A mikroműanyag miatt nem jön össze a baba? Egy 3 hónapos kísérlet meglepő eredményei

Az nem újdonság, hogy a műanyag káros hatásai már közvetlenül érintik az emberi szervezetet. A testünkbe jutó mikroműanyagok azonban az egyik legnagyobb csoda, a teherbeesés képességét is veszélyeztetik. Szinte hihetetlen, hogy életünket mennyire átszövi a műanyagszennyezés, amit az itthon is szorgalmazó „vidd vissza a palackot” kezdeményezés távolról sem képes megoldani. Egy kísérletben most öt pár életét követhetjük végig, akik megpróbálják a lehetetlent: minden műanyagot száműzni az életükből. Erre azonban nem a környezetvédelem, hanem a régóta elmaradt gyermekáldás vezette őket.

Az utóbbi években egyre többet hallunk a mikroműanyagokról, de egészen eddig csupán távoli, környezetvédelmi problémának tűntek. Mára azonban kutatások is bizonyították, hogyan hatnak az emberi szervezetre. A mikroműanyag káros hatásai különösen a hormonrendszer és a termékenység tükrében vészjóslóak.

Mi állhat a meddőség hátterében? Egy kísérlet másfél órába sűrítve

A Neflix új dokumentumfilmje, a Műanyagdetox (A The Plastic Detox) meglepő eredményekkel és személyes történetekkel mutatja be, mi történik, ha tudatosan visszaveszünk a műanyaghasználatból. A három hetet felölelő kísérlet egy merész kérdésre épül: mi történik, ha a megmagyarázhatatlan meddőséggel küzdő párok szinte teljesen kiiktatják a műanyagot az életükből?

A Netflix-dokumentumfilmben olyan, különböző életkorú és helyzetű párok történetét ismerhetjük meg, akik eltérő ideje próbálkoznak sikertelenül. Vannak köztük akik hónapok óta, míg mások több éve várnak a pozitív terhességi tesztre.

A résztvevők egy három hónapos műanyagdetoxba vágnak bele. Ennek során mi nézők is tátott szájjal ismerjük be, mennyi műanyag termék vesz minket körül. A kísérlet során lecserélik a konyhai eszközeiket üvegre, fára és fémre, kerülik a feldolgozott élelmiszereket és a műanyag csomagolást. A folyamat során orvosi vizsgálatokkal követik nyomon a változásokat, például a hormonértékeket és a spermiumminőséget is mérnek náluk.