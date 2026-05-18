Magnum jégkrém házilag: itt a tökéletes recept nyárra

Beach body ide vagy oda, azért a nyári fagyitól senki nem tud eltiltani minket. Főleg akkor, ha mi magunk szabályozhatjuk azt, hogy mi kerül a jégkrémünkbe. Íme itt a Magnum jégkrém házilag: ez lesz a nyár legínycsiklandóbb receptje!

Magnum jégkrém házilag: a klasszikus recept A nyári diéta során néha lehet bűnözni, főleg ha fagyiról van szó.

Ezzel a recepttel jó sok Magnumot tudtok elkészíteni házilag, vagyis a gyerekek is odáig lesznek érte.

Sokkal költséghatékonyabban nasizhatod így a jégkrémeket.

Az elkészítés során viszont nem árt pár dologra odafigyelni!

Korlátlan mennyiségű fagyi otthonra

Ezzel a recepttel nem kell feladnod az életmódváltást, hiszen csak pár összetevője van a hűs desszertnek, bűnözni pedig néha szabad, főleg nyáron. Ha már bánod, hogy lemaradtál a májusi féláras fagyizásról, akkor egyet se félj, ezzel simán behozhatod, amit kihagytál! Olyat hoztunk el, mellyel igen költséghatékonyan készíthetsz Magnum fagyikat, méghozzá tonnaszámra. Ettől a gyerekek teljesen el lesznek olvadva!

A klasszikus mandulás Magnum jégkrém receptje

Mindössze négy összetevőre lesz szükséged ahhoz, hogy elkészítsd a klasszikus jégkrém receptet házilag.

Hozzávalók:

500 ml tejszín

1 üveg vagy konzerv sűrített tej

olvasztott csoki

apróra vágott manduladarabok

Elkészítés

Öntsd egy nagy tálba a tejszínt, és kézi habverő segítségével verd fel, míg el nem éred a kívánt állagot. Add hozzá a sűrített tejet is, és keverd össze ezzel. Öntsd át a fagyit jégrémkészítő formába, helyezz bele pálcikákat is, és tedd a fagyasztóba legalább 4 órára. Ha megfelelően lehűlt a fagyid, akkor olvaszd fel a csokoládét gőz fölött. Ha kellően lágy csokiba akarod mártani a jégkrémet, akkor adhatsz az olvasztott csokihoz egy kis vajat vagy olajat. Ha kicsit lehűlt az olvasztott csoki, akkor szórd bele az apróra vágott mandulát is, és keverd össze. Vedd ki a jégkrémeket a fagyasztóból, és mártsd bele őket a csokiba, majd helyezd vissza a fagyasztóba, hogy a csokiréteggel együtt hűljön le.

Tippek az elkészítéshez: Ha maradt több tejszínes és sűrített tejes fagyid, de már nincs elég jégkrémformád, akkor fagyaszd le külön a fagyit, hogy leközelebb már csak a csokoládét kelljen megolvasztanod hozzá! De ha nem akarsz mikroműanyagot a jégkrémedbe, akkor vigyázz, hogy milyen műanyagban fagyasztod le! Figyelj arra, hogy az olvasztott csoki ne legyen túl forró, amikor belemártod a jégkrémet! Ha túl melegen ereszted össze a csokival, akkor könnyen elolvadhat.

