hercegné korai halálát.

Forrás: Getty Images

Harry állítólag új Diana-dokumentumfilmet szeretne készíteni a Netflixre.

A projekt a néhai Diana hercegné halálának 30. évfordulójára jöhetne ki.

Harry és testvére, Vilmos korábban már szerepelt egy közös, édesanyjukról szóló dokumentumfilmben.

A 2017-es produkció volt az utolsó alkalom, amikor a testvérek nyilvánosan és részletesen beszéltek Dianáról.

Diana élete új formában kerülne a nézők elé

Lapinformációk szerint Harry egy különkiadást szeretne készíteni édesanyja halálának 30. évfordulójára. A projekt célja, hogy a tragikusan elhunyt Diana hercegné életét új formában mutassa be a közönségnek. A herceg állítólag abban bízik, hogy a dokumentumfilm egyben folytatása lehet a streamingoldallal meglévő együttműködésének, és egy új produkcióval tovább erősítheti a platformmal kialakított kapcsolatát. Azt, hogy ez mennyire reális, nem tudni, ugyanis Meghan Markle, a sussexi hercegné lifestyle márkája, az As Ever mindössze egy évvel az indulás után megszakítja partnerségét a Netflixszel.

Diana élete legfontosabb feladatának az anyaságot tekintette: imádta a fiait.

Forrás: Getty Images

Vilmos és Harry utolsó közös megszólalása

Harry és bátyja,Vilmos korábban együtt szerepeltek a 2017-ben bemutatott Diana, Our Mother: Her Life and Legacy című dokumentumfilmben. A produkció Diana hercegné halálának 20. évfordulója alkalmából készült. Ez a film volt az utolsó alkalom, amikor a két testvér nyilvánosan és mélyrehatóan beszélt édesanyjukról. A walesi herceg olyan személyes emlékeket is megosztott, amelyeket korábban nem hozott nyilvánosságra, és elmondta, hogy évekbe telt számára feldolgozni Diana halálát. Amikor Diana elhunyt, Vilmos 16 éves volt, és saját bevallása szerint sokkal több és mélyebb emléket őriz a vele töltött időből, mint Harry.

Ha a megérzéseink nem csalnak, Vilmos egyáltalán nem ünnepelné Harry partizánakcióját, mint ahogyan amiatt is teljesen felháborodott, hogy Hollywood András volt herceg botrányát vinné filmre, a Netflix pedig A Korona minisorozatát készítené el a bukott brit királyi családtagról.