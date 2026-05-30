Robbanásveszély: megfertőzheti az embereket Timmy, az elpusztult bálna teteme – Friss felvételek a szerencsétlenül járt állatról

A sikertelen mentési kísérletek és a bálna elpusztulása után újabb aggasztó fejleményről lehet olvasni. Szakértők szerint a dán partoknál fekvő állattetem a bomlás során felgyülemlő gázok miatt akár fel is robbanhat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak távol a területtől, ne közelítsék meg Timmyt.

Sokan remélték, hogy túléli a mentést, de Timmy története tragikus véget ért. Május közepén GPS-jeladója alapján megtalálták az állat tetemét Dánia partjainál. A BBC beszámolója szerint a bálna jelenleg az Anholt-sziget közelében fekszik és a bomlási folyamatok miatt egyre jobban felfúvódik.

Timmyt nem tudták megmenteni

Timmy, a fiatal hosszúszárnyú más néven púposbálna 2026 tavaszán a természetes élőhelyét jelentő Atlanti-óceán helyett a Balti-tengerbe tévedt. Az állat márciusban többször is homokzátonyokra futott és a sekély vízben rekedt Németország partjainál, ami hosszú és bonyolult mentőakciók sorozatát indította el. Áprilisban és májusban szakemberek és önkéntes mentők több alkalommal próbálták visszajuttatni a nyílt vízre. Kotrógépeket és különböző terelőmódszereket is bevetettek annak érdekében, hogy a bálna kijusson a számára veszélyes területről. Bár május elején úgy tűnt, hogy a mentés sikerrel járhat, Timmy állapota folyamatosan romlott majd az állat elpusztult.

29 May 2026, Denmark, Anholt: The dead whale lies bloated off the Danish island of Anholt. Preparatory measures for the recovery of the animal have begun on the beach. It is the humpback whale known as Timmy, which first beached off Timmendorfer Strand at the end of March and was transported to the North Sea around a month later. Photo: Marcus Golejewski/dpa (Photo by Marcus Golejewski/picture alliance via Getty Images)
A dán hatóságok fertőzésveszélyre is figyelmeztettek, ezért arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy ne közelítsék meg a tetemet.
Egyre nő a nyomás a tetemben

Tengeri szakértők szerint a több tonnás állat teste jelentős mennyiségű gázt termel a bomlás során, ami komoly veszélyt jelenthet. „A belső nyomás egyre fokozódik, és egy bizonyos ponton az állat hatalmas durranással felrobbanhat. Ez elkerülhetetlen” – idézi Fabian Ritter bálnakutatót a People. A tudós hozzátette, hogy a helyszín közelében tartózkodók számára nemcsak az esetleges robbanás jelenthet veszélyt. A dán hatóságok fertőzésveszélyre is figyelmeztettek, ezért arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy ne közelítsék meg a tetemet.

