Újabb botrány András herceg körül: lányai neve is felbukkant egy titkos pénzügyi tranzakcióban

Sajtóinformációk szerint az üzenetekből az derül ki, hogy András herceg 2011 júniusában Jonathan Rowlanddal tárgyalt, a pénzügyi körökben ismert David Rowland fiával. A levelezés szerint a herceg azt javasolta, hogy a milliárdos adjon a két hercegnőnek fejenként 50 ezer fontot (kb. 22,5 millió forint).

Eugénia hercegnő, András herceg és Beatrix hercegnő - Károly király testvére pénzt kért a lányainak

Forrás: Getty Images Europe

Szépen lassan András herceg lányait is elsodorja a botrány

A levelek alapján András herceg maga is jelentős összeghez juthatott volna, az idősebb Rowland 300 ezer fontot adott volna neki. Az azonban egyelőre nem világos, hogy a szóban forgó kifizetések végül valóban megtörténtek-e. Az ügy a politikában is nagy visszhangot váltott ki - írja a The Sun. Több brit parlamenti képviselő is sürgetni kezdte, hogy tisztázzák, megtörtént-e az utalás a hercegnőknek.

A botrány egyéb következményekkel is járt. Az Anti-Slavery International nevű szervezet – amely a világ legrégebben működő emberi jogi szervezetének számít – bejelentette, hogy megszüntette kapcsolatát Eugénia hercegnővel, és eltávolították nevét a honlapjukról. A szervezet korábban Eugénia védnöksége alatt működött, és többször méltatta a hercegnő munkáját, amelyet a modern kori rabszolgaság elleni küzdelem támogatásában végzett.

„Hét év után véget ért az együttműködés Eugénia hercegnővel” – írták. Hozzátették, hogy köszönetet mondanak neki az eddigi támogatásért, és remélik, hogy a jövőben is dolgozni fog a rabszolgaság felszámolásáért.

Fontos ugyanakkor, hogy sem Beatrix, sem Eugénia hercegnőt, sem édesanyjukat, Sarah Fergusont nem vádolták meg semmilyen törvénysértéssel az Epstein-üggyel kapcsolatban.

