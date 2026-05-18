2026. máj. 18., hétfő

Gyilkos tehéncsorda garázdálkodik a népszerű kirándulóhelyen – Már halálos áldozat is van

Bába Dorottya
2026.05.18.
Vasárnap hajnalban életét vesztette egy túrázó, egy másik pedig megsebesült, amikor megtámadta őket egy tehéncsorda.

Már nem tudták megmenteni az életét annak a 67 éves nőnek, akit egy elszabadult tehéncsorda támadott meg egy Alpokban tett túrája során. A tehéntámadás idején 65 éves férje is vele volt, őt jelenleg súlyos sérülésekkel ápolják. A halálos kimenetelű találkozások ritkák, de nem példa nélküliek.

Gyilkos tehéncsorda az Alpokban
Halálos véget ért egy alpesi tehéncsordával való találkozás.
Forrás: Getty Images

Halált okozó tehéncsorda

  • Vasárnap 12:30 körül egy tehéncsorda támadt egy Tirolban túrázó idős házaspárra.
  • A 67 éves nő életét vesztette, de 65 éves férje életéért még küzdenek.
  • A tehéncsordával való találkozás felhívta a figyelmet az alpesi túrák veszélyeire.

Tehenek okozták a túrázó halálát

Tirolban, azon belül is Linz körzetében történt a halálos kimenetelű baleset, 2026. május 17. vasárnap délután. Egy idős házaspár épp egy legelőn haladt keresztül, amikor egy közepes méretű – körülbelül 50 egyed – tehéncsorda keresztezte útjukat. A tehenek egyszer csak megvadultak és a házaspárra támadtak, akiknek esélyük sem volt a menekülésre.

A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni a 67 éves nőt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Férje életéért azonban még mindig küzdenek, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Valószínű, hogy a két túrázó nem mérte fel reálisan a helyzetet, a legelőterületen több tábla is figyelmeztet a tehenek jelentette veszélyre.

Azonban a tehéncsorda viselkedése még így is szokatlan, ugyanis a házaspár nem vitt magával kutyát, amit gyakran élnek meg a jószágok veszélyforrásnak, legtöbbször ez is a halálos kimenetelű tehéntámadások kiváltó oka. Vélhetően ezért lelte halálát egy 85 éves férfi, amikor feleségével és kutyájával együtt tehenek támadtak rájuk az Alpokban 2025 szeptemberében.

Noha a halállal végződő tehéntámadások ritkák, a hatóságok fokozott figyelemre intik a túrázókat.

Hogyha az Alpokban túrázunk, fokozottan figyeljünk az ott legeltetett állatokra, mert ha megzavarjuk őket, komoly veszélyforrást jelenthetnek, különösen nyáron amikor a borjakat védő tehenek különösen ingerlékenyek. A legtöbb zárt legelőn külön tábla figyelmezteti a turistákat, hogy ne vegzáljuk a jószágokat – vegyük hát komolyan!

