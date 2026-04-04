Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
lelki feltöltődés mentális egészség énidő
Tóth Hédi
2026.04.04.
A folyamatos pörgés könnyen kimerítheti az elmét és az idegrendszert. Az énidő segít lelassulni, feltöltődni és visszanyerni a mentális egyensúlyt.

A rohanó hétköznapokban sokszor úgy érezzük, nincs időnk megállni. Pedig a szakértők szerint az énidő nem luxus, hanem a mentális egészség egyik alapfeltétele. Néhány perc tudatos pihenés segíthet csökkenteni a stresszt, tisztábban gondolkodni és új energiával folytatni a napot.

Egy rövid séta vagy nyugodt kávézás, az esti naplóírás is lehet értékes énidő, hasznos önépítés.
Forrás: Shutterstock

Miért fontos az énidő az agyunk és a mentális egyensúly szempontjából?

Volt már olyan napod, amikor úgy érezted, mindenki akar tőled valamit? Üzenetek, feladatok, határidők, emberek és közben te valahol teljesen eltűntél a listáról.
Ilyenkor sokan azt gondolják: „Majd pihenek később.” Csakhogy a szakértők szerint ez nem működik így. 
 

A neuropszichológusok és mentális egészséggel foglalkozó kutatók egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy az énidő nem luxus, hanem az idegrendszer számára szükséges regeneráció. Az agyunk ugyanis nem arra van tervezve, hogy folyamatosan reagáljon a külvilág ingereire. Más szóval: ha soha nem állunk meg, az agyunk sem tud igazán feltöltődni.

Az agyadnak is kell egy „reset gomb”

Amikor tudatosan időt szánsz magadra – például egy sétára, olvasásra vagy csak pár perc csendre – az agy működése is megváltozik. Ilyenkor aktiválódik az agy pihenő üzemmódja. Ez a rendszer segít feldolgozni a nap történéseit, rendezni az emlékeket és új ötleteket generálni. Ezért van az, hogy a legjobb gondolatok gyakran nem munka közben, hanem pihenés alatt jutnak eszünkbe.
 

A kutatások szerint a rendszeres mentális szünetek csökkenthetik a stresszhormonok szintjét, javíthatják a koncentrációt és segíthetnek az érzelmi egyensúly fenntartásában.

4 ok, amiért az énidő tényleg fontos

1. Csökkenti a stresszt

Amikor kilépsz egy kicsit a napi pörgésből, az idegrendszered is megnyugszik. A stresszért felelős agyi területek aktivitása csökken, és a szervezet elkezd visszatérni egy nyugodtabb állapotba.
Ezért érezheted azt, hogy egy rövid séta vagy egy csendes fél óra után minden egy kicsit kezelhetőbbnek tűnik.

2. Segíti a kreativitást és a koncentrációt

A mentális szünetek nem időpazarlások. Épp ellenkezőleg: segítenek az agynak új kapcsolatokat létrehozni a gondolatok között.
Ez az oka annak, hogy sok kreatív ötlet nem munka közben születik, hanem például zuhanyzás közben vagy séta alatt.

3. Segít megelőzni a kiégést

A pszichológiai kutatások szerint a folyamatos túlterheltség és a pihenés hiánya jelentősen növeli a burnout, vagyis a kiégés kockázatát.
Ha mindig másokra vagy a feladataidra koncentrálsz, könnyen elérkezik az a pont, amikor egyszerűen elfogy az energiád.

4. Jobbak lesznek a kapcsolataid

Furcsán hangzik, de az egyedül töltött idő a kapcsolatainkra is pozitív hatással lehet. Ha van lehetőséged feltöltődni, türelmesebb, figyelmesebb és kiegyensúlyozottabb leszel másokkal.
Az énidő tehát nem elszigetel, hanem segít, hogy jobb energiával legyél jelen mások életében – írja a Real Simple

Mennyi énidőre van szükséged?

A jó hír: nem kell órákra eltűnnöd a világból.
A szakértők szerint már napi 10–20 perc tudatos énidő is pozitív hatással lehet a mentális állapotra. A lényeg az, hogy ez az idő valóban rólad szóljon, ne a telefonról, ne a feladatokról, ne másokról

Hogyan teremts énidőt egy zsúfolt napban?

Próbáld ki ezeket az apró trükköket:

  • Telefonmentes reggel: kezdd a napot üzenetek helyett pár perc nyugalommal.
  • 10 perces séta: egy rövid séta is segít az agynak kiszellőzni, pihenni.
  • Digitális szünet: kapcsold ki egy időre az értesítéseket.
  • Csendes esti rutin: olvasás, naplóírás vagy egy nyugodt tea lefekvés előtt.

A legfontosabb szabály: ne legyen bűntudatod

Az énidő nem önzőség. Nem menekülés az élet elől. Valójában mentális karbantartás.
Ahogy a szakértők is hangsúlyozzák: amikor az agy rendszeresen kap lehetőséget a pihenésre, csökken a stressz, javul a koncentráció és stabilabb lesz az érzelmi egyensúly.
Szóval legközelebb, amikor egy kicsit eltűnsz egy könyvvel, egy sétával vagy csak a saját gondolataiddal ne mondd azt, hogy csak pihenek. Mondd inkább: éppen feltöltöm az agyam és lelkem.

Egy új tanulmány bizonyítja: az aktív életmód a mentális egészség kulcsa

Egy friss tanulmány szerint azok, akik rendszeresen mozognak, jobban kezelik a stresszt és könnyebben uralják érzelmeiket, míg a kevésbé aktívaknál gyakoribb a szorongás és intenzívebb a dühreakció.

Nő vagy, nem robot: Így hozd egyensúlyba a női szerepeidet, mielőtt teljesen kimerülsz

Egyszer csak azon kapod magad, hogy egész nap másokért élsz. Hajnalban már a gyerek reggelijét készíted, közben fél szemmel az e-maileket böngészed, fejben pedig már azon járnak a gondolataid, vajon este jut-e időd kettesben lenni a pároddal, vagy megint csak a fáradtság marad. Ismerős? A női szerepek – anya, társ, dolgozó nő, és legfőképp: önmagad – egyre inkább egymásra torlódnak, mintha versenyeznének, melyik lesz aznap fontosabb. A világ azt sugallja, hogy mindegyikben tökéletesnek kell lenned, miközben senki nem mondja meg, hogyan lehet mindezt úgy csinálni, hogy te se vessz el közben.

Érzelmi méregtelenítés: így szabadulj meg a napi feszültségtől 5 perc alatt

Reggel, amikor kinyitod a szemed, talán még egy pillanatra csend van. Aztán hirtelen rád zúdul minden. Az ébresztő nem is csipog, hanem követel, az üzenetek ott várnak, a hírek már zajonganak, a teendőlista pedig addigra készen áll, hogy neked ugorjon. Még el sem kezdődött igazán a napod, de már érzed, hogy belül mintha egy picit megbillent volna valami. A nap végére pedig sokszor már nem csak fáradt vagy, hanem telített. Olyan, mintha valaki folyamatosan öntötte volna rád az érzelmeket, a stresszt, mások problémáit, a saját aggodalmaidat, és mire este hazajutsz, csurig vagy. Egyetlen rossz szó elég, és elönt a sírhatnék, vagy épp az ingerültség. Néha te magad sem tudod pontosan, mi van benned, csak azt, hogy túl sok. Ez az a pont, ahol az érzelmi méregtelenítés szó szerint életmentő lehet.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
