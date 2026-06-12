Monacóig érnek a szálak: Keszthelyen keresztelték meg a legfiatalabb Festetics hercegnőt

Történelmi helyszínen ünnepelt együtt egy nagy múltú arisztokrata família. A Festetics hercegi család legfiatalabb hercegnőjének keresztelőjére több országból érkeztek rokonok Keszthelyre, a család ősi otthonába.

A Festetics hercegi család legfiatalabb hercegnőjét Keszthelyen keresztelték meg.

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Keszthelyen keresztelték meg Scarlett Josephine hercegnőt.

A család tagjai több országból érkeztek az ünnepségre.

A Festeticsek rokoni kapcsolatban állnak Monaco uralkodóházával.

Visszatért ősi otthonába a Festetics hercegi család

Mesébe illő családi eseménynek adott otthont Keszthely: a Festetics-család legfiatalabb hercegnőjének keresztelőjére a világ több pontjáról érkeztek rokonok. Az ünnepség ráadásul nemcsak a magyar arisztokrácia, hanem a monacói hercegi család történetéhez is kapcsolódik.

A Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában keresztelték meg Scarlett Josephine-t, Festetics IV. György unokáját. A kislány szülei, Festetics Tasziló és felesége, Shadi az Egyesült Államokban, Floridában élnek, ám fontosnak tartották, hogy gyermekük a család történelmi központjában részesüljön a keresztség szentségében.

A meghitt szertartásra a família tagjai több országból érkeztek Magyarországra. A keresztelő után az ünneplés a Festetics családhoz kötődő keszthelyi helyszíneken – köztük a csodás kastélyban – folytatódott, ahol több generáció találkozhatott egy különleges alkalom apropóján.

A Festeticsek és Monaco különleges kapcsolata

Kevesen tudják, hogy a Festetics család rokoni szálakon keresztül Monaco uralkodó dinasztiájához, a II. Albert monacói herceg családjához is kötődik.

A történet a 19. század végére nyúlik vissza, amikor Festetics II. Tasziló nagy szerelme, Lady Mary Victoria Hamilton végül hozzáment a magyar főúrhoz. A skót nemesasszony korábban Albert monacói trónörökös felesége volt, első házasságából pedig fiúgyermeke született, aki később Monaco uralkodója lett. Ennek köszönhetően a Festeticsek és a Grimaldi-ház családfája máig összekapcsolódik.

Történelem és hagyomány kéz a kézben

A keresztelő nemcsak családi, hanem szimbolikus jelentőséggel is bírt. A résztvevők ugyanis ellátogattak a keszthelyi Georgikon végzős hallgatóinak ünnepségére is. Az intézményt több mint kétszáz éve alapította Festetics I. György, akinek neve máig meghatározó Keszthely történetében.

A mostani keresztelő így egyszerre idézte fel a nagy múltú arisztokrata család történelmét és mutatta meg, hogy a Festetics-dinasztia hagyományai a 21. században is tovább élnek. Scarlett Josephine számára pedig aligha lehetett volna különlegesebb helyszínt választani első nagy családi ünnepéhez, mint a legendás keszthelyi örökség szívét.

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