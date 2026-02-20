A szakemberek azt mondják, hogy a fogyás azon múlik, hogy ki, mennyire elszánt, mennyire akarja a változást. Tímeának olyan fájdalmai voltak, hogy bármire képes lett volna azért, hogy javuljon az állapota. Ennek köszönhető a közel negyven kilós fogyás szülés után.

Tímea sokáig karcsú volt, de a harmadik és negyedik várandóssága alatt hízni kezdett

Az esti nassolást sem kerülte el

A tulsúly miatt hatalmas fájdalmai voltak, így komoly életmódváltásba kezdett

Kitartása és csodás alakja bizonyíték arra, hogy a tartós fogyás szülés után is lehetséges

Fogyás szülés után: 37 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg az édesanya.

Tímea 173 cm magas, s ehhez jó sokáig 53 kg társult. Az édesanyja és édesapja is magasak, vékonyak, így azt gondolta, a genetika miatt ez nála is mindig így marad.

„Egész életemben azt hallgattam másoktól, hogy egyél már valamit, olyan sovány vagy. Ez így ment az első két fiam születése után is, különösebb erőfeszítés nélkül minden visszaállt a normális kerékvágásba. Aztán többen elkezdtek azzal riogatni, hogy ha 30 év fölött is szülök, ott minden megváltozik és elhízok. Persze, én csak nevettem rajtuk. A kislányom, vagyis a harmadik gyermek érkezésénél már 29 éves voltam. Bevallom, hogy motoszkált bennem, amit az ismerősök mondtak, és örültem, hogy a bűvös szám előtt vagyok. Azonban, ez a terhesség már más volt, mint az előzőek. Rettentően kívánós voltam, mindent mindennel ettem, például nutellás kenyeret csemege uborkával. A várandóság alatt meg is híztam 53-ról 84 kg-ra. Majd pár év múlva, úgy döntöttünk, hogy jöhet még egy baba. Ekkor már bőven túl voltam a 30-on, ráadásul, amikor terhes lettem, 80 kg felett voltam."

Nassolás és fekvés

A legkisebb gyermekével veszélyeztetett terhes volt, így sokat kellett pihennie, feküdnie.

„Végül 101 kilóval mentem szülni. Amíg itthon voltam a picivel, szoptattam, természetesen nem vontam meg magamtól semmit, így nem, hogy fogytam volna, egyre teltebb lettem. Egyébként pedig a két kicsi érkezése körül konyhán dolgoztam, ez sem segített abban, hogy leolvadjanak rólam a kilók. Ott az volt a normális, hogy ha elkészült a hatalmas adag étel, akkor ehettünk belőle, illetve, bármikor készíthettünk magunknak egy giga szendvicset, tele kolbásszal, szalonnával. A gyenge pontom pedig az esti nassolás volt. Egy-egy filmnézés alatt képes voltam megenni egy tábla csokoládét, de nem a hagyományos méretűt, hanem azt az óriásit. Másfél éve értem el a csúcsot, amikor is 114 kg volt a súlyom, ami sajnos az egészségemre is kihatott. Iszonyatosan fájt mindkét sarkam. Reggel, amikor felkeltem az ágyból, lábujjhegyen mentem ki a fürdőszobába, úgy, hogy közben a tévés komód szélébe kapaszkodtam."