Kiderült, hogyan érheted el a legkönnyebben a fogyást – És nem, nem a futásról beszélünk

edzés biciklizés fogyókúra futás
Ha le akarjuk adni a rajtunk lévő felesleget, akkor a diéta után szinte mindenkinek egyből a futás jut eszébe. De mi van akkor, ha létezik egy hatásosabb mozgásfajta a fogyáshoz, amellyel ráadásul még energiát is spórolhatsz?

Fitneszszakértők végre beavattak minket is a könnyű fogyás pro tippjeibe. Utálod a futást? Nem szeretsz edzőterembe járni? Otthon nincs nyugtod, hogy ott mozogj? Ne aggódj! Mi segítünk! Egy apró változtatás a mindennapjaidban, és máris búcsút inthetsz azoknak a plusz kilóknak!

biciklizés – fogyás
A fogyás könnyen elérhető, ha a biciklit választod a hétköznapokban is!
A fogyás kulcsa: a tudatos életmódváltás

Van egy rossz hírünk: a beach body nem hullik csak úgy az ölünkbe! 

De ne is a mások által tökéletesnek vélt testkép lebegjen a szemed előtt, hiszen van egy sokkal fontosabb cél, amit kitűzhetsz magad elé: az egészséges élet! 

Ehhez viszont nem egyből az edzőteremben kell kezdened!

A tudatos életmódváltás első lépése a megfelelő diéta és a rendszeres mozgás. Ha ezekkel karöltve indulsz el a fogyás rögös útján, akkor sokkal egyszerűbben szabadulhatsz meg a felesleges kilóktól. Aztán persze jöhetnek a lapos hasat megcélzó otthoni gyakorlatok is vagy az extra guggolások a formás popsiért.

De mi van, ha képtelen vagy elkezdeni a rendszeres mozgást, mert ki nem állhatod a futást?

A testmozgás legkönnyebben elérhető fajtája: a futás

Vannak olyan emberek, akik kedvelik a futást, és vannak olyanok, akik ki nem állhatják. A horatiusi aranyközépút ebben az esetben aligha valósulhat meg. Persze, meglehet, hogy olyan elhivatott vagy, hogy mindent bevetettél, és még úgy is kipróbáltad a futást, hogy gyűlölöd minden percét. De valami hibát tuti vétettél közben, ugyanis csak nem akarnak eltűnni azok a makacs plusz kilók.

Ne aggódj, most hátradőlhetsz! Ugyanis a fitneszszakértők elárulták, hogy van egy egyszerűbb módja a fogyásnak: a biciklizés!

Futás vagy biciklizés? – A biciklizés hatása

Természetesen nem azt mondjuk, hogy a biciklizés könnyű – mindkét sportnak megvannak a maga nehézségei. A futás és a biciklizés is kardiódomináns edzésforma, viszont míg az egyiknél a folyamatos megterhelés a jellemző, addig a másik simábbnak és kontrolláltabbnak tűnik. De vajon miért?

biciklizés – egészséges életmód
Az sem elhanyagolható részlet, hogy biciklizés közben nagyobb távot tudsz felfedezni, vagyis túrázáshoz is használhatod.
A kerékpározás tulajdonképpen energiahatékonyabb sport, hiszen leszámol az energiapazarlással. Futás közben a járdához ütődő lábfejünk és az előre-hátra mozgást végző karunk is extra munkát végez, melyek igenis energiát emésztenek fel.

Ezzel szemben a biciklizésnél a körkörös pedálozás biztosítja az egyenletes teljesítményt, vagyis nem kell folyton elveszítened és visszanyerned a lendületed, a felsőtested pedig többnyire mozdulatlan marad. Anthony Blazevich biomechanikai szakértő szerint a biciklizés legalább négyszer energiahatékonyabb, mint a futás.

De nehogy megtévesszen az energiahatékonyság! Attól még ugyanannyit dolgozol! Csak éppen a futás nehezebbnek tűnik az intenzitása miatt, míg a biciklizésnél legtöbbször csak akkor érzed az edzés hatását, ha leszálltál az eszközről.

Biciklizés, avagy hatékony mozgás kevesebb energiabefektetéssel

Akár kültéren kerékpározol, akár edzőteremben tekered a szobabiciklit – ez az edzésforma egyből segíteni tud a plusz kilók leadásában. Ha ki nem állhatod a futást, akkor ezt a sportot neked találták ki! Hatékony és kontrollált, de közben ugyanolyan kifizetődő, mint a futás! Pro tipp: most, hogy itt a tavasz, extra edzéseket is tehetsz a reggeledbe! Cseréld le a kocsit vagy a tömegközlekedést! Pattanj fel egy biciklire, és azzal menj munkába! Egyből érezni fogod a hatását!

