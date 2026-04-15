Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 15., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szponzorált tartalom sportolás menstruáció
Life.hu
2026.04.15.
A menstruáció sok nő számára egyet jelent a fáradtsággal, a görcsökkel és azzal az érzéssel, hogy ilyenkor legszívesebben elbújna a világ elől. De vajon tényleg le kell mondani a sportról ezekben a napokban? Vagy éppen a mozgás segíthet abban, hogy könnyebben átvészeljük a ciklus érzékenyebb szakaszait?

A legfontosabb, amit érdemes tisztázni: a menstruáció nem betegség, ezért alapvetően nincs akadálya a sportolásnak. A hormonális változások azonban befolyásolják az energiaszintedet, a hangulatodat és a fizikai teljesítményedet is. PMS idején sokan ingerlékenyebbek, puffadtabbak, fáradékonyabbak lehetünk, míg a menzesz első napjain gyakran görcsöktől is szenvedünk. Ez nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni a mozgást, inkább csak azt, hogy érdemes alkalmazkodni a tested jelzéseihez.

sportolás menstruáció alatt, sportoló nő
Sportolás menstruáció alatt.
Forrás: 123Rf

Miért jó a mozgás menstruáció alatt?

A könnyed testmozgás segíthet csökkenteni a menstruációs fájdalmakat, mert serkenti a vérkeringést és endorfinokat szabadít fel. Sok nő számol be arról, hogy egy rövid séta vagy egy laza jógaóra után enyhülnek a görcsök és javul a hangulata.

A sport további előnyei ebben az időszakban:

   • mérsékelheti a PMS-hez kapcsolódó hangulatingadozást,

   • csökkentheti a puffadást,

   • segíthet a stressz oldásában,

   • támogathatja a jobb alvást.

Milyen sportot válassz PMS idején?

A ciklus luteális szakaszában – vagyis a menstruáció előtti napokban – sokan érzik úgy, hogy csökken a motivációjuk. Ilyenkor nem kell rekordokat dönteni.

Ajánlott mozgásformák:

  • tempós séta vagy könnyű futás,
  • pilates,
  • jóga, különösen a nyújtó jellegű órák,
  • úszás vagy kerékpározás alacsony intenzitással.

A kulcsszó a rugalmasság: ha egy edzés túl megterhelőnek tűnik, nyugodtan válts könnyebb verzióra.

Milyen sportot válasszunk a menstruáció ideje alatt?

A menstruáció első 1–2 napja sokaknál a legérzékenyebb időszak. Ha erős fájdalmaid vannak, teljesen rendben van a pihenés. A tested nem ellenség – figyelj arra, mire van szüksége.

Ha mégis mozognál, ezek a mozgásformák lehetnek ideálisak:

  • gyengéd stretching,
  • légzőgyakorlatok,
  • lassabb tempójú jóga,
  • könnyű séta a friss levegőn.

Sokan meglepődnek azon, hogy egy kis mozgás éppen a görcsök enyhítésében segít.

Milyen sportágakat kerüljünk el?

Nem minden sport esik jól a ciklus minden szakaszában. Érdemes kerülni azokat a mozgásokat, amelyek túl nagy nyomást gyakorolnak a hasüregre vagy extrém megterhelést jelentenek.

Ami sokaknál nem komfortos:

  • nagyon intenzív HIIT-edzés,
  • nehéz súlyzós gyakorlatok a legerősebb napokon,
  • hosszú, kimerítő kardió,
  • extrém hőségben végzett edzés.

Ez azonban nem kőbe vésett szabály – ha te jól érzed magad egy keményebb edzésen, és nincs fájdalmad, nyugodtan folytathatod.

Mennyit és mikor?

A ciklus első felében általában magasabb az energiaszint, ilyenkor könnyebben megy az intenzívebb sport. PMS és menzesz idején viszont érdemes visszavenni a tempóból.

Útmutató menzesz idején:

  • PMS: közepes intenzitás, rövidebb edzések,
  • Menzesz első napjai: regeneráló mozgás,
  • Menzesz vége felé: fokozatos visszatérés a megszokott edzésekhez.

Ne a naptár diktáljon, hanem a saját tested jelzései.

Hirdetés

Akkor most sportoljunk vagy ne?

Nincs univerzális szabály. Ha nincs kedved mozogni, a pihenés is teljesen legitim választás. Ha viszont jól esne egy kis átmozgatás, a tested valószínűleg hálás lesz érte.

A menstruáció alatti sport nem tilos, sőt sok esetben kifejezetten jótékony hatású lehet – feltéve, hogy figyelsz magadra, és nem erőlteted meg magad. A ciklus különböző szakaszaiban más és más mozgásforma eshet jól, ezért a legjobb stratégia az, ha rugalmasan alkalmazkodsz. A cél nem a teljesítményhajszolás, hanem az, hogy a mozgás támogassa a testedet – még a nehezebb napokon is.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.

Hirdetés:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
