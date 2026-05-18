Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
örök fiatalság

A 72 éves John Travolta szexibb, mint valaha: lányával pózolt a legendás színész

örök fiatalság John Travolta sármos Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál
Komáromi Bence
2026.05.18.
A filmsztár évtizedeket tagadhatna le a korából. Nem tudni, hogy John Travolta a lánya mellett fiatalodott meg ennyire, vagy rájött az örök élet titkára, de az biztos, hogy a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon minden szem rászegeződött.

Számtalan okból volt emlékezetes a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál. Itt tudhattuk meg, hogy Palvin Barbara gyermeket vár és itt láthattuk a sztárvilág legextravagánsabb outfittjeit is. Az esemény azonban más miatt is magára vonta a kíváncsi tekinteteket: hosszú idő után most először láthattuk John Travolta lányát, amint a büszke édesapjával végigsétált a vörös szőnyegen. Az pedig biztos, hogy aki látta az apa-lánya párost, az elismerősen csettintett magában.

John Travolta és a lánya, Ella Bleu Travolta a Cannes-i Filmfesztiválon
John Travolta és a lánya, Ella Bleu Travolta a Cannes-i Filmfesztiválon
Forrás: Getty Images Europe

John Travolta a lányával közösen készítette el legújabb filmjét

A Ponyvaregény és a Grease című filmek sztárja büszkén vette át a tiszteletbeli Arany Pálma-díját a Cannes-i Filmfesztiválon. John Travolta az elismerést könnyekkel a szemében fogadta, később pedig arról beszélt, hogy számára ez többet jelent, mint az Oscar-díj.

„Mindig is az Arany Pálma-díjas filmek voltak a kedvenceim. Nem is tudom elhinni. Ez felülmúlja számomra az Oscar-díjat is"árulta el a világsztár, aki korábban már három alkotásban is szerepelt, amelyek szerepeltek az Arany Pálma-díjra esélyes filmek között.

A mostani életműdíj meglepetésként érte a színész-rendezőt, aki nem számított rá, hogy néhány héttel a következő filmjének premierje előtt kitüntetik. Hamarosan érkezik ugyanis a Propeller One-Way Night Coach című film premierje, amelyet a saját könyve alapján és a saját rendezésében készített el a sztár. Ráadásul a filmben szerepelni fog a lánya, Ella Bleu Travolta is. Az alkotást John Travolta az életének egyik legszomorúbb időszakában készítette. A színész 1997-ben adta ki az azonos címmel írt kötetét, amelynek főhöse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövessen a színésznőként tevékenykedő édesanyját Hollywoodba. A történet során a gyermek váratlan kalandokat él át és jó viszonyt alakít ki a légiutas-kísérőkkel, akik közül az egyiket maga Ella Bleu játsza a filmben. A mesét John Travolta legidősebb fiának, Jettnek írta, aki kiskorától kezdve epilepsziás rohamokkal küzdött és 2009-ben elhunyt. Emiatt a filmsztár nagyon fontosnak érezte, hogy vászonra vigye a filmet, amellyel örök emléket állít a gyermekének.

„Azok, akik a filmben is szerepelnek, ma itt ülnek velem ebben a teremben. Ők a családom. Ezeknek az embereknek köszönhető, hogy ez a film létezik és én is létezem művészként" – árulta el Travolta az alkotásról, amellyel elsőként debütál rendezőként.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Gratulálok magamnak” – újabb pilótaengedéllyel ünnepelte 72. születésnapját John Travolta

72 évesen újabb pilótaengedélyt szerzett a színész, és a jeles nap alkalmából egy videót osztott meg követőivel, amelyben a Bombardier Global Express pilótafülkéjéből jelentkezett be. John Travolta fél évszázada rajong a repülésért.

A diszkókirály John Travolta 48 éve rabolta el a szívünket – Te mennyire ismered a Szombat esti lázat?

A Szombat esti láz színészébe minden lány beleszeretett, a film pedig azóta kultikussá vált. Te mennyire emlékszel még rá? Ideje tesztelni a filmes tudásod!

John Travolta szívszorító posztja: meghalt gyermekét gyászolja a színész

A 33. születésnapját ünnepelte volna a világsztár fia, Jett Travolta, akiről a színész szívszorító posztban emlékezett meg. John Travolta az elmúlt években több halálesettel is megküzdött, mivel fia után a feleségét, Kelly Prestont is elveszítette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu