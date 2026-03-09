Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő Fanni, Franciska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Ezt az nasit még az orvosok is felírnák: itt a zabpelyhes-datolyás keksz receptje

Shutterstock -
recept diétás nasi datolya keksz nassolnivaló édesség
Baranyi Hanna
2026.03.09.
Nassolnivalóra mindig szükségünk van. Még akkor is, ha épp diétázunk. De ne aggódj, vannak olyan diétás snackek is, melyektől nem kell sóhajok és könnycseppek közepette lemondanod a fogyókúrádról. Klasszikus édesség helyett fedezd fel a zabpelyhes-datolyás kekszet!

Nőként vannak olyan pillanatok, amikor csak azt kiabálja az agyunk, hogy „csokit ide, de azonnal”. Ez olyankor, ha éppen szigorú diétát követsz, nem túl szerencsés, de mind mindenre, erre is van megoldás. Próbáld ki ezt a datolyás kekszet a hagyományos édesség helyett, és máris elcsendesül az agyad durcás oldala!

a datolyás keksz alapja: a datolya
A zabpelyhes-datolyás keksz alapja az ásványi anyagokban és rostban gazdag datolya.
Forrás: 123RF

Diétás nasirecept – De miért pont datolyás?

Tévét nézel? Lehuppansz a kanapéra? Vagy csak egy baráti beszélgetéshez kell a rágcsálnivaló? Ha a fogyókúrás nasik közül a sós és természetesen nulla kalóriás chipset már meguntad, vagy csak szimplán édesre fáj a fogad, akkor csak egy gyümölcsre tekinthetsz: a datolyára. De miért is?

A datolya az egészséges nasik királynője – legalábbis, ha édességről van szó. A gyümölcs természetes cukrai miatt tökéletes édesítőszer lehet bármelyik desszerthez, vagyis teljesen kiiktathatod az egyéb édesítőszereket az életedből. Rengeteg káliumot, kalciumot, magnéziumot, szelént és egyéb ásványi anyagokat tartalmaz. Sőt, a magas rosttartalma miatt hosszabb ideig biztosít teltségérzetet – vagyis ebből a snackből elég egy-két jó falat (ahogy Balu is mondja).

A diétás nasikért járó Oscar-díj nyertese: a zabpelyhes-datolyás keksz

Ha csak pár perces datolyás édességre vágysz, akkor kipróbálhatod a mogyoróvajjal töltött datolyás csókot, mely (ahogy a neve is elárulja) tökéletes randikajának ígérkezik. De ha eggyel intenzívebb és lehengerlőbb ízre vágysz, akkor próbáld ki a pár összetevős zabpelyhes-datolyás kekszünk receptjét! Ez a desszert ugyanis olyan egészséges és ínycsiklandó, hogy még a dietetikusok is megnyalnák utána a tíz ujjukat. És nyugi, ezután nem lesz szükséged zsírégető edzésre, hiszen nem bűnöztél!

Hozzávalók

  • 7-9 magozott datolya
  • 125 ml tej (akármilyen)
  • 45 g zabpehely
  • 1 tk. sütőpor
  • csokipasztilla (opcionális)

Elkészítés

  1. Helyezd el a kimagozott datolyákat egy tálba, és öntsd hozzá a tejet. Villával nyomd szét a gyümölcsöt, és dolgozd el a tejjel, hogy datolyapasztához hasonló állagot kapj.
  2. Öntsd a masszához a zabpelyhet, a sütőport és a csokipasztillát (már, ha szeretnél bele csokit), és keverd össze őket.
  3. Formázz belőlük kanál segítségével keksz alakot, és helyezd rá őket egy sütőpapírral kibélelt tepsire.
  4. Süsd 10-13 percig egy 180 °C-ra elősütött sütőben.

Ha elakadtál a recept közben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod az elkészítés folyamatát.

Zabpelyhes-datolyás keksz, a vonalaink őre

Ezzel az egészséges édességgel nem fogod cserben hagyni a vonalaid! Mert lehet nassolni úgy is, hogy közben diétázol! Próbáld ki ezt a díjnyertes desszertet, és élvezd az ízeket fogyókúra közben is!

Ha még több diétás receptre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!

Egyszerű és fitt randidesszert, ha le akarod nyűgözni a pasid: itt a mogyoróvajas, datolyás csók!

Legyen édes az első randid – ezzel a desszerttel!

Nassolni akarsz, de félted az alakod? Habzsold ezt a diétás chipset – Nulla kalória, csupa élvezet

Kóstold mega legfelkapottabb diétás nasit! Könnyű elkészíteni, egészséges, ropogós és kalóriaszegény.

Unod az egyhangúságot? Próbáld ki ezt a diétás quinoát tofuval – Recept

Ez a fogás tökéletes ahhoz, hogy feldobd a szürke hétköznapokat. Pompás diétás vacsora lehet, de ebédre is jó választás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu