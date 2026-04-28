A modern elhízáskezelés egyik legnagyobb áttörését a GLP-1 receptor agonisták megjelenése hozta. Ezek a gyógyszerek eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében váltak ismertté, de hamar kiderült, hogy a vércukorszint javítása mellett a testsúlycsökkentésben is hatékonyak. A siker látványos: sokan számolnak be jelentős fogyásról, javuló anyagcsereértékekről és csökkenő étvágyról. Ez utóbbi azonban kétélű fegyver lehet.

Mik azok a GLP-1 készítmények?

A GLP-1 készítmények fokozzák a jóllakottságérzést, lassítják a gyomorürülést, és mérséklik az éhséget. A tapasztalatok szerint az energiafelvétel 16–39 százalékkal is csökkenhet. Ha a napi kalóriabevitel tartósan alacsony – nőknél 1200, férfiaknál 1800 kilokalória alatt –, könnyen előfordulhat, hogy az étrend nem fedezi a szervezet alapvető vitamin- és ásványianyag-szükségletét. Ilyenkor nemcsak a kalória, hanem a tápanyag minősége is számít.

Az elhízással és 2-es típusú cukorbetegséggel élők körében eleve magasabb a vérszegénység kockázata. A gyulladásos állapotok, a krónikus vesebetegség, a hosszú ideje fennálló cukorbetegség és bizonyos gyógyszerek – például a metformin – mind hozzájárulhatnak a B12-vitamin- és vashiány kialakulásához. Egyes becslések szerint a 2-es típusú cukorbetegek mintegy 27 százaléka érintett vérszegénységben, különösen akkor, ha krónikus vesebetegség is lapul a háttérben.

A GLP-1 terápiával kapcsolatban több vizsgálat is felvetette a mikrotápanyag-hiány lehetőségét. Egy nagy adatbázison alapuló elemzés több mint 460 ezer olyan beteg adatait vizsgálta, akiknél korábban nem volt ismert tápanyaghiány, és 2017–2021 között kezdtek GLP-1 kezelést. A terápia megkezdését követő hat hónapon belül a betegek 12,7 százalékánál, egy éven belül pedig 22,4 százalékánál diagnosztizáltak valamilyen táplálkozási hiányállapotot. A vashiányos vérszegénység előfordulása 6 hónapnál 1,6, 12 hónapnál 3,2 százalék volt.

Egy másik, 700 beteget követő vizsgálat egyéves GLP-1 kezelés után statisztikailag igazolható hemoglobinszint-csökkenést talált, és a résztvevők 8,4 százalékánál alakult ki vérszegénység. A magasabb kiindulási hemoglobinszint csökkentette a kockázatot, ami arra utal, hogy a már eleve határérték közeli értékekkel induló betegeknél nagyobb odafigyelés szükséges.