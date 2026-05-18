Magnum jégkrém házilag: itt a tökéletes recept nyárra

Lassan itt a nyár – vagyis hivatalosan is elkezdődött a fagyiszezon! Persze, csodás dolog kipróbálni a legkülönbözőbb ízeket, de mi van, ha azt mondjuk, hogy nem kell mindennap több ezret kifizetned ezért az élményért? Ha imádod a jégkrémeket, akkor simán elkészítheted a kedvenc ízeidet otthon is! Itt a Magnum jégkrém házilag!

Beach body ide vagy oda, azért a nyári fagyitól senki nem tud eltiltani minket. Főleg akkor, ha mi magunk szabályozhatjuk azt, hogy mi kerül a jégkrémünkbe. Íme itt a Magnum jégkrém házilag: ez lesz a nyár legínycsiklandóbb receptje!

Magnum jégkrém házilag: a klasszikus recept

  • A nyári diéta során néha lehet bűnözni, főleg ha fagyiról van szó.
  • Ezzel a recepttel jó sok Magnumot tudtok elkészíteni házilag, vagyis a gyerekek is odáig lesznek érte.
  • Sokkal költséghatékonyabban nasizhatod így a jégkrémeket.
  • Az elkészítés során viszont nem árt pár dologra odafigyelni!

Korlátlan mennyiségű fagyi otthonra

Ezzel a recepttel nem kell feladnod az életmódváltást, hiszen csak pár összetevője van a hűs desszertnek, bűnözni pedig néha szabad, főleg nyáron. Ha már bánod, hogy lemaradtál a májusi féláras fagyizásról, akkor egyet se félj, ezzel simán behozhatod, amit kihagytál! Olyat hoztunk el, mellyel igen költséghatékonyan készíthetsz Magnum fagyikat, méghozzá tonnaszámra. Ettől a gyerekek teljesen el lesznek olvadva!

A klasszikus mandulás Magnum jégkrém receptje

Mindössze négy összetevőre lesz szükséged ahhoz, hogy elkészítsd a klasszikus jégkrém receptet házilag.

Hozzávalók:

  • 500 ml tejszín
  • 1 üveg vagy konzerv sűrített tej
  • olvasztott csoki
  • apróra vágott manduladarabok

Elkészítés

  1. Öntsd egy nagy tálba a tejszínt, és kézi habverő segítségével verd fel, míg el nem éred a kívánt állagot.
  2. Add hozzá a sűrített tejet is, és keverd össze ezzel.
  3. Öntsd át a fagyit jégrémkészítő formába, helyezz bele pálcikákat is, és tedd a fagyasztóba legalább 4 órára.
  4. Ha megfelelően lehűlt a fagyid, akkor olvaszd fel a csokoládét gőz fölött. Ha kellően lágy csokiba akarod mártani a jégkrémet, akkor adhatsz az olvasztott csokihoz egy kis vajat vagy olajat.
  5. Ha kicsit lehűlt az olvasztott csoki, akkor szórd bele az apróra vágott mandulát is, és keverd össze.
  6. Vedd ki a jégkrémeket a fagyasztóból, és mártsd bele őket a csokiba, majd helyezd vissza a fagyasztóba, hogy a csokiréteggel együtt hűljön le.

Tippek az elkészítéshez:

Ha maradt több tejszínes és sűrített tejes fagyid, de már nincs elég jégkrémformád, akkor fagyaszd le külön a fagyit, hogy leközelebb már csak a csokoládét kelljen megolvasztanod hozzá! De ha nem akarsz mikroműanyagot a jégkrémedbe, akkor vigyázz, hogy milyen műanyagban fagyasztod le! Figyelj arra, hogy az olvasztott csoki ne legyen túl forró, amikor belemártod a jégkrémet! Ha túl melegen ereszted össze a csokival, akkor könnyen elolvadhat.

