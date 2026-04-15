A legfontosabb, amit érdemes tisztázni: a menstruáció nem betegség, ezért alapvetően nincs akadálya a sportolásnak. A hormonális változások azonban befolyásolják az energiaszintedet, a hangulatodat és a fizikai teljesítményedet is. PMS idején sokan ingerlékenyebbek, puffadtabbak, fáradékonyabbak lehetünk, míg a menzesz első napjain gyakran görcsöktől is szenvedünk. Ez nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni a mozgást, inkább csak azt, hogy érdemes alkalmazkodni a tested jelzéseihez.
Miért jó a mozgás menstruáció alatt?
A könnyed testmozgás segíthet csökkenteni a menstruációs fájdalmakat, mert serkenti a vérkeringést és endorfinokat szabadít fel. Sok nő számol be arról, hogy egy rövid séta vagy egy laza jógaóra után enyhülnek a görcsök és javul a hangulata.
A sport további előnyei ebben az időszakban:
• mérsékelheti a PMS-hez kapcsolódó hangulatingadozást,
• csökkentheti a puffadást,
• segíthet a stressz oldásában,
• támogathatja a jobb alvást.
Milyen sportot válassz PMS idején?
A ciklus luteális szakaszában – vagyis a menstruáció előtti napokban – sokan érzik úgy, hogy csökken a motivációjuk. Ilyenkor nem kell rekordokat dönteni.
Ajánlott mozgásformák:
- tempós séta vagy könnyű futás,
- pilates,
- jóga, különösen a nyújtó jellegű órák,
- úszás vagy kerékpározás alacsony intenzitással.
A kulcsszó a rugalmasság: ha egy edzés túl megterhelőnek tűnik, nyugodtan válts könnyebb verzióra.
Milyen sportot válasszunk a menstruáció ideje alatt?
A menstruáció első 1–2 napja sokaknál a legérzékenyebb időszak. Ha erős fájdalmaid vannak, teljesen rendben van a pihenés. A tested nem ellenség – figyelj arra, mire van szüksége.
Ha mégis mozognál, ezek a mozgásformák lehetnek ideálisak:
- gyengéd stretching,
- légzőgyakorlatok,
- lassabb tempójú jóga,
- könnyű séta a friss levegőn.
Sokan meglepődnek azon, hogy egy kis mozgás éppen a görcsök enyhítésében segít.
Milyen sportágakat kerüljünk el?
Nem minden sport esik jól a ciklus minden szakaszában. Érdemes kerülni azokat a mozgásokat, amelyek túl nagy nyomást gyakorolnak a hasüregre vagy extrém megterhelést jelentenek.
Ami sokaknál nem komfortos:
- nagyon intenzív HIIT-edzés,
- nehéz súlyzós gyakorlatok a legerősebb napokon,
- hosszú, kimerítő kardió,
- extrém hőségben végzett edzés.
Ez azonban nem kőbe vésett szabály – ha te jól érzed magad egy keményebb edzésen, és nincs fájdalmad, nyugodtan folytathatod.
Mennyit és mikor?
A ciklus első felében általában magasabb az energiaszint, ilyenkor könnyebben megy az intenzívebb sport. PMS és menzesz idején viszont érdemes visszavenni a tempóból.
Útmutató menzesz idején:
- PMS: közepes intenzitás, rövidebb edzések,
- Menzesz első napjai: regeneráló mozgás,
- Menzesz vége felé: fokozatos visszatérés a megszokott edzésekhez.
Ne a naptár diktáljon, hanem a saját tested jelzései.
Akkor most sportoljunk vagy ne?
Nincs univerzális szabály. Ha nincs kedved mozogni, a pihenés is teljesen legitim választás. Ha viszont jól esne egy kis átmozgatás, a tested valószínűleg hálás lesz érte.
A menstruáció alatti sport nem tilos, sőt sok esetben kifejezetten jótékony hatású lehet – feltéve, hogy figyelsz magadra, és nem erőlteted meg magad. A ciklus különböző szakaszaiban más és más mozgásforma eshet jól, ezért a legjobb stratégia az, ha rugalmasan alkalmazkodsz. A cél nem a teljesítményhajszolás, hanem az, hogy a mozgás támogassa a testedet – még a nehezebb napokon is.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
