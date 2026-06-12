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savanyúság

A nagymama titkos kovászos uborka receptje, amiért mindenki megőrül – Lerántjuk róla a leplet!

savanyúság uborka recept kovászos uborka
Hajdu Viktória
2026.06.12.
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A nagymamák nem viccelnek. Ez a kovászos uborka recept olyan, hogy még a szomszéd is átjár majd „csak egy kóstolóra”.

Lassan eljön az a pillanat amikor a nyár már annyira forró, hogy az ember már besokall a lángostól, és már csak valami roppanós, savanykás csodát kíván, ami visszahozza az életkedvét. Na, ilyenkor jön képbe a kovászos uborka. A magyar konyha nyári szupersztárja, amit mindenki ismer, de valahogy mégis minden család kicsit másképp csinál. Most eláruljuk, a mi nagyink kovászos uborka receptjét. 

A nagymama legjobb kovászos uborka receptje!
A nagymama legjobb kovászos uborka receptje!
Forrás: 123rf

Így lesz tökéletes a kovászos uborka: a családi recept, amit eddig rejtegettek előled

  • A klasszikus kovászos uborka titka a napfény, a kenyér, egy csipet türelem és legalább 3 evőkanál szeretet.
  • Ez a recept a nagymamák „titkos fegyvere” a nyári hőség ellen.
  • Egyszerű hozzávalókból készül, elronthatatlan, mégis függőséget okoz.

A nagymamák például úgy kezelik a kovászos uborkát, mintha valami ősi varázsital lenne: szerelmi bánatra, fogyáshoz, strandra. Mindenre ez a megoldás. 

A kovászos uborka receptje nem bonyolult, de azért egy kis türelmet igényel. Ez nem az a „bedobom a sütőbe 15 percre” típusú történet. Ez inkább egy lassú, nyári életérzés, ahol az uborka a napozás alatt érlelgeti magát, te pedig közben csak reméled, hogy nem fogy el előbb a türelmed, mint a savanyúság. Mert ugyebár kóstolgatni muszáj. 

De jöjjön az, amiért mindenki itt van: mutatjuk a receptet a nagyitól!

Hozzávalók:

  • 2 kg fürtös uborka
  • 1 csokor friss kapor (mama szerint a szárítottal ne is kezdd el)
  • 4-5 gerezd fokhagyma
  • 2 liter víz
  • 2 evőkanál só
  • 1 szelet fehér kenyér, legjobb ha kovászos

Elkészítés:

Először is az uborkákat alaposan megmossuk, majd bevagdossuk hosszában. Sőt, a nagyi szerint a legjobb úgy, ha nem vágod végig őket csak úgy, mint egy nyíló virágot. Nem kell sebésznek lenni, csak egy kis „mintát” adjunk neki, hogy jól átjárja majd a sós lé. Egy nagy befőttes üvegbe rétegezzük az uborkát, közé dobjuk a fokhagymát és a friss kaprot. Mindenképp üvegbe tegyük, hogy a nap mindenhol érje majd. A vízben elkeverjük a sót, majd ráöntjük az uborkákra. A tetejére jön a legendás kenyérszelet. Ettől indul be az egész fermentációs buli, amit a nagyi valószínűleg „csodának” hívna, a tudomány pedig tejsavas erjedésnek.

Letakarjuk, és kivisszük egy napos helyre. 2–3 nap türelemjáték következik. Ha meleg van, hamarabb kész, ha hűvös, akkor kicsit lassabb üzemmódba kapcsol. Amikor az uborka szép opálos, savanykás illatú és roppan, akkor készen van. Hűtőbe vele, és indulhat a nyári falatozás.

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