Robbanásveszély: megfertőzheti az embereket Timmy, az elpusztult bálna teteme – Friss felvételek a szerencsétlenül járt állatról

Sokan remélték, hogy túléli a mentést, de Timmy története tragikus véget ért. Május közepén GPS-jeladója alapján megtalálták az állat tetemét Dánia partjainál. A BBC beszámolója szerint a bálna jelenleg az Anholt-sziget közelében fekszik és a bomlási folyamatok miatt egyre jobban felfúvódik.

Forrás: picture alliance

Timmyt nem tudták megmenteni

Timmy, a fiatal hosszúszárnyú más néven púposbálna 2026 tavaszán a természetes élőhelyét jelentő Atlanti-óceán helyett a Balti-tengerbe tévedt. Az állat márciusban többször is homokzátonyokra futott és a sekély vízben rekedt Németország partjainál, ami hosszú és bonyolult mentőakciók sorozatát indította el. Áprilisban és májusban szakemberek és önkéntes mentők több alkalommal próbálták visszajuttatni a nyílt vízre. Kotrógépeket és különböző terelőmódszereket is bevetettek annak érdekében, hogy a bálna kijusson a számára veszélyes területről. Bár május elején úgy tűnt, hogy a mentés sikerrel járhat, Timmy állapota folyamatosan romlott majd az állat elpusztult.

Egyre nő a nyomás a tetemben

Tengeri szakértők szerint a több tonnás állat teste jelentős mennyiségű gázt termel a bomlás során, ami komoly veszélyt jelenthet. „A belső nyomás egyre fokozódik, és egy bizonyos ponton az állat hatalmas durranással felrobbanhat. Ez elkerülhetetlen” – idézi Fabian Ritter bálnakutatót a People. A tudós hozzátette, hogy a helyszín közelében tartózkodók számára nemcsak az esetleges robbanás jelenthet veszélyt. A dán hatóságok fertőzésveszélyre is figyelmeztettek, ezért arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy ne közelítsék meg a tetemet.

