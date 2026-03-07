Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
öltözködés

A női kiegészítők királynői idén tavasszal a táskák lesznek: mutatjuk a legtrendibb darabokat

öltözködés női táska divattrendek
Nagy Kata
2026.03.07.
Fonott textúrák, izgalmas formák és meglepő színek: a női kiegészítők világában idén tavasszal a táskák lesznek azok a darabok, amikkel új szintre emelheted a megjelenésed!

Idén tavasszal minden szem a női kiegészítőkre szegeződik, azon belül is a női táskákra, amik egészen új arcukat mutatják majd meg: érkeznek a láncok, szövetek és clutchok, amikkel stílusosan köszöntheted a várva várt felmelegedést! 

Fiatal modell női kiegészítőkkel a kezében sétál az utcán
A női kiegészítők közül a táska lesz idén tavasszal a leghangsúlyosabb. 
Forrás: WireImage

Fókuszban a női kiegészítők: ezekért a táskákért rajong majd idén tavasszal mindenki

  • A tavaszi táskatrendek minden eddiginél sokoldalúbbak lesznek.
  • Bemutatjuk azokat az újdonságokat, amiket minden it girl vállán láthatsz majd.  

Szent meggyőződésünk, hogy a nőket egyetlen szempont alapján lehet 100 százalékos pontossággal két csoportra osztani, ez pedig az, amilyen táskát viselnek. Vannak ugyanis, akik egyetlen böhöm nagy darabot cipelnek mindenhova, amiben egy túlélőkészlet és három napi hideg élelem is megtalálható a mindennapi apróságok mellett, míg vannak, akiknek bőven elég egy tenyérnyi szütyő, amiben csak egy lakáskulcs és telefon fér el.

Nos, a jó hír, hogy a 2026-os tavaszi táskatrendekben mindkét klub tagjai megtalálják a nekik kedvező darabokat. Mutatjuk, miből válogathatsz!

Láncok

Már egy ideje egyeduralommal bírnak a vastag pántos darabok, de idén tavasszal végre megszabadulhatunk tőlük és visszatérnek az elegáns, finomabb verziók, amik kicsit csörögnek, kicsit hidegek, de legalább önvédelmi fegyverként is használhatók egy esetleges támadás esetén. Most minden menő lesz, ami láncra lesz fűzve, a klasszikus Chanel-ihletésű daraboktól kezdve a robusztusabb megoldásokig. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 15: Toni Breidinger wears pants, brown bag outside Coach during New York Fashion Week on September 15, 2025 in New York City. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
A láncos táskák visszatértek és nem mennek sehova! 
Forrás: Getty Images North America

Klein kék 

Ezt a ragyogó, különleges kéket a színárnyalatot először kikeverő francia művészről nevezték el és idén tavasszal a designer tervezők előszeretettel használják a táskáikon is. Az élénk szín ugyanolyan jó mutat kisebb crossbodykon, mint a nőies, fogantyús darabokon és egy kis vidám, retro hangulatot kölcsönöz a tavaszi outfiteknek. 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 14: A guest wears black leather pants, a blue large bag, during London Fashion Week September 2019 on September 14, 2019 in London, England. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Egy különleges, kék táskával nem lőhetsz mellé 2026 tavaszán! 
Forrás: Getty Images Europe

Hordótáskák

2026 táskadivatjának egyik meghatározó eleme lesz a hordó fazon, amit más néven bowling táskának is hívunk jellegzetes formája miatt. A Balenciagától kezdve a Coach-on át a magyar márkákig már szinte minden tervező kísérletezett velük, de most végre a fast fashion üzletek polcain is fellelhetőek lesznek ezek az aranyos, extra kis tatyók. 

MUNICH, GERMANY - JULY 3: Mirja Klein is seen wearing a bright white MandyMW sleeveless logo top with tight shape and white logo embroidery in the front from MY ESSENTIAL WARDROBE; a blue medium washed Ines denim trousers with fold-over closure and wide leg silhouette from DARKPARK; a white Mercer Bag Oat with elongated shape from Freja; a silver cuff bracelet with sculpted silhouette from COS; a vintage silver-golden bicolor Santos de Cartier wristwatch from Cartier on July 3, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
A hordótáska jött, látott és azonnal elrabolta a szívünket.
Forrás: Getty Images Europe

Szőtt táskák 

Bár eddig leginkább a Balaton-parton használtuk a szőtt szütyőket, amikor egy fokhagymás lángos felé vettük az irányt és valamibe be kellett pakolnunk a holmijainkat, de idén már tavasszal is megcsillogtathatjuk őket. A forma kicsit más, a hatás kevésbé nyaralós, de a lényeg ugyanúgy a szép kidolgozásra és az érdekes textúrára helyeződik. 

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 12: A guest wears an olive woven suede oversized handbag from Bottega Veneta, a green belted trench coat, a black top, outside TWP, during New York Fashion Week, on February 12, 2026 in New York City (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A szőtt táskák már nem csak a vízparton hódítanak! 
Forrás: Getty Images North America

Clutchok 

Az, ami eddig a basic fekete táska volt, az most a clutch lesz: ez a nem feltétlenül praktikus, de annál stílusosabb darab mindent vinni fog idén tavasszal! Egyaránt hódítani fognak a pici és a terebélyes darabok és a segítségükkel bármilyen oufitben úgy érzed majd magad, mint Anna Wintour egy különösen jó napján. Ha viszont igazán biztosra szeretnél menni, akkor válassz egy terebélyes, műbőr darabot, de vigyázz: egy rohangálós napra nem biztos, hogy ez a legideálisabb választás! 

DUSSELDORF, GERMANY - JANUARY 25: Gitta Banko is seen wearing light blue oversized wool blazer & pants, black leather clutch by Boscana x Gitta Banko on January 25, 2020 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

Szemezgetnél egy kicsit a friss trendek között? Kattints ezekre a cikkekre: 

Bojtok, rojtok és kontysapkák: 2026 legváratlanabb hajkiegészítői

Megmutatjuk, mit rak minden igazán trendi csaj a hajába.

Meguntad a bobot és fogalmad sincs, mit kezdj vele? Íme 3 trendi frizura félhosszú hajból

Mutatunk 3 olyan frizurát, amelyek félhosszú hajból mutatnak a legjobban.

5 Bridgerton stílusú fehérnemű, amiben modern kori hercegnő lehetsz

Csábíts úgy, mint Daphne Bridgerton és Kate Sharma! Mutatjuk a legjobb női fehérneműket, amelyek modern csavarral adják át a Bridgerton stílusát.

 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu