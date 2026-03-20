A téli időszakban általában kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, valamint kevesebb napfény éri a szervezetet. Ez különösen a D-vitamin és bizonyos antioxidáns vitaminok szintjét csökkentheti. A tavaszi vitaminpótlás célja, hogy támogassa az immunrendszert, a hormonális egyensúlyt és az energia-háztartást.

A vitaminpótlás tavasszal érdemes elsősorban táplálkozással bevinni

Forrás:123RF

Miért fontos a vitaminpótlás tavasszal?

Az évszakváltás során a szervezet alkalmazkodási folyamaton megy keresztül. A nappalok hosszabbodása, a hőmérséklet változása és az aktivitás növekedése mind hatással vannak az anyagcserére. Ha a szervezet vitaminraktárai alacsonyak, ezek a változások könnyebben vezethetnek fáradtsághoz, gyengébb ellenálló képességhez vagy hangulatingadozáshoz. A megfelelő vitaminbevitel segíthet stabilizálni az immunrendszer működését és támogatni az idegrendszer regenerációját.

A tavaszi vitaminpótlás különösen azok számára fontos, akik sok stressznek vannak kitéve, keveset mozognak vagy egyoldalú étrendet követnek.

Mely vitaminok számítanak különösen fontosnak?

A D-vitamin az egyik legfontosabb tápanyag tavasszal is. Bár a napsütéses órák száma növekszik, a téli hónapok alatt kialakult hiány sok esetben még tavasszal is fennáll. A D-vitamin kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, valamint a csontok egészségének fenntartásában.

A C-vitamin erős antioxidáns, amely segíti a szervezet védekezőképességét. Hozzájárul a sejtek védelméhez és támogatja a kollagénképződést is.

A B-vitaminok, különösen a B12 és a B6 vitamin, fontos szerepet töltenek be az idegrendszer működésében és az energiatermelő folyamatokban. Hiányuk fáradtságot, koncentrációs nehézséget vagy ingerlékenységet okozhat.

A magnézium és a vas ugyan nem vitaminok, mégis gyakran szerepelnek a tavaszi pótlásban, mivel támogatják az idegrendszert és a sejtek energiaellátását.

Természetes vitaminforrások a tavaszi étrendben

A vitaminpótlás elsődleges forrása mindig a kiegyensúlyozott étrend. Tavasszal egyre több friss alapanyag válik elérhetővé, amelyek természetes módon tartalmazzák a szükséges tápanyagokat. A zöld leveles zöldségek, például a spenót vagy a salátafélék gazdagok folsavban és antioxidánsokban. A citrusfélék és a bogyós gyümölcsök jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaznak. A teljes értékű gabonák, a hüvelyesek és az olajos magvak szintén fontos szerepet játszanak az energiaszint fenntartásában. Az étrend változatossága segít biztosítani a szervezet számára szükséges mikrotápanyagokat.