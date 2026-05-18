Filléres trükk, amitől csillog-villog az elektromos főzőlap: így tisztítsd, hogy úgy nézzen ki, mint új korában

Bába Dorottya
2026.05.18.
Bár a takarítása egyszerűnek tűnik, tisztán tartása nem kevés kihívással jár. Az elektromos főzőlapon a foltok, csíkok, apró szennyeződések még takarítás után is látszanak. Kivéve, ha kipróbáljuk ezt a filléres praktikát!

Noha a modern konyhák alapkelléke, az elektromos főzőlapnak is van egy óriási hátránya: szinte lehetetlen tisztán, csíkmentesen tartani. Azonban létezik egy leleményes, pénztárcabarát módszer, amivel olyan fényes lesz a felülete, hogy belenézve még a sminkünket is elkészíthetjük. A titok egy egészen szokatlan részletben rejlik.

Miért marad csíkos az elektromos főzőlap?

  • A fényes, fekete felületen a legkisebb szennyeződés is meglátszik.
  • Az elektromos főzőlap általában a rajta maradt tisztítószer-maradványok miatt marad csíkos.
  • Nem a tisztítószeren múlik a hibátlan felület.

Elektromos főzőlap tisztítása egy filléres módszerrel

Fényes fekete felületük valósággal körberajzolja az apró szennyeződéseket, így egy kerámia főzőlap tisztán tartása nem egyszerű feladat. Azonban a kívánt, makulátlanul tiszta felület sokszor még takarítás után sem lehetséges, mivel kisebb foltok, csíkok maradhatnak meg a felületen, ami úgy viselkedik, mint a görög mitológiából ismert Hüdra: minden törlés után újabb termelődik.

Ezek oka az ott maradt víz és tisztítószer-maradványoknak köszönhető, amik ráégve ráadásul még az egészségnek is rosszat tesznek. A túl bő vízhasználat, nem megfelelő öblítés mind a tükörfényes főzőlap ellensége, ahogy a törlőkendőkről származó szöszök sem segítenek a dolgon. A megoldás is utóbbiban keresendő.

Textil törlőkendők helyett használjunk papírtörlőt, amivel szösz és csíkmentesen tarthatjuk indukciós főzőlapunkat.

Nem csupán hatékonyabban szívja fel a nedvességet, de még polírozza is a felületet, ami extra fényességet ad neki. Vegyszeres tisztítás, esetleg ecetes vizes takarítás után alaposan töröljük át a főzőlapot egy vizes kendővel, majd polírozzuk át a száraz papírtörlővel – Ezzel ráadásul a további zsíros lerakódásoknak is elejét vehetjük.

Takarítás során a technikának,szárításnak olykor jelentősebb szerep jut, mint maguknak a vegyszereknek. Ezek a konyhai praktikák sokszor ráadásul környezetkímélőbbek a hagyományos módszereknél.

