A mikroműanyag miatt nem jön össze a baba? Egy 3 hónapos kísérlet meglepő eredményei

Az nem újdonság, hogy a műanyag káros hatásai már közvetlenül érintik az emberi szervezetet. A testünkbe jutó mikroműanyagok azonban az egyik legnagyobb csoda, a teherbeesés képességét is veszélyeztetik. Szinte hihetetlen, hogy életünket mennyire átszövi a műanyagszennyezés, amit az itthon is szorgalmazó „vidd vissza a palackot” kezdeményezés távolról sem képes megoldani. Egy kísérletben most öt pár életét követhetjük végig, akik megpróbálják a lehetetlent: minden műanyagot száműzni az életükből. Erre azonban nem a környezetvédelem, hanem a régóta elmaradt gyermekáldás vezette őket.
Egy Netflix-dokumentumfilm, ami vészcsengőként mutatja be a mikroműanyag és a meddőség közti összefüggéseket
- Nem csak a háztartásaink, de a szervezetünk is tele van mikroműanyagokkal.
- A meddőség hátterében olyan környezeti tényezők is állhatnak, mint az elképesztő mennyiségű műanyahasználat.
- Egy műanyagdetox-kísérlet most olyan pároknak próbál segíteni, akik akár évek óta nem tudnak teherbe esni.
Az utóbbi években egyre többet hallunk a mikroműanyagokról, de egészen eddig csupán távoli, környezetvédelmi problémának tűntek. Mára azonban kutatások is bizonyították, hogyan hatnak az emberi szervezetre. A mikroműanyag káros hatásai különösen a hormonrendszer és a termékenység tükrében vészjóslóak.
Mi állhat a meddőség hátterében? Egy kísérlet másfél órába sűrítve
A Neflix új dokumentumfilmje, a Műanyagdetox (A The Plastic Detox) meglepő eredményekkel és személyes történetekkel mutatja be, mi történik, ha tudatosan visszaveszünk a műanyaghasználatból. A három hetet felölelő kísérlet egy merész kérdésre épül: mi történik, ha a megmagyarázhatatlan meddőséggel küzdő párok szinte teljesen kiiktatják a műanyagot az életükből?
A Netflix-dokumentumfilmben olyan, különböző életkorú és helyzetű párok történetét ismerhetjük meg, akik eltérő ideje próbálkoznak sikertelenül. Vannak köztük akik hónapok óta, míg mások több éve várnak a pozitív terhességi tesztre.
A résztvevők egy három hónapos műanyagdetoxba vágnak bele. Ennek során mi nézők is tátott szájjal ismerjük be, mennyi műanyag termék vesz minket körül. A kísérlet során lecserélik a konyhai eszközeiket üvegre, fára és fémre, kerülik a feldolgozott élelmiszereket és a műanyag csomagolást. A folyamat során orvosi vizsgálatokkal követik nyomon a változásokat, például a hormonértékeket és a spermiumminőséget is mérnek náluk.
Miben van mikroműanyag?
A dokumentumfilm arra is rávilágít, hogy mikroműanyagokat már kimutattak emberi vérben, sőt a placentában és a reproduktív szervekben is. A szakértők szerint a műanyagokban található vegyi anyagok – például a hormonrendszert befolyásoló ftalátok és biszfenolok – felboríthatják a szervezet természetes egyensúlyát. Ami igazán nyomasztóvá teszi, az az, hogy nem extrém forrásokról beszélünk. A műanyag ott van a kulacsunkban, az ételtárolóinkban, a kozmetikumaink csomagolásában, vagyis gyakorlatilag mindenhol. Egyes kutatások szerint hetente egy bankkártyányi műanyagot eszünk meg.
A műanyag káros hatásai miatt valóban meddővé válhatunk?
A dokumentumfilm egyik legmegdöbbentőbb része, hogy a kísérlet végére több párnál is pozitív fordulat történik. A háromhetes program végére vagy közvetlenül utána ugyanis három párnál sikerül a teherbeesés. Ez egyébként még a kísérletben résztvevő szakértőket is meglepte. Fontos persze megjegyezni, hogy ez egy kis mintán végzett kísérlet, így nem tekinthető általános érvényű bizonyítéknak, de az eredmények mindenképp elgondolkodtatók.
A Műanyagdetox (The Plastic Detox) nem azt sugallja, hogy mindent azonnal ki kell dobni vagy le kell cserélni. Inkább a tudatosabb döntések fontosságára próbál rávilágítani. Már az is nagy előrelépés, ha nem melegítesz műanyagedényben, ha a palackok helyett üvegre váltasz, vagy jobban figyelsz arra, mit veszel le a polcról. Nem ad mindenre választ, de felteszi a legfontosabb kérdést: vajon mennyit ér meg nekünk az egészségünk és a jövőnk?
