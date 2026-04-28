A modern elhízáskezelés egyik legnagyobb áttörését a GLP-1 receptor agonisták megjelenése hozta. Ezek a gyógyszerek eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében váltak ismertté, de hamar kiderült, hogy a vércukorszint javítása mellett a testsúlycsökkentésben is hatékonyak. A siker látványos: sokan számolnak be jelentős fogyásról, javuló anyagcsereértékekről és csökkenő étvágyról. Ez utóbbi azonban kétélű fegyver lehet.
Mik azok a GLP-1 készítmények?
A GLP-1 készítmények fokozzák a jóllakottságérzést, lassítják a gyomorürülést, és mérséklik az éhséget. A tapasztalatok szerint az energiafelvétel 16–39 százalékkal is csökkenhet. Ha a napi kalóriabevitel tartósan alacsony – nőknél 1200, férfiaknál 1800 kilokalória alatt –, könnyen előfordulhat, hogy az étrend nem fedezi a szervezet alapvető vitamin- és ásványianyag-szükségletét. Ilyenkor nemcsak a kalória, hanem a tápanyag minősége is számít.
Az elhízással és 2-es típusú cukorbetegséggel élők körében eleve magasabb a vérszegénység kockázata. A gyulladásos állapotok, a krónikus vesebetegség, a hosszú ideje fennálló cukorbetegség és bizonyos gyógyszerek – például a metformin – mind hozzájárulhatnak a B12-vitamin- és vashiány kialakulásához. Egyes becslések szerint a 2-es típusú cukorbetegek mintegy 27 százaléka érintett vérszegénységben, különösen akkor, ha krónikus vesebetegség is lapul a háttérben.
A GLP-1 terápiával kapcsolatban több vizsgálat is felvetette a mikrotápanyag-hiány lehetőségét. Egy nagy adatbázison alapuló elemzés több mint 460 ezer olyan beteg adatait vizsgálta, akiknél korábban nem volt ismert tápanyaghiány, és 2017–2021 között kezdtek GLP-1 kezelést. A terápia megkezdését követő hat hónapon belül a betegek 12,7 százalékánál, egy éven belül pedig 22,4 százalékánál diagnosztizáltak valamilyen táplálkozási hiányállapotot. A vashiányos vérszegénység előfordulása 6 hónapnál 1,6, 12 hónapnál 3,2 százalék volt.
Egy másik, 700 beteget követő vizsgálat egyéves GLP-1 kezelés után statisztikailag igazolható hemoglobinszint-csökkenést talált, és a résztvevők 8,4 százalékánál alakult ki vérszegénység. A magasabb kiindulási hemoglobinszint csökkentette a kockázatot, ami arra utal, hogy a már eleve határérték közeli értékekkel induló betegeknél nagyobb odafigyelés szükséges.
Így hatnak a GLP-1 készítmények a gyomorra és a bélrendszerre
A háttérben nem csupán a kisebb táplálékbevitel állhat. A GLP-1 gyógyszerek befolyásolják a gyomor-bél rendszer működését és a neurohormonális szabályozást is. A lassabb gyomorürülés és a bélflóra módosulása hatással lehet a vas és más mikrotápanyagok felszívódására. Egy prospektív vizsgálatban, amiben rosszul kontrollált 2-es típusú cukorbetegek szemaglutid-kezelést kaptak, 10 hét után 13 százalékos mediáncsökkenést mértek a vasfelszívódásban. A résztvevők közel ötödénél a felszívódás legalább 30 százalékkal romlott a kiindulási értékhez képest.
Mindez nem jelenti azt, hogy a GLP-1 terápia kerülendő lenne, de azt igen, hogy nem szabad pusztán fogyókúrás eszközként tekinteni rá. A kezelés megkezdése előtt érdemes ellenőrizni a hemoglobin-, hematokrit- és ferritinszintet, valamint más hematológiai paramétereket, különösen nőknél, túlsúlyos vagy elhízott betegeknél, 2-es típusú cukorbetegeknél, krónikus vesebetegeknél és azoknál, akiknél korábban már előfordult vérszegénység.
A rendszeres kontrollvizsgálat a terápia alatt is alapvető. A vérkép és a tápanyagstátusz időszakos ellenőrzése lehetőséget ad a hiányállapotok korai felismerésére és célzott pótlására. Egyes adatok arra utalnak, hogy bizonyos betegcsoportokban – például 2-es típusú cukorbetegség és krónikus vesebetegség esetén – az SGLT2-gátlók kiegészítő alkalmazása kedvezőbb lehet az anémia szempontjából, mivel ezek a készítmények az eritropoézist is támogatják.
A legfontosabb üzenet tehát: a fogyás legyen az egészség javításának eszköze. A GLP-1 gyógyszerek hatékony segítséget nyújthatnak, de csak akkor, ha a kezelés része a tudatos, tápanyagokban gazdag étrend, a szakember által felügyelt monitorozás és a hiányállapotok megelőzése. A mérlegen mutatott szám önmagában nem ad teljes képet: a szervezet belső egyensúlya legalább ennyire fontos.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
