A női kiegészítők királynői idén tavasszal a táskák lesznek: mutatjuk a legtrendibb darabokat

Idén tavasszal minden szem a női kiegészítőkre szegeződik, azon belül is a női táskákra, amik egészen új arcukat mutatják majd meg: érkeznek a láncok, szövetek és clutchok, amikkel stílusosan köszöntheted a várva várt felmelegedést!

A női kiegészítők közül a táska lesz idén tavasszal a leghangsúlyosabb.

Forrás: WireImage

Fókuszban a női kiegészítők: ezekért a táskákért rajong majd idén tavasszal mindenki A tavaszi táskatrendek minden eddiginél sokoldalúbbak lesznek.

Bemutatjuk azokat az újdonságokat, amiket minden it girl vállán láthatsz majd.

Szent meggyőződésünk, hogy a nőket egyetlen szempont alapján lehet 100 százalékos pontossággal két csoportra osztani, ez pedig az, amilyen táskát viselnek. Vannak ugyanis, akik egyetlen böhöm nagy darabot cipelnek mindenhova, amiben egy túlélőkészlet és három napi hideg élelem is megtalálható a mindennapi apróságok mellett, míg vannak, akiknek bőven elég egy tenyérnyi szütyő, amiben csak egy lakáskulcs és telefon fér el.

Nos, a jó hír, hogy a 2026-os tavaszi táskatrendekben mindkét klub tagjai megtalálják a nekik kedvező darabokat. Mutatjuk, miből válogathatsz!

Láncok

Már egy ideje egyeduralommal bírnak a vastag pántos darabok, de idén tavasszal végre megszabadulhatunk tőlük és visszatérnek az elegáns, finomabb verziók, amik kicsit csörögnek, kicsit hidegek, de legalább önvédelmi fegyverként is használhatók egy esetleges támadás esetén. Most minden menő lesz, ami láncra lesz fűzve, a klasszikus Chanel-ihletésű daraboktól kezdve a robusztusabb megoldásokig.

A láncos táskák visszatértek és nem mennek sehova!

Forrás: Getty Images North America

Klein kék

Ezt a ragyogó, különleges kéket a színárnyalatot először kikeverő francia művészről nevezték el és idén tavasszal a designer tervezők előszeretettel használják a táskáikon is. Az élénk szín ugyanolyan jó mutat kisebb crossbodykon, mint a nőies, fogantyús darabokon és egy kis vidám, retro hangulatot kölcsönöz a tavaszi outfiteknek.

Egy különleges, kék táskával nem lőhetsz mellé 2026 tavaszán!

Forrás: Getty Images Europe

Hordótáskák

2026 táskadivatjának egyik meghatározó eleme lesz a hordó fazon, amit más néven bowling táskának is hívunk jellegzetes formája miatt. A Balenciagától kezdve a Coach-on át a magyar márkákig már szinte minden tervező kísérletezett velük, de most végre a fast fashion üzletek polcain is fellelhetőek lesznek ezek az aranyos, extra kis tatyók.