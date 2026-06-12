Összebújós, friss fotón Vitray Tamás és 36 évvel fiatalabb felesége

91 évesen házasodott harmadszor, de talán most először éli meg a felhőtlen boldogságot. Vitray Tamás 2024-ben vette el a nála jóval fiatalabb operaénekesnőt, szerelmük azóta is lángol.
- A műsorvezető 2019-ben vált el második feleségétől, Kállay Boritól.
- Végül 91 évesen újból kimondta a boldogító igent.
- Harmadik választottja Ivens Éva operaénekesnő.
- Bár a pár között közel 40 év a korkülönbség, a legnagyobb boldogságban élnek.
Vitray Tamás boldog felesége oldalán
Sokakat meglepett, amikor a műsorvezető 2019-ben bejelentette, hogy elválik Kállay Bori színművésznőtől. Ám még ennél is nagyobb megdöbbenést váltott ki, amikor két évvel ezelőtt Vitray Tamás úgy döntött, újranősül. A Kossuth-díjas műsorvezető és 36 évvel fiatalabb felesége, Vitray-Ivens Éva azonban, még a hazai sztárvilágban sem ismeretlen, nagy korkülönbség ellenére is elképesztően boldogok együtt.
A pár az operából posztolt
A 93 éves Vitray Tamás a Magyar Állami Operaházba vitte el kedvesét, ahol a Macbeth című operát nézték meg. Az előadás különlegessége az volt, hogy Lady Macbeth szerepét a világhírű orosz-osztrák szoprán, Anna Netrebko alakította.
Sok év után újra az Operában! Ehhez két énekesnő kellett: a Feleségem és Anna Netrebko!
- írta Facebook bejegyzésében Vitray, akit még a magasságkülönbségük sem zavar.
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