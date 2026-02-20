A szakemberek azt mondják, hogy a fogyás azon múlik, hogy ki, mennyire elszánt, mennyire akarja a változást. Tímeának olyan fájdalmai voltak, hogy bármire képes lett volna azért, hogy javuljon az állapota. Ennek köszönhető a közel negyven kilós fogyás szülés után.
- Tímea sokáig karcsú volt, de a harmadik és negyedik várandóssága alatt hízni kezdett
- Az esti nassolást sem kerülte el
- A tulsúly miatt hatalmas fájdalmai voltak, így komoly életmódváltásba kezdett
- Kitartása és csodás alakja bizonyíték arra, hogy a tartós fogyás szülés után is lehetséges
Fogyás szülés után: 37 kilót adott le az édesanya
Tímea 173 cm magas, s ehhez jó sokáig 53 kg társult. Az édesanyja és édesapja is magasak, vékonyak, így azt gondolta, a genetika miatt ez nála is mindig így marad.
„Egész életemben azt hallgattam másoktól, hogy egyél már valamit, olyan sovány vagy. Ez így ment az első két fiam születése után is, különösebb erőfeszítés nélkül minden visszaállt a normális kerékvágásba. Aztán többen elkezdtek azzal riogatni, hogy ha 30 év fölött is szülök, ott minden megváltozik és elhízok. Persze, én csak nevettem rajtuk. A kislányom, vagyis a harmadik gyermek érkezésénél már 29 éves voltam. Bevallom, hogy motoszkált bennem, amit az ismerősök mondtak, és örültem, hogy a bűvös szám előtt vagyok. Azonban, ez a terhesség már más volt, mint az előzőek. Rettentően kívánós voltam, mindent mindennel ettem, például nutellás kenyeret csemege uborkával. A várandóság alatt meg is híztam 53-ról 84 kg-ra. Majd pár év múlva, úgy döntöttünk, hogy jöhet még egy baba. Ekkor már bőven túl voltam a 30-on, ráadásul, amikor terhes lettem, 80 kg felett voltam."
Nassolás és fekvés
A legkisebb gyermekével veszélyeztetett terhes volt, így sokat kellett pihennie, feküdnie.
„Végül 101 kilóval mentem szülni. Amíg itthon voltam a picivel, szoptattam, természetesen nem vontam meg magamtól semmit, így nem, hogy fogytam volna, egyre teltebb lettem. Egyébként pedig a két kicsi érkezése körül konyhán dolgoztam, ez sem segített abban, hogy leolvadjanak rólam a kilók. Ott az volt a normális, hogy ha elkészült a hatalmas adag étel, akkor ehettünk belőle, illetve, bármikor készíthettünk magunknak egy giga szendvicset, tele kolbásszal, szalonnával. A gyenge pontom pedig az esti nassolás volt. Egy-egy filmnézés alatt képes voltam megenni egy tábla csokoládét, de nem a hagyományos méretűt, hanem azt az óriásit. Másfél éve értem el a csúcsot, amikor is 114 kg volt a súlyom, ami sajnos az egészségemre is kihatott. Iszonyatosan fájt mindkét sarkam. Reggel, amikor felkeltem az ágyból, lábujjhegyen mentem ki a fürdőszobába, úgy, hogy közben a tévés komód szélébe kapaszkodtam."
Tímea orvosról orvosra járt. Beszerzett egy lúdtalpbetétet, azt remélve, hogy ha máshova kerül a súlypontja, akkor javul az állapota. Kapott lökéshullám terápiát, masszázst, szteroidos injekciót, de nem segített semmi.
„Végül, egy orvos megkérdezte, hogy mióta ekkora a súlyom. Ő vezetett rá, hogy évek óta olyan, mintha a korábbi önmagamat magamon cipelném és ne csodálkozzak, ha fáj a sarkam a hatalmas terhelés miatt. Azt javasolta, hogy adjak le pár kilót, s ez javítani fog a helyzeten. Így kezdtem el másfél évvel ezelőtt az életmódváltást. Először is megfeleztem az ételek mennyiségét és lemondtam az édességekről. Nem száz százalékosan, hiszen ha anyósomnál van valamilyen sütemény, akkor eszek belőle, de az rengeteget számít, hogy az esti nassolás helyett, citromos teát iszom. Szerintem, nekem ez lett a fogyásom kulcsa. Az orvosnak pedig igaza lett, mára teljesen elmúltak a sarok fájdalmaim. Az, hogy helyre jöjjön az egészségem minden perc szenvedést megért"
Már készül a bikiniszezonra
Tímea ma már tudja, hogy nem csak az étkezése volt egészségtelen, hanem az egész életvitele. A teljes életmódváltásnak köszönhetően szépen elindult nála a fogyás szülés után.
„Amióta jogosítványom és autóm lett, mindenhova azzal jártam, mint egy úrinő. Úgy érzem, az nem nekem való, hogy mondjuk eljárjak egy edzőterembe, viszont ennek ellenére is sokkal többet mozgok. Ahova csak lehet, gyalog járok, például boltba vásárolni, játszótérre. Sokat kirándulunk, túrázunk a családdal, hiszen a Bakony mellett élünk, ilyenkor, ha kell, lépcsőzünk, vagy hegyoldalon menetelünk le, fel. Régen, ha a párommal gyalog mentünk valahova, állandóan lemaradtam, nem bírtam tartani vele a tempót. Nagyon jó érzés, hogy most már nem okoz gondot ez sem, mert nem fulladok, nem szuszogok. A három éves kisfiam után is sokkal könnyebben tudok szaladgálni. Emlékszem, tavaly, amikor a strandon ültem a hatalmas, egyrészes fürdőruhámban, azt néztem, hogy rajtam kívül, csak az idős néniken volt ilyen. Alig várom, hogy nyáron végre két részes bikinit vihessek a nyaralásra."
Tímea kétszer állt olyan mélyponton, amikor úgy érezte, hogy legszívesebben abbahagyná az egész életmódváltást. Havonta állt mérlegre, és amikor egy dekát sem fogyott, értelmetlennek látta a sok lemondást.
„Az orvos megnyugtatott, hogy ez normális és arra bíztatott, hogy ne adjam fel. Szerencsére sikerült erőt venni magamon és folytatni. Rengeteg jó dolgot hozott az életembe, a mellett, hogy megszűnt a láb problémám. Korábban a pajzsmirigyemre is gyógyszert kellett szednem. Nemrég voltam vérvételen, kitűnőek lettek az eredményeim, így elhagyhattam a tablettákat. Tavaly egész nyáron lenge ruhákban jártam, hogy ne lássák, milyen hurkás vagyok. Most végre csinosabban öltközködhetek, sőt már jók rám azok a ruhák is, amiket még a kislányom születése előtt hordtam huszonévesen. A párom mindig mondta, hogy ne foglalkozzak a külsőmmel, jó vagyok így is, de nekem nem tetszett, amit a tükörben láttam. Sokszor leszólítanak ismerősök, gratulálnak és megkérdezik, hogy fogytam le. Nagyon jól esik, mert minden ilyen élmény megerősít abban, hogy érdemes volt belevágni!"
Tímea története jól mutatja, hogy az életmódváltás nem egyik napról a másikra történik, mégis hatalmas változást hozhat az egészségben és az önbizalomban. A közel negyven kilós fogyásnak köszönhetően megszűntek a fájdalmai, elhagyhatta a gyógyszereit, és újra energikusabb lett a mindennapokban. Példája bizonyítja, hogy apró, következetes lépések és kitartás mellett a legnehezebb mélypontokból is fel lehet állni.
