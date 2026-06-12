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Összebújós, friss fotón Vitray Tamás és 36 évvel fiatalabb felesége

sportriporter operaénekes Vitray Tamás
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A legendás műsorvezető 93 évesen tökéletes harmóniában él harmadik feleségével. Vitray Tamás egy romantikus képet posztolt az egykori operaénekes Évával. Sugárzik róluk a boldogság.

91 évesen házasodott harmadszor, de talán most először éli meg a felhőtlen boldogságot. Vitray Tamás 2024-ben vette el a nála jóval fiatalabb operaénekesnőt, szerelmük azóta is lángol.

Vitray Tamás
Vitray Tamást harmadik felesége nagyon boldoggá teszi.
Forrás: Fotós: Teknős Miklós
  • A műsorvezető 2019-ben vált el második feleségétől, Kállay Boritól.
  • Végül 91 évesen újból kimondta a boldogító igent.
  • Harmadik választottja Ivens Éva operaénekesnő.
  • Bár a pár között közel 40 év a korkülönbség, a legnagyobb boldogságban élnek.

Vitray Tamás boldog felesége oldalán

Sokakat meglepett, amikor a műsorvezető 2019-ben bejelentette, hogy elválik Kállay Bori színművésznőtől. Ám még ennél is nagyobb megdöbbenést váltott ki, amikor két évvel ezelőtt Vitray Tamás úgy döntött, újranősül. A Kossuth-díjas műsorvezető és 36 évvel fiatalabb felesége, Vitray-Ivens Éva azonban, még a hazai sztárvilágban sem ismeretlen, nagy korkülönbség ellenére is elképesztően boldogok együtt. 

A pár az operából posztolt

A 93 éves Vitray Tamás a Magyar Állami Operaházba vitte el kedvesét, ahol a Macbeth című operát nézték meg. Az előadás különlegessége az volt, hogy Lady Macbeth szerepét a világhírű orosz-osztrák szoprán, Anna Netrebko alakította.

Sok év után újra az Operában! Ehhez két énekesnő kellett: a Feleségem és Anna Netrebko! 

- írta Facebook bejegyzésében Vitray, akit még a magasságkülönbségük sem zavar.

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