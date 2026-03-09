Ezt az nasit még az orvosok is felírnák: itt a zabpelyhes-datolyás keksz receptje

Nőként vannak olyan pillanatok, amikor csak azt kiabálja az agyunk, hogy „csokit ide, de azonnal”. Ez olyankor, ha éppen szigorú diétát követsz, nem túl szerencsés, de mind mindenre, erre is van megoldás. Próbáld ki ezt a datolyás kekszet a hagyományos édesség helyett, és máris elcsendesül az agyad durcás oldala!

A zabpelyhes-datolyás keksz alapja az ásványi anyagokban és rostban gazdag datolya.

Forrás: 123RF

Diétás nasirecept – De miért pont datolyás?

Tévét nézel? Lehuppansz a kanapéra? Vagy csak egy baráti beszélgetéshez kell a rágcsálnivaló? Ha a fogyókúrás nasik közül a sós és természetesen nulla kalóriás chipset már meguntad, vagy csak szimplán édesre fáj a fogad, akkor csak egy gyümölcsre tekinthetsz: a datolyára. De miért is?

A datolya az egészséges nasik királynője – legalábbis, ha édességről van szó. A gyümölcs természetes cukrai miatt tökéletes édesítőszer lehet bármelyik desszerthez, vagyis teljesen kiiktathatod az egyéb édesítőszereket az életedből. Rengeteg káliumot, kalciumot, magnéziumot, szelént és egyéb ásványi anyagokat tartalmaz. Sőt, a magas rosttartalma miatt hosszabb ideig biztosít teltségérzetet – vagyis ebből a snackből elég egy-két jó falat (ahogy Balu is mondja).

A diétás nasikért járó Oscar-díj nyertese: a zabpelyhes-datolyás keksz

Ha csak pár perces datolyás édességre vágysz, akkor kipróbálhatod a mogyoróvajjal töltött datolyás csókot, mely (ahogy a neve is elárulja) tökéletes randikajának ígérkezik. De ha eggyel intenzívebb és lehengerlőbb ízre vágysz, akkor próbáld ki a pár összetevős zabpelyhes-datolyás kekszünk receptjét! Ez a desszert ugyanis olyan egészséges és ínycsiklandó, hogy még a dietetikusok is megnyalnák utána a tíz ujjukat. És nyugi, ezután nem lesz szükséged zsírégető edzésre, hiszen nem bűnöztél!

Hozzávalók

7-9 magozott datolya

125 ml tej (akármilyen)

45 g zabpehely

1 tk. sütőpor

csokipasztilla (opcionális)

Elkészítés

Helyezd el a kimagozott datolyákat egy tálba, és öntsd hozzá a tejet. Villával nyomd szét a gyümölcsöt, és dolgozd el a tejjel, hogy datolyapasztához hasonló állagot kapj. Öntsd a masszához a zabpelyhet, a sütőport és a csokipasztillát (már, ha szeretnél bele csokit), és keverd össze őket. Formázz belőlük kanál segítségével keksz alakot, és helyezd rá őket egy sütőpapírral kibélelt tepsire. Süsd 10-13 percig egy 180 °C-ra elősütött sütőben.

Ha elakadtál a recept közben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod az elkészítés folyamatát.

Zabpelyhes-datolyás keksz, a vonalaink őre Ezzel az egészséges édességgel nem fogod cserben hagyni a vonalaid! Mert lehet nassolni úgy is, hogy közben diétázol! Próbáld ki ezt a díjnyertes desszertet, és élvezd az ízeket fogyókúra közben is!

Ha még több diétás receptre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!