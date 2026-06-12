A nagymama titkos kovászos uborka receptje, amiért mindenki megőrül – Lerántjuk róla a leplet!

Lassan eljön az a pillanat amikor a nyár már annyira forró, hogy az ember már besokall a lángostól, és már csak valami roppanós, savanykás csodát kíván, ami visszahozza az életkedvét. Na, ilyenkor jön képbe a kovászos uborka. A magyar konyha nyári szupersztárja, amit mindenki ismer, de valahogy mégis minden család kicsit másképp csinál. Most eláruljuk, a mi nagyink kovászos uborka receptjét.

A nagymama legjobb kovászos uborka receptje!

Forrás: 123rf

Így lesz tökéletes a kovászos uborka: a családi recept, amit eddig rejtegettek előled A klasszikus kovászos uborka titka a napfény, a kenyér, egy csipet türelem és legalább 3 evőkanál szeretet.

Ez a recept a nagymamák „titkos fegyvere” a nyári hőség ellen.

Egyszerű hozzávalókból készül, elronthatatlan, mégis függőséget okoz.

A nagymamák például úgy kezelik a kovászos uborkát, mintha valami ősi varázsital lenne: szerelmi bánatra, fogyáshoz, strandra. Mindenre ez a megoldás.

A kovászos uborka receptje nem bonyolult, de azért egy kis türelmet igényel. Ez nem az a „bedobom a sütőbe 15 percre” típusú történet. Ez inkább egy lassú, nyári életérzés, ahol az uborka a napozás alatt érlelgeti magát, te pedig közben csak reméled, hogy nem fogy el előbb a türelmed, mint a savanyúság. Mert ugyebár kóstolgatni muszáj.

De jöjjön az, amiért mindenki itt van: mutatjuk a receptet a nagyitól!

Hozzávalók:

2 kg fürtös uborka

1 csokor friss kapor (mama szerint a szárítottal ne is kezdd el)

4-5 gerezd fokhagyma

2 liter víz

2 evőkanál só

1 szelet fehér kenyér, legjobb ha kovászos

Elkészítés:

Először is az uborkákat alaposan megmossuk, majd bevagdossuk hosszában. Sőt, a nagyi szerint a legjobb úgy, ha nem vágod végig őket csak úgy, mint egy nyíló virágot. Nem kell sebésznek lenni, csak egy kis „mintát” adjunk neki, hogy jól átjárja majd a sós lé. Egy nagy befőttes üvegbe rétegezzük az uborkát, közé dobjuk a fokhagymát és a friss kaprot. Mindenképp üvegbe tegyük, hogy a nap mindenhol érje majd. A vízben elkeverjük a sót, majd ráöntjük az uborkákra. A tetejére jön a legendás kenyérszelet. Ettől indul be az egész fermentációs buli, amit a nagyi valószínűleg „csodának” hívna, a tudomány pedig tejsavas erjedésnek.