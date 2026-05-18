A 72 éves John Travolta szexibb, mint valaha: lányával pózolt a legendás színész

Számtalan okból volt emlékezetes a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál. Itt tudhattuk meg, hogy Palvin Barbara gyermeket vár és itt láthattuk a sztárvilág legextravagánsabb outfittjeit is. Az esemény azonban más miatt is magára vonta a kíváncsi tekinteteket: hosszú idő után most először láthattuk John Travolta lányát, amint a büszke édesapjával végigsétált a vörös szőnyegen. Az pedig biztos, hogy aki látta az apa-lánya párost, az elismerősen csettintett magában.

John Travolta és a lánya, Ella Bleu Travolta a Cannes-i Filmfesztiválon

John Travolta a lányával közösen készítette el legújabb filmjét

A Ponyvaregény és a Grease című filmek sztárja büszkén vette át a tiszteletbeli Arany Pálma-díját a Cannes-i Filmfesztiválon. John Travolta az elismerést könnyekkel a szemében fogadta, később pedig arról beszélt, hogy számára ez többet jelent, mint az Oscar-díj.

„Mindig is az Arany Pálma-díjas filmek voltak a kedvenceim. Nem is tudom elhinni. Ez felülmúlja számomra az Oscar-díjat is" – árulta el a világsztár, aki korábban már három alkotásban is szerepelt, amelyek szerepeltek az Arany Pálma-díjra esélyes filmek között.

A mostani életműdíj meglepetésként érte a színész-rendezőt, aki nem számított rá, hogy néhány héttel a következő filmjének premierje előtt kitüntetik. Hamarosan érkezik ugyanis a Propeller One-Way Night Coach című film premierje, amelyet a saját könyve alapján és a saját rendezésében készített el a sztár. Ráadásul a filmben szerepelni fog a lánya, Ella Bleu Travolta is. Az alkotást John Travolta az életének egyik legszomorúbb időszakában készítette. A színész 1997-ben adta ki az azonos címmel írt kötetét, amelynek főhöse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövessen a színésznőként tevékenykedő édesanyját Hollywoodba. A történet során a gyermek váratlan kalandokat él át és jó viszonyt alakít ki a légiutas-kísérőkkel, akik közül az egyiket maga Ella Bleu játsza a filmben. A mesét John Travolta legidősebb fiának, Jettnek írta, aki kiskorától kezdve epilepsziás rohamokkal küzdött és 2009-ben elhunyt. Emiatt a filmsztár nagyon fontosnak érezte, hogy vászonra vigye a filmet, amellyel örök emléket állít a gyermekének.