A test és az elme harmóniája: ez a jógadiéta

A jógikus táplálkozás az indiai hagyományokból ered, amelynek alapgondolata a jóga az elme és a test harmóniája, így az elfogyasztott ételek nemcsak a testünkre, hanem a lelkiállapotunkra és a mentális működésünkre is hatnak. Éppen ezért a jógadiéta nem egyszerűen arról szól, mi kerül a tányérra, hanem arról is, hogyan viszonyulunk az étkezéshez.

Jógadiéta, ami lecsendesíti az elmét.

Mire épül a szattvikus táplálkozás? Jógadiéta, minden, amit tudni kell róla!

A hagyományos felosztás három minőséget különböztet meg. A szattvikus ételek frissek, könnyen emészthetők és harmonizáló hatásúnak számítanak. A radzsaszikus fogásokat inkább élénkítő hatásúnak tartják, ide sorolják a nagyon csípős ételeket, a kávét vagy az erős teát. A tamaszikus kategóriába a nehéz, állott, elnehezítő vagy erősen feldolgozott fogások kerülnek. A hagyomány szerint a szattvikus ételek azért számítanak a legkedvezőbbnek, mert tisztítják és lecsendesítik az elmét, a szervezetet pedig kevésbé terhelik meg. Így jól szemléltetik, hogy a jóga mellett a tudatos, egészséges táplálkozás miként segíti a test és az elme egyensúlyát, valamint hogyan hatnak a különböző ételek a közérzetre és a gyakorlás hatékonyságára.

Miért hasznos a szervezet számára?

A jógikus táplálkozás egyik legnagyobb előnye, hogy támogathatja az emésztőrendszer egészséges működését, hiszen a sok zöldség, gyümölcs és teljes értékű gabona bőséges rostforrást jelent. Ez nemcsak a rendszeres bélmozgást segítheti elő, hanem a bélflóra egyensúlyára is kedvezően hathat. Emellett egyenletesebb energiaszintet is biztosíthat, mivel a teljes értékű gabonák, a hüvelyesek és a diófélék lassabban felszívódó szénhidrátokat és értékes tápanyagokat tartalmaznak. Kedvezően befolyásolhatja az anyagcserét, és hosszú távon hozzájárulhat bizonyos krónikus betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák vagy az anyagcserezavarok kockázatának csökkentéséhez is. A szattvikus étrendre való átállásnak azonban érdemes időt adni, mert a szervezet és a megszokott étkezési ritmus sem egyik napról a másikra alkalmazkodik az új szemlélethez.