Lagree edzés Budapesten: kipróbáltuk a világ egyik legtrendibb fitnessmódszerét – És teljesen rákattantunk

A hollywoodi sztárok kedvenc edzése már Budapesten is elérhető – Ő a Lagree

Kipróbáltuk a Lagree edzést Budapesten, és teljesen más élményt adott, mint egy hagyományos konditermi vagy reformer pilatesóra.

A módszer egy speciális gépen végzett edzésforma, amelynek mechanikája a pilates gépek működéséből inspirálódott, ugyanakkor jóval intenzívebb terhelést biztosít, és rövidebb idő alatt is látványos eredményeket ígér.

Egy exkluzív boutique stúdióban, az Andrássy úton már itthon is elérhető ez a világszerte népszerű edzésforma.

A Studio20 Magyarország első hivatalos Lagree stúdiója, amely a Los Angelesből indult edzésrendszert hozta el Budapestre.Mi pedig kipróbáltuk és őszintén mondhatjuk: teljesen más érzés fogott el minket, mint egy konditermi óra vagy akár egy reformer pilates edzés után. Már az első 10 percet követően tudtuk, hogy itt valami egészen különleges fog történni – az izmok mélyen dolgoznak, a mozdulatok lassúak, mégis elképesztően intenzívek. Nem túlzás, teljesen beleszerettünk.

Ez a gyakorlat egyszerre ígér hatékony izomerősítést, állóképesség-fejlesztést és látványos testformálást – mindezt úgy, hogy közben kíméli az ízületeket. Nem csoda, hogy mára világszerte trenddé vált.

Mi az a Lagree?

A Lagree egy innovatív, nagy intenzitású, mégis low-impact edzésforma, amelyet a francia származású fitness-szakember, Sébastien Lagree fejlesztett ki a 2000-es évek elején Los Angelesben. Az ötlet egyszerű volt: létrehozni egy olyan mozgásformát, amely egyszerre erősít, formál, javítja az állóképességet és segíti a zsírégetést – mindezt úgy, hogy nem terheli le a testet.

A módszer egy olyan speciális gépen végzett edzésforma, amelynek mechanikája a pilates gépek működéséből inspirálódott, ugyanakkor egy jóval intenzívebb tréninget tesz lehetővé. A Lagree edzés során a gyakorlatok lassan, kontrolláltan történnek, miközben az egyes testrészek folyamatos feszítés alatt állnak. Nincs lendület, nincs „pihenő” két mozdulat között – az izmok a teljes gyakorlat alatt folyamatosan dolgoznak.