Cindy Crawford 60 évesen is leuralta a divatbemutatót: különleges estélyiben vonult a kifutón

A divatbemutató közönség álló tapssal díjazta a modell domina megjelenését. Cindy Crawford hatalmas sikert aratott a Gucci kifutóján. Mutatjuk a képeket!

Ő volt a 90-es évek glamúrjának abszolút szimbóluma, mielőtt 2000-ben visszavonult a modellkedéstől. A hétvégén azonban Cindy Crawford szenzációs visszatérést produkált a Gucci resort kollekciójának New York-i divatbemutatóján! 

Cindy Crawford 4 év után visszatért a kifutóra.
Forrás: Getty Images North America

Cindy Crawford 60 évesen is igazi ikon 

  • Az amerikai szupermodell és színésznő idén februárban ünnepelte 60. születésnapját.  
  • Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber viszi tovább anyja modellkarrierjét.  
  • A hétvégén a Gucci divathát bemutatta legújabb kollekcióját, amelyen kiemelt szerepet kapott a 90-es évek legendája. 

A 60 éves Cindy Crawford pontosan olyan gyönyörűen festett, mint szupermodell fénykorában. Egy drámai hatású, fekete tollas estélyiben, meglepetésszerűen viharzott be a kifutóra, védjegyévé vált dús, fényes hullámaival pedig teljesen ellopta a show-t. Az impozáns fekete estélyiruha tökéletesen állt a visszavonult modellen, sőt kiemelte ragyogó, bronzos bőrét, amit a természetes sminkje is fokozott. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a mai napig elképesztő formában tarja magát. 

A Gucci új kollekciójának kifutóján egyébként olyan nevek is megfordultak, mint Paris Hilton, Emily Ratajkowski és a korábbi amerikaifutball-sztár, Tom Brady, míg az első sorban Mariah Carey, Kim Kardashian és Lewis Hamilton ámultak a látványon. 

Cindy Crawford volt a Gucci divatbemutató sztár fináléja. 
Forrás: Getty Images North America

Cindy Crawford visszatérése igazi ritkaságnak számít a nyugdíjba vonulása óta, hiszen legutóbb 2022-ben, Párizsban lépett kifutóra. Ma már csak ritkán látni, sokszor lánya, Kaia Gerber oldalán, aki maga is nagy névnek számít a fehérneműmodellek között.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
