Ismert tévés mentett ki egy 17 éves fiút a lángoló autóból - Az életét kockáztatta érte

Az NBC News ismert és tapasztalt tudósítója pillanatokkal a lángoló autó felrobbanása előtt mentette ki a 17 éves sofőrt. Megrázó részletek következnek a hősies baleseti mentésről.

Tom Costello, az NBC News riportere hősies baleseti mentésben vett részt.

Forrás: X (Twitter)

Hősies baleseti mentés: pillanatokon múlt a fiú élete Egy 17 éves fiú 160 kilométer per órás sebességgel csapódott neki egy beton válaszfalnak egy amerikai autópályán.

Az NBC News egyik ismert riportere szemtanúja volt a balesetnek, egyből segítséget hívott.

Egy ortopéd sebész és egy ápoló is segédkezett a baleseti mentésben, együtt kihúzták a fiút a lángoló autóból.

A fiú túlélte a súlyos balesetet, azóta orvosi kezelésben részesül.

A drámai autóbaleset

Az amerikai Maryland állambéli Capital Beltway autópályán kockáztatta az életét az NBC News tudósítója, Tom Costello, hogy kimentse a lángoló autójába ragadt tinédzsert. Costello épp hazafelé tartott munka után, amikor elszáguldott mellette egy nagy sebességgel haladó autó, majd a beton válaszfalnak ütközött. A kocsi megpördült, átfordult, a darabjai széthullottak az úttesten, a roncs alatt pedig tűz ütött ki.

Az újságíró azonnal segítséget hívott, majd meg is közelítette a lángoló autót. A férfi állítása szerint megdöbbenve konstatálta, hogy a volán mögött egy tinédzser van, aki túlélte az ütközést.

Azt gondoltam, hogy ezt senki sem élheti túl. De egy megdöbbent tinédzser ült a volán mögött. Nem szólt semmit. A tekintete üres volt, és csak bámult ki a szélvédőn.

– mesélte az NBC News ismert újságírója.

A hősies kimentés

A fiú csak annyit nyögött ki, hogy mindene fáj – ezért Costello nem merte elmozdítani, nehogy további sérüléseken szerezzen. Az autó viszont egyre csak lángolt. Csodával határos módon szembejött a riporterrel egy ortopéd sebész és egy ápoló is, akik segédkeztek a mentésben. A sebész stabilizálta a fiú nyakát, Costello a felsőtestét fogta, míg az ápoló a fiú lábait tartotta. Pont időben sikerült kimenteni a tinédzsert a lángoló autóból – a jármű ugyanis pillanatokkal később felrobbant.

Costello szerint „a tanulság az, hogy mindenki vigyázzon a gyerekére. Ez egy 17 éves fiú volt, aki valószínűleg nemrég óta vezetett, viszont 160 kilométer per órás sebességgel száguldott. Már rég halottnak kellene lennie. Őszintén szólva el sem hiszem, hogy még él”.

A Montomery megyei Tűzoltó- és Mentőszolgálat szóvivője, Pete Piringer megerősítette, hogy a fiú túlélte a súlyos autóbalesetet, azóta orvosi ellátásban részesül.