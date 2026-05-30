Feltűzve vagy leengedve? Nem mindegy! – Frizurák különböző nyakkivágású ruhákhoz

A nyakkivágás sok mindent meghatározhat egy szettben. Egy outfitben a formák, a színek és az anyagok mindig felhívják magukra a figyelmet, de ha különleges a nyakkivágásod, akkor az kérdés nélkül elviszi a show-t. Vagyis muszáj a szetted többi részét ehhez igazítanod – igen, beleértve a hajadat is! Mutatjuk a legjobb nyakkivágás-frizura párosokat.

Különböző nyakkivágások más és más frizura illik

Forrás: Shutterstock

Különleges nyakkivágáshoz különleges frizura dukál

Reméljük, hogy azzal már tisztában vagy, hogy az arc- és testformád számára milyen nyakkivágástípus a legelőnyösebb. Ez az első lépés a szetted összeállításában. Ha ugyanis egy olyan darabot választasz, ami kihangsúlyozza a hosszú és vékony nyakad, könnyen lehet, hogy nem szexi hatást érsz el, hanem épp az ellenkezőjét. Ezt pedig, ugyebár, egyáltalán nem akarjuk!

Ha tehát beválogattad a megfelelő nyakkivágású felsőket és ruhákat a gardróbodba, akkor kezdődhet is a játék! A következő lépés nem az, hogy vajon milyen kiegészítőt választasz ehhez a ruhadarabhoz, hanem az, hogy hogyan tudod ezt megfelelő összhangba hozni a fejeddel és az arcoddal. Vagyis: hogyan tudod megfelelően bekeretezni a tökéletes frizurával!

Milyen haj illik a nyakkivágásodhoz?

Követted az idei év legmenőbb frizuráit? A hajtrendek 2026-ban meglepő frissességgel tárultak elénk. De most lehet rövid bobod vagy hosszú hajad, merész frufrud vagy homlokot szabadon hagyó romantikus loknijaid – mi most a hajadból kreált frizurára vagyunk kíváncsiak! Feltűzöd? Leengeded? Félig felgumizod? Most megtudhatod, hogy milyen ruhához milyen frizura illik!

1. Garbós felső: lófarok

Ha a hideg időjárás ellen óvni akarod a torkod, és garbós felső mellett döntesz, akkor nincs mese, ideje lófarokba kötni a hajad! Így kihangsúlyozod a magas nyakú felsőd, a hajad pedig megkoronázza az emelt hatást.

2. Félvállas felső: oldalra fésült választék leengedett hajjal

Félvállas ruhadarabnál leengedheted a hajad, de fontos, hogy kövesd a ruha vonalát. Vagyis a szabadon hagyott válladat tényleg hagyd szabadon, és csak a másik oldalon hozd előre a hajad (feltéve, ha hosszú hajad van – ha rövid, akkor elég, ha a füled mögé tűröd a tincseidet a szabadon hagyott oldalon). Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor ellensúlyozhatod a párhuzamos vonalakat azzal, hogy az ellenkező oldalra fésülöd a választékot, vagyis a „szabad oldalon” választod el a hajad. Így lesz egy oppozíció is a vonalak között!