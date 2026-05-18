Szombaton különleges programokkal nyitja meg az idei szezont a Margitszigeti Színház

Komáromi Bence
2026.05.18.
Lesz itt minden: lézershow, világsztárok, opera és látványos koncertek. Szombaton elstartol a Margitszigeti Színház idei szezonja, ez alkalomból pedig különleges kulturális kínálattal várják a kilátogatókat.

Május közepén hivatalosan is elindul a Margitszigeti Színház 2026-os évada, a szervezők pedig a nyitó hétvégére minden korosztály számára készültek meglepetésekkel és programokkal.

Izgalmas programokkal várja a Margitszigeti Színház a nyitó hétvégére kilátogatókat
Forrás: Margitszigeti Színház

A Margitszigeti Színház nyitó hétvégéje látványosnak ígérkezik

DJ Vasovski lézershow-val nyit a Margitszigeti Színház most szombaton. Május 16-án egy igazi zenei kuriózumot ígérnek: a Vasovski Symphonic elektro-szimfonikus koncertjét, ahol a szimfonikus hangzás és az elektronikus zene találkozik egy csillagos estén. Sőt! Lézershow teszi extrán látványossá a szuperprodukciót. A világ legismertebb slágerei szólalnak meg szimfonikus köntösben, új energiával és friss hangzással, sztárvendég: Lengyel Johanna. Színpadra lép Mr Vasovski, Bakos Bettina, Ya Ou, Peet és Herold Peti. Érdemes hamarabb érkezni! 19 órától DJ MANTRA LIVE warm-up (bemelegítés) várja a közönséget.

A Margitszigeti Színház tavalyi évada hatalmas sikert aratott

Tavaly összességében 90 ezer látogatót fogadott a színház, több helyszínen aktív jelenléttel, tartalommal: elsőként kiemelt fontosságú az 500 m²-es nagyszínpad a 3000 fős nézőtérrel, ezt követően jelentős a szezonban a kiegészítő rendezvényhelyszínek aktivitása: a műemléki védettségű víztorony-kilátó a kiállítások és a csodálatos budapesti körpanoráma helyszíne, a víztorony udvar, mely számos egyedi eseményre alkalmas, így a jazz és gyereknapi eseményekre, valamint a 3 platán környéke vagy a Szent Margit kolostor-romok, a gyerekprogramok helyszínei. Akár munka után is könnyen elérhető vagy hétvégén is kiváló családi program tervezhető a zöld lombok alatti kitárulkozó hatalmas közösségi térben.

A Margitszigeti nyári színház több műfajban gazdag és egyedi kínálatával, a nagy színpadára tervezett saját opera bemutatóival, hazai színházakkal, kiváló hazai és nemzetközi társulatokkal koprodukcióban születő, megvalósuló musical, operett előadásokkal, szabadtéri bemutatókkal teremt tartalmi-kínálati egyensúlyt. A Margitszigeti Színház sokszínű és egyben egyedi, magas minőségű profillal a kulturális- és szórakoztatóipar kohéziójában szolgálja ki a közönségét, mindezt úgy, hogy a különböző korosztályú és különböző műfajokat szerető látogatók felé nyitott.

A Margitszigeti Színház előadásai között számtalan kiváló darabot találhatunk
Forrás: Margitszigeti Színház

Milyen programok várhatóak a Margitszigeti Színház idei évadában?

Május 22–25. között, pünkösdkor, már hagyományosan, idén 3. alkalommal Jazz és Bor Fesztivál lesz a Magyar Jazz Szövetséggel közös szervezésben a legjobb jazzelőadókkal és a legkiválóbb borokkal, az ország összes borrégiójából. A nemzetközi jazz-színtérről érkezik két világhírű énekes: Az „olasz Barry White” -ként emlegetett Mario Biondi május 23-án érkezik, aki 2026-ban egy európai turnéval ünnepli a „This Is What You Are” 20. évfordulóját, melynek, Madrid, Barcelona, Tallinn és Prága mellett, egyik fontos állomása lesz Budapest, a Margitsziget. Kurt Elling, a kétszeres Grammy-díjas, világszerte ünnepelt amerikai jazzénekes május 22-én lép fel. Koncertjein a klasszikus jazz eleganciája találkozik a modern hangzások frissességével. A The Guardian szuperképességekkel rendelkező Sinatrának nevezte, a New York Times pedig korunk egyik legkiemelkedőbb jazzénekese között tartja számon.

A hazai jazzpalettáról idén A csodálatos magyar jazz koncerten, május 24-én a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band szórakoztatja majd a látogatókat. Koncertjüket swing táncosok közreműködése színesíti, így varázsolva fergeteges bulit a színház kerengőjébe.

Május 30-án, gyereknapon különleges és érzelmekkel teli nyárestével készül a színház a családoknak: a színpadon megelevenedik a legendás Wald Disney-alkotás, Az oroszlánkirály film+koncert, amely kíváló gyereknapi program lehet, amely minden érzékszervet megmozgat.

Kiváló előadásokkal és művészekkel vár téged idén is a Margitszigeti Színház
Fotó: Margitszigeti Színház

Ezenkívül négy opera is repertoáron van a 2026-os évadban a Margitszigeti Színház producerségében és Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető rendezésében a 2026-os évadban. Mascagni és Leoncavallo egyfelvonásosai, a Parasztbecsület és a Bajazzók megszületésük óta gyakran együtt kerülnek színre, teljes estés operaélményt nyújtva a közönségnek. A Margitszigeten június 25-én és 27-én játsszák. Főszerepekben: Barabás Zsuzsa, László Boldizsár, Farkasréti Maria, Adam Plachetka, Balogh Eszter, Kele Brigitta, Balla Sándor, Ninh Duc Hoang Long és Halász Gergely lépnek színpadra.

Július 23-án és 25-én pedig Verdi nagyszabású műve, az elnyomás elleni lázadás, a bosszú, a szenvedélyes gyűlölet, a szerelem és az árulás motívumaira épülő A trubadúr operát mutatja be a színház. A címszerepben Yusif Eyvazov, a milánói La Scala, a bécsi Staatsoper és a Royal Opera House rendszeres vendége, Leonora szerepében pedig Marina Rebeka, a nemzetközi operavilág egyik meghatározó szopránja lép színpadra. Azucena szerepét a temesvári születésű Kutasi Judit alakítja. Különleges hangja és drámai ereje már a világ számos vezető operaházának közönségét lenyűgözte, többek között a New York-i Metropolitan Operában, a Veronai Arénában, valamint London, Berlin, Párizs, München és Barcelona operaszínpadain. Luna grófként Bogdan Baciut láthatjuk, aki a mai nemzetközi operajátszás feltörekvő baritonja.

Augusztus 13-án és 15-én pedig visszatér a tavalyi szezon egyik legnagyobb sikere, a Nabucco opera Kálmándy Mihály, Riccardo Gatto, Palerdi András, Boross Csilla, Vörös Szilvia és Zajkás Boldizsár főszereplésével.

A további programokról és előadásokról a színház hivatalos weboldalán tájékozódhatsz bővebben. 

