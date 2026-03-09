Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horrorpince a ház alatt: csak baseball ütővel mer lemenni mosni a fiatal háztulajdonos

Shutterstock - Vladimir Mulder
igaz történet horror pince
Nagy Kata
2026.03.09.
Valószínűleg eddig nem sejtetted, hogy a mosás is lehet horrorisztikus élmény, pedig ha egyszer is betennéd a lábad az amerikai Emmy Manisone otthonába, utána egészen biztosan máshogyan néznél a szennyesre.

A chicagoi Emmy Manisone csak egy vicces videót szeretett volna felvenni a finoman szólva is horrorfilmbe illő pincéjéről, arra azonban valószínűleg ő sem számított, hogy a videó szárnyakra kap és több mint 5 millióan borzonganak majd a rémisztő földalatti kamrán. 

horrorisztikus régi pince
Egy horrorfilmbe is beillő régi pince miatt stresszelnek a TikTok-felhasználók.
Forrás: Shutterstock

Egy horrorisztikus pince most a TikTok igazi sztárja

  • Egy chicagoi nő új lakásának pincehelysége tartja lázban a tiktokereket. 
  • Az ijesztő közös helyiség úgy néz ki, mintha egy horrorfilm díszlete lenne. 
  • A tulajdonos csak felfegyverkezve mer lemenni mosni – mi pedig maximálisan megértjük ezért. 

Pontosan tudjuk, hogy a lakásvásárlásnak megvannak a maga buktatói: ha nem a kellemetlen szomszéddal gyűlik meg a bajunk, akkor tuti, hogy a közelben egy több hónapos építkezés veszi kezdetét vagy olyan dolgok derülnek ki az ingatlanról, amikre senki sem figyelmeztetett előre. Nem véletlenül a horrorfilmek egyik közkedvelt témája a boldog család, aki beköltözik egy különös házba, ahol végül minden elromlik. Hiszen ha egyszer már átéltük, akkor pontosan tudjuk, hogy az ingatlanvásárlás nagyon gyakran kész téboly. Nem kellenek azonban feltétlenül szellemek és gonosz erők ahhoz, hogy azt érezzük, valami nincs rendben: elég egy fura pince és máris kétszer meggondoljuk, hogy vajon jól döntöttünk-e. 

Valami hasonló történt a chicagói Emmy Manisone-nal is, aki a TikTokon osztotta meg, hogy milyen tortúrát kell átélnie, akárhányszor mosni indul. 

Az általa feltöltött videón jól látszik, hogy a sötét helyiség konkrétan úgy néz ki, mintha egy kínzókamra lenne, véletlenszerűen elhelyezett, teljesen random tárgyakkal tarkítva. Az ijesztő szobában található még egy rejtélyes zöld ajtó is, de Emmy azonnal leszögezte, hogy nincs az a pénz, amiért hajlandó lenne bemenni rajta. 

@hiitsmillzy *I RENT, IT’S A SHARED BASEMENT* on the flip side, i don’t have to pay to do laundry 😆 #apartmenttour #apartmentliving #scarybasement ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

A videót már több mint 5 millióan láttá,k és a hozzászólások egyöntetűek: a legtöbb felhasználó azonnal elhagyná a házat – miután az egészet lelocsolta benzinnel! 

