Elképesztő összeesküvés-elmélet terjeng a tiktokerek körében, aminek a főszereplője nem más, mint Selena Gomez.

Selena Gomez helyét egy klón vette át – persze ezt nem mi állítjuk, hanem az énekesnő rajongói.

Selena Gomez rajongói azt állítják: a színésznő helyét egy klón vette át
Selena Gomez kinézete és hangja is megváltozott

Selena Gomez kinézete teljesen megváltozott, többek szerint pedig ez nem másnak, mint Jeffrey Epsteinnek köszönhető. Ugyanis az énekesnő neve is szerepel az Epstein-fájlokban, méghozzá 2017-es dátummal, és bizony, pont ekkor röppentek fel a pletykák, hogy Selena valójában elhunyt. Az új teória szerint a helyét egy klón vette át, ezért néz ki teljesen másképp és ezért változott meg a hangja is. Sőt, mostanában az ikonikus tetoválásai is sorra eltűnni látszanak, ami a rajongók szerint egyértelmű bizonyítéka annak, hogy akit látunk, az nem az igazi Selena.

Selena Gomez persze nagyon is él. A minap éppen arról beszélt férje, Benny Blanco podcastjében, hogy négy gyereket szeretne, és ugyanitt azt is elmondta, hogyan él együtt bipoláris zavarral.

