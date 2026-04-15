A legfontosabb, amit érdemes tisztázni: a menstruáció nem betegség, ezért alapvetően nincs akadálya a sportolásnak. A hormonális változások azonban befolyásolják az energiaszintedet, a hangulatodat és a fizikai teljesítményedet is. PMS idején sokan ingerlékenyebbek, puffadtabbak, fáradékonyabbak lehetünk, míg a menzesz első napjain gyakran görcsöktől is szenvedünk. Ez nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni a mozgást, inkább csak azt, hogy érdemes alkalmazkodni a tested jelzéseihez.

Sportolás menstruáció alatt.

Miért jó a mozgás menstruáció alatt?

A könnyed testmozgás segíthet csökkenteni a menstruációs fájdalmakat, mert serkenti a vérkeringést és endorfinokat szabadít fel. Sok nő számol be arról, hogy egy rövid séta vagy egy laza jógaóra után enyhülnek a görcsök és javul a hangulata.

A sport további előnyei ebben az időszakban:

• mérsékelheti a PMS-hez kapcsolódó hangulatingadozást,

• csökkentheti a puffadást,

• segíthet a stressz oldásában,

• támogathatja a jobb alvást.

Milyen sportot válassz PMS idején?

A ciklus luteális szakaszában – vagyis a menstruáció előtti napokban – sokan érzik úgy, hogy csökken a motivációjuk. Ilyenkor nem kell rekordokat dönteni.

Ajánlott mozgásformák:

tempós séta vagy könnyű futás,

pilates,

jóga, különösen a nyújtó jellegű órák,

úszás vagy kerékpározás alacsony intenzitással.

A kulcsszó a rugalmasság: ha egy edzés túl megterhelőnek tűnik, nyugodtan válts könnyebb verzióra.

Milyen sportot válasszunk a menstruáció ideje alatt?

A menstruáció első 1–2 napja sokaknál a legérzékenyebb időszak. Ha erős fájdalmaid vannak, teljesen rendben van a pihenés. A tested nem ellenség – figyelj arra, mire van szüksége.

Ha mégis mozognál, ezek a mozgásformák lehetnek ideálisak:

gyengéd stretching,

légzőgyakorlatok,

lassabb tempójú jóga,

könnyű séta a friss levegőn.

Sokan meglepődnek azon, hogy egy kis mozgás éppen a görcsök enyhítésében segít.

Milyen sportágakat kerüljünk el?

Nem minden sport esik jól a ciklus minden szakaszában. Érdemes kerülni azokat a mozgásokat, amelyek túl nagy nyomást gyakorolnak a hasüregre vagy extrém megterhelést jelentenek.