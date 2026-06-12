Stohl Luca megmutatta ritkán látott kislányát: Róza már hároméves − FOTÓ

A műsorvezető nagyon óvja magánéletét. Kislányáról is csak nagy ritkán oszt meg képet, akkor is ügyelve arra, hogy Róza arca ne látszódjon. Ebből ugyan most sem engedett, de Stohl Luca lánya bájossága így is jól látszódik.

Stohl Luca lányáról több képet is posztolt.

Forrás: mediaworks archiv

Stohl András legidősebb lánya a médiában dolgozik, de gyermekét óvja a nyilvánosságtól.

Róza 2023-ban született, anyukája azóta is nagyon vigyáz a privát szférájára.

Most azonban némiképp kivételt tett, ugyanis közös képen mutatta meg a hároméves lánykát.

Stohl Luca példamutató szülő

Szinte hihetetlen, hogy repül az idő. Hiszen olyan, mintha csak egy éve lett volna, hogy megszületett Stohl Luca lánya. Pedig Róza idén május elején ünnepelte a harmadik születésnapját. Érdekes, hogy Stohl András ötödik gyermeke, Bella, és unokája között mindössze pár hónap korkülönbség van.

Stohl Luca lánya, Róza már hároméves

Stohl Luca egy április-májusi összeállítással lepte meg követőit, a fotókon és videókon pedig többször is feltűnik Róza. A kislány hol anyukája nyakában ül, hol buborékokat fúj egy bájos tütüben, hol pedig vidáman hintázik.

Bár a műsorvezető, aki pontosan tudta, hogy 30 éves kora előtt szeretne gyermeket, minden esetben ügyel arra, hogy lánya arca ne látszódjon, még így is egyértelműen látszik, mennyire vidám és kiegyensúlyozott Róza. Amikor egy kisgyermek nem méregdrága játékokkal, hanem egy filléres buborékfújóval játszik felhőtlenül, az kicsit mindig megmelengeti a szívünket.

Az utolsó képen még Róza harmadik születésnapi tortáját is láthatjuk, ami épp olyan letisztult és tökéletes, mint Stohl Luca, ahogyan lányát neveli.

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