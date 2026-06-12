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Dua Lipa férje végre megszólalt az új James Bond-filmről: meglepő titokról rántotta le a leplet

hollywood Callum Turner James Bond James Bond-filmek
Life
2026.06.12.
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Hónapok óta mindenki azt találgatja, ki lesz az új James Bond, és bár rengeteg sármőr neve felmerült, az egyik legesélyesebb versenyző a szerepre Callum Turner. Mutatjuk, milyen újdonságot árult el a szívtipró, és mit gondol róla George Clooney.

Végre megtört a jég! Hónapok óta lázban ég a világ, hogy ki örökli a legendás 007-es szmokingját, a pletykák középpontjában pedig egyértelműen Dua Lipa férje, Callum Turner áll. Vajon ő lesz az új James Bond? A színész most tiszta vizet öntött a pohárba, és George Clooney is elmondta a véleményét! 

Callum Turner James Bond
Callum Turner végre nyilatkozott a James Bond-filmekről!
Forrás:  Northfoto 

Callum Turner lehet a 2020-as évek James Bond szívtiprója 

  • A James Bond filmek castingja már több, mint egy éve tart, de még mindig nem lett előrelépés a tökéletes ügynök megtalálásában.  
  • A szerepért való versenyben többek között felmerült, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor Johnson és nem mellesleg Dua Lipa férjének neve is.  
  • Callum Turnert most már hónapok óta rohamozzák a filmsorozattal kapcsolatban. 

A 36 éves brit színészt már régóta a legesélyesebb jelöltek között emlegetik, miután Daniel Craig a 2021-es Nincs idő meghalni című filmmel végleg szögre akasztotta a fegyverét. Bár a franchise-t átvevő Amazon MGM Studios gőzerővel keresi az új főszereplőt, Callum váltig állítja: őt még senki sem kereste. 

„Pontosan annyit tudok, amennyit ti – komolyan, fogalmam sincs semmiről” – nyilatkozta a színész a The Hollywood Reporternek. Turner azt is elárulta, hogy a pletykák miatt valóságos kérdéscunami zúdult rá a környezetéből: 

„Elmesélem, mi a legviccesebb ebben a Bond-ügyben: még a legjobb barátaid is erről faggatnak, és olyan emberek írnak rád, akikkel tíz éve nem beszéltél, miközben te magad sem tudsz semmit! Olyan furcsa érzés, hogy körülötted zajlik a felhajtás, de közben nem történik semmi. Tényleg semmit sem tudok. De azért elég szórakoztatónak tartom.”

Nem mindenki kezelni ilyen lazán a helyzetet. George Clooney – aki a 2023-as Csónakfiúk (The Boys in the Boat) című történelmi drámájában rendezte Callum Turnert, szentül hiszi, hogy az Oscar-jelölt színész a tökéletes választás a szerepre. 

Callum nem a könnyű pénzkereseti lehetőségeket kereste, nagyon izgalmas munkái vannak. Valahogy átverekedte magát a média zaján, és elérte, hogy az emberek ránézzenek, és azt mondják: ’Van valami ebben a srácban.’ Remélem, végül ő lesz a következő Bond. Szerintem nagyszerű lenne. Magas, jóképű, sármos és brit – szóval abszolút tökéletes a feladatra.

Mi újság a kulisszák mögött? 

Daniel Craig távozásával nemcsak a főszereplő, de a veterán producerek, Barbara Broccoli és Michael G. Wilson is háttérbe vonultak, így a gyeplő teljesen az Amazon MGM-hez került. A grandiózus tervekről sokat elárul, hogy a hírek szerint a Dűne rendezője, Denis Villeneuve rendezi majd az új produkciót, a forgatókönyvért pedig a Peaky Blinders (Birmingham bandája) alkotója, Steven Knight felel. Bár a pletykák szerint a film munkálatai hamarosan elkezdődnek a brit Pinewood Studiosban, a stúdió egyelőre óvatosan fogalmaz. Közleményükben megerősítették, hogy a válogatás már elkezdődött: 

„A következő James Bond keresése folyamatban van. Bár a casting során nem tervezünk konkrét részleteket kommentálni, izgatottan várjuk, hogy megoszthassuk a híreket a 007-es rajongókkal, amint eljön a megfelelő idő.”

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