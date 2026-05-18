Cindy Crawford 60 évesen is leuralta a divatbemutatót: különleges estélyiben vonult a kifutón

Ő volt a 90-es évek glamúrjának abszolút szimbóluma, mielőtt 2000-ben visszavonult a modellkedéstől. A hétvégén azonban Cindy Crawford szenzációs visszatérést produkált a Gucci resort kollekciójának New York-i divatbemutatóján!

Cindy Crawford 4 év után visszatért a kifutóra.

Cindy Crawford 60 évesen is igazi ikon Az amerikai szupermodell és színésznő idén februárban ünnepelte 60. születésnapját.

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber viszi tovább anyja modellkarrierjét.

A hétvégén a Gucci divathát bemutatta legújabb kollekcióját, amelyen kiemelt szerepet kapott a 90-es évek legendája.

A 60 éves Cindy Crawford pontosan olyan gyönyörűen festett, mint szupermodell fénykorában. Egy drámai hatású, fekete tollas estélyiben, meglepetésszerűen viharzott be a kifutóra, védjegyévé vált dús, fényes hullámaival pedig teljesen ellopta a show-t. Az impozáns fekete estélyiruha tökéletesen állt a visszavonult modellen, sőt kiemelte ragyogó, bronzos bőrét, amit a természetes sminkje is fokozott. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a mai napig elképesztő formában tarja magát.

A Gucci új kollekciójának kifutóján egyébként olyan nevek is megfordultak, mint Paris Hilton, Emily Ratajkowski és a korábbi amerikaifutball-sztár, Tom Brady, míg az első sorban Mariah Carey, Kim Kardashian és Lewis Hamilton ámultak a látványon.

Cindy Crawford volt a Gucci divatbemutató sztár fináléja.

Cindy Crawford visszatérése igazi ritkaságnak számít a nyugdíjba vonulása óta, hiszen legutóbb 2022-ben, Párizsban lépett kifutóra. Ma már csak ritkán látni, sokszor lánya, Kaia Gerber oldalán, aki maga is nagy névnek számít a fehérneműmodellek között.

