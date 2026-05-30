Hello, Beach Barbie: a 2026-os bikinitrendek szórakoztatóbbak, mint valaha

Nagy Kata
2026.05.30.
A divatvilág idén bátran nyúl vissza korábbi évtizedek inspirációihoz. A 2026-os bikinitrend modern formában, új szabásokkal és friss színekkel hozza vissza a retró hangulatot, ettől pedig egyszerre válik nosztalgikussá és mégis újjá.

A bikinitrend idén nyáron teljesen új irányt vesz: végre nem egyetlen stílus diktál, hanem a sokszínűség. A letisztult szabásvonalaktól a merész, díszített darabokig minden belefér, ami tükrözi a személyiségedet. Ez az új irány végre arról szól, hogy ne csak kövesd a divatot, hanem alakítsd is.

Kifutómodell az idei év bikinitrendjében
Az idei bikinitrendek sokoldalúak, játékosak és izgalmasak!
Forrás: Getty Images Europe

Bikinitrend 2026: mi már tudjuk, mit viselsz idén nyáron

  • Az idei bikinitrend  játékos és izgalmas lesz.
  • Hódítanak majd a retró fazonok, a texturált anyagok és a játékos minták. 
  • Megmutatjuk 2026 meghatározó trendjeit!

Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy a fürdőruha az egyetlen ruhadarab, aminek vásárlásakor nem az izgalomtól, hanem az idegtől ver gyorsabban a szívünk. Hiszen már előre vizionáljuk magunk előtt a próbafülkék előnytelen megvilágításában teljes pompájában tündöklő narancsbőrünket, a gömbölyded és lapos idomainkat, amik valami különös véletlen során soha nem a megfelelő helyen terülnek el, és a csalódottságot, hogy már megint nem találtunk olyat, amiben igazán jól érezzük magunkat. 

Nos, a jó hír, hogy idén tényleg minden lehetőség adott, hogy felszabadultak lehessünk a nyaralás alatt: a 2026-os bikinitrend ugyanis végre tényleg a nőket szolgálja! 

Texturált bikinik 

Ha nem szereted az extrém darabokat, de mégis vágysz egy kis pluszra, akkor jönnek a textúrák. Bordázott anyagok, gyűrt felületek, horgolt részletek – ezek adják meg azt a finom játékosságot, amitől egy egyszerű bikini is különleges lesz.

A texturált bikinik optikailag karcsúsítanak. 
Retró hangulat

A 90-es és 2000-es évek inspirációja továbbra is erős, de most egy letisztultabb, kifinomultabb verzióban jelenik meg. Magas derekú alsók, négyzetes nyakkivágások, pöttyök és virágminták – mindez modern szabással újragondolva.

A retró fazonok és minták fénykorukat élik. 
Extrém díszítés

Idén a fürdőruháknál is hódít a full glam: elég néhány strassz elem, fémes részlet vagy merész minta, és a strand máris kifutóvá válik. Elég egy oversized napszemüveg, egy menő szandál és máris te leszel a legszebb helyi látványosság!

A szegecsek idén minden mennyiségben jöhetnek! 
Sportos hangulat 

A 2026-os nyár nem lenne teljes egy kis sportos energia nélkül. Élénk színek, funkcionális szabás, kényelmes, mozgásra tervezett darabok – ez a trend tényleg a szabadságról szól!

A sportos fazonok kényelmesek és trendik is egyben!
Különleges melltartók

A háromszög alakú bikinik kora leáldozott: idén hódítanak a különlegesebbnél különlegesebb megoldások. Ez különösen jó hír a telt keblekkel megáldott csajoknak, ugyanis végre kettőnél többféle merevítős fazonból válogathatnak! 

Végre többféle melltartófazont is kipróbálhatunk.
