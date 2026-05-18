Szombaton különleges programokkal nyitja meg az idei szezont a Margitszigeti Színház

Május közepén hivatalosan is elindul a Margitszigeti Színház 2026-os évada, a szervezők pedig a nyitó hétvégére minden korosztály számára készültek meglepetésekkel és programokkal.

DJ Vasovski lézershow-val nyit a Margitszigeti Színház most szombaton. Május 16-án egy igazi zenei kuriózumot ígérnek: a Vasovski Symphonic elektro-szimfonikus koncertjét, ahol a szimfonikus hangzás és az elektronikus zene találkozik egy csillagos estén. Sőt! Lézershow teszi extrán látványossá a szuperprodukciót. A világ legismertebb slágerei szólalnak meg szimfonikus köntösben, új energiával és friss hangzással, sztárvendég: Lengyel Johanna. Színpadra lép Mr Vasovski, Bakos Bettina, Ya Ou, Peet és Herold Peti. Érdemes hamarabb érkezni! 19 órától DJ MANTRA LIVE warm-up (bemelegítés) várja a közönséget.

Tavaly összességében 90 ezer látogatót fogadott a színház, több helyszínen aktív jelenléttel, tartalommal: elsőként kiemelt fontosságú az 500 m²-es nagyszínpad a 3000 fős nézőtérrel, ezt követően jelentős a szezonban a kiegészítő rendezvényhelyszínek aktivitása: a műemléki védettségű víztorony-kilátó a kiállítások és a csodálatos budapesti körpanoráma helyszíne, a víztorony udvar, mely számos egyedi eseményre alkalmas, így a jazz és gyereknapi eseményekre, valamint a 3 platán környéke vagy a Szent Margit kolostor-romok, a gyerekprogramok helyszínei. Akár munka után is könnyen elérhető vagy hétvégén is kiváló családi program tervezhető a zöld lombok alatti kitárulkozó hatalmas közösségi térben.

A Margitszigeti nyári színház több műfajban gazdag és egyedi kínálatával, a nagy színpadára tervezett saját opera bemutatóival, hazai színházakkal, kiváló hazai és nemzetközi társulatokkal koprodukcióban születő, megvalósuló musical, operett előadásokkal, szabadtéri bemutatókkal teremt tartalmi-kínálati egyensúlyt. A Margitszigeti Színház sokszínű és egyben egyedi, magas minőségű profillal a kulturális- és szórakoztatóipar kohéziójában szolgálja ki a közönségét, mindezt úgy, hogy a különböző korosztályú és különböző műfajokat szerető látogatók felé nyitott.