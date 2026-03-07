A női kiegészítők királynői idén tavasszal a táskák lesznek: mutatjuk a legtrendibb darabokat

Idén tavasszal minden szem a női kiegészítőkre szegeződik, azon belül is a női táskákra, amik egészen új arcukat mutatják majd meg: érkeznek a láncok, szövetek és clutchok, amikkel stílusosan köszöntheted a várva várt felmelegedést!
Fókuszban a női kiegészítők: ezekért a táskákért rajong majd idén tavasszal mindenki
- A tavaszi táskatrendek minden eddiginél sokoldalúbbak lesznek.
- Bemutatjuk azokat az újdonságokat, amiket minden it girl vállán láthatsz majd.
Szent meggyőződésünk, hogy a nőket egyetlen szempont alapján lehet 100 százalékos pontossággal két csoportra osztani, ez pedig az, amilyen táskát viselnek. Vannak ugyanis, akik egyetlen böhöm nagy darabot cipelnek mindenhova, amiben egy túlélőkészlet és három napi hideg élelem is megtalálható a mindennapi apróságok mellett, míg vannak, akiknek bőven elég egy tenyérnyi szütyő, amiben csak egy lakáskulcs és telefon fér el.
Nos, a jó hír, hogy a 2026-os tavaszi táskatrendekben mindkét klub tagjai megtalálják a nekik kedvező darabokat. Mutatjuk, miből válogathatsz!
Láncok
Már egy ideje egyeduralommal bírnak a vastag pántos darabok, de idén tavasszal végre megszabadulhatunk tőlük és visszatérnek az elegáns, finomabb verziók, amik kicsit csörögnek, kicsit hidegek, de legalább önvédelmi fegyverként is használhatók egy esetleges támadás esetén. Most minden menő lesz, ami láncra lesz fűzve, a klasszikus Chanel-ihletésű daraboktól kezdve a robusztusabb megoldásokig.
Klein kék
Ezt a ragyogó, különleges kéket a színárnyalatot először kikeverő francia művészről nevezték el és idén tavasszal a designer tervezők előszeretettel használják a táskáikon is. Az élénk szín ugyanolyan jó mutat kisebb crossbodykon, mint a nőies, fogantyús darabokon és egy kis vidám, retro hangulatot kölcsönöz a tavaszi outfiteknek.
Hordótáskák
2026 táskadivatjának egyik meghatározó eleme lesz a hordó fazon, amit más néven bowling táskának is hívunk jellegzetes formája miatt. A Balenciagától kezdve a Coach-on át a magyar márkákig már szinte minden tervező kísérletezett velük, de most végre a fast fashion üzletek polcain is fellelhetőek lesznek ezek az aranyos, extra kis tatyók.
Szőtt táskák
Bár eddig leginkább a Balaton-parton használtuk a szőtt szütyőket, amikor egy fokhagymás lángos felé vettük az irányt és valamibe be kellett pakolnunk a holmijainkat, de idén már tavasszal is megcsillogtathatjuk őket. A forma kicsit más, a hatás kevésbé nyaralós, de a lényeg ugyanúgy a szép kidolgozásra és az érdekes textúrára helyeződik.
Clutchok
Az, ami eddig a basic fekete táska volt, az most a clutch lesz: ez a nem feltétlenül praktikus, de annál stílusosabb darab mindent vinni fog idén tavasszal! Egyaránt hódítani fognak a pici és a terebélyes darabok és a segítségükkel bármilyen oufitben úgy érzed majd magad, mint Anna Wintour egy különösen jó napján. Ha viszont igazán biztosra szeretnél menni, akkor válassz egy terebélyes, műbőr darabot, de vigyázz: egy rohangálós napra nem biztos, hogy ez a legideálisabb választás!
