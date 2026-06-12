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Tényleg doppingol? Serena Williams körül forrnak az indulatok

Norhtfoto - Adam Davy
fogyasztószer doppinggyanú Serena Williams
Jónás Ágnes
2026.06.12.
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Neve hallatán általában a rekordok, a Grand Slam-trófeák jutnak eszünkbe. Most azonban Serena Williams nem egy újabb teniszeredmény, hanem a fogyása és az általa használt GLP-1 gyógyszerek miatt került a figyelem középpontjába. Doppingol vagy sem? Az itt a kérdés.

Jelenleg két dolog miatt beszél mostanság mindenki a teniszcsillagról. Az egyik, hogy Serena Williams nyíltan elismerte: GLP-1 típusú gyógyszereket használt fogyás céljából, sőt, még reklámozta is ezeket a készítményeket. A másik pedig, hogy 4 évvel a visszavonulása után újra teniszütőt ragadott, és visszatért a pályára.

Serena Williams és a GLP-1 készítmények esete. Ha beigazolódik, hogy a szer dopping, a teniszcsillag nyaka körül szorulhat a hurok
Serena Williams és a GLP-1 készítmények esete. Ha beigazolódik, hogy a szer dopping, a teniszcsillag nyaka körül szorulhat a hurok.
Forrás: Norhtfoto
  • Serena Williams nyíltan beszélt arról, hogy GLP–1 gyógyszert használt a szülések utáni fogyáshoz, és később visszatért a teniszpályára.
  • Jelenleg sem a WADA, sem a tenisz doppingellenes szabályzata nem tekinti a GLP–1 készítményeket tiltott vagy teljesítményfokozó szernek.
  • A szakértők szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy ezek a gyógyszerek javítanák a sportteljesítményt, ugyanakkor egyre nagyobb vita övezi a használatukat és népszerűsítésüket.

Nagy bajba kerülhet Serena Williams és vele együtt a karrierje

Az utóbbi időben szakemberek latolgatják: vajon a GLP-1 gyógyszereket – amelyek közé az Ozempic, a Wegovy vagy a Zepbound is tartozik – teljesítményfokozó szerként kellene-e kezelni a sportban? Amennyiben ennek a felvetésnek helyt adnának, Serena Wiliams kínos helyzetbe kerülne, hiszen egyszerre lett a szerek egyik legismertebb használója és újra aktív sportoló.

Tavaly Serena bejelentette együttműködését a Ro nevű egészségügyi céggel, amelyben férje, Alexis Ohanian is befektető. Elmondása szerint második gyermeke születése után komoly nehézségei voltak a fogyással, és végül a Zepbound nevű GLP-1 készítmény segített neki leadni a felesleges kilókat.

Azóta valóban fogyott, és ismét teniszezik – bár hangsúlyozza, hogy jelenleg csak páros mérkőzéseken játszik, elsősorban a szórakozás kedvéért. Ettől függetlenül ő lett talán a legismertebb profi sportoló, aki nyíltan beszélt arról, hogy ilyen gyógyszert használ testsúlycsökkentésre. A doppingellenes szervezetek egyébként 2024 óta gyanakodva figyelik a GLP-1 készítmények elterjedését.

 Jelenleg a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) nem tekinti őket tiltott vagy teljesítményfokozó szernek, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne változhatna az álláspont a jövőben, hiszen a készítmények még újak, bármi kiderülhet róluk. 

Dopping-e a GLP-1? Érvek és ellenérvek

Ha valaki a betiltás mellett érvel, akkor általában arra hivatkozik, hogy a jelentős fogyás bizonyos sportágakban előnyt jelenthet. 

Könnyebb testtel gyorsabban lehet mozogni, kisebb terhelés éri az ízületeket, és egyesek szerint ez közvetve javíthatja a teljesítményt. 

Csakhogy a kutatások egy másik dologra is rámutattak: a GLP-1 gyógyszerek használata nemcsak zsírvesztéssel, hanem izomtömeg-csökkenéssel is járhat. Márpedig az izomerő elvesztése aligha számít előnynek egy profi sportoló számára. 

Serena Williams visszafogottan reagált

Szerinte a gyógyszer nem kiskapu vagy csodaszer, hanem egy orvosi segítség, amely javította az egészségét, csökkentette az ízületi terhelést, több energiát adott neki. Az interneten kommentelők véleménye erősen megoszlik: az egyik tábor szerint Serena becsületesen járt el, mert nem titkolta a gyógyszerhasználatot, hanem nyíltan beszélt róla. Sokan viszont úgy vélik, a GLP-1 készítmények igenis doppingnak minősülnek.

A teljesítményfokozással kapcsolatos kérdés mellett felmerül egy másik, hasonlóan fontos dilemma: vajon helyes-e, hogy élsportolók népszerűsítik ezeket a gyógyszereket olyan emberek számára, akiknek nincs diabéteszük, vagyis valójában nincs is rá szükségük?

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