146 000 éves kőeszközzel faragták át arcokat az ősi Kínában: hátborzongató részletek

Amennyiben a plasztikai sebészetet szikével és éles késekkel végzett, szándékos rekonstrukciós műtétként definiáljuk, akkor az ősemberek hasonló munkáját sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A csontok formálása, valamint a bőr és a lágyrészek módosítása ugyanis ősi múltra tekint vissza. Kiváló példa erre Ötzi, a több mint 5300 éves múmia, akinek fülcimpáit, valamint ajkát kő- és faeszközökkel tágították, ami a különböző törzsi kultúrákban a neolitikum óta bevett „esztétikai beavatkozásnak” számított.

A plasztikai sebészet ősi rejtelmei.

Forrás: Shutterstock

Az ősi Kínában arc- és orrplasztikát is vállaltak.

Szerencsére nem élő emberek arcát faragták át, hanem a halottak természetes lebomlása után megmaradt, száraz koponyacsontokat munkálták meg.

Mutatjuk a hátborzongató testmódosító trükköket!

A plasztikai sebészet úttörői: hátborzongató testmódosító trükkök az ősi Kínából

A mesterséges koponyatorzítás tekinthető a legősibb módszernek. Az eljárást már közvetlenül a születéstől fogva alkalmazták csecsemőkorban, kihasználva, hogy a gyermekek koponyacsontjai még rendkívül lágyak és alakíthatók.

A szülők bandázsokkal és falapokkal szorították el a fejet, hogy az a kívánt irányba nyúljon meg.

A legkorábbi régészeti bizonyítékok a neolitikumból, nagyjából 10 000–12 000 évvel ezelőttről származnak a mai Kína és Észak-Afrika területéről.

146 000 éves kőeszközzel faragták át az arcukat az ősemberek

A közép-kínai Lingjingben a régészek már több mint 10 éve folyamatosan végeznek ásatásokat. A legújab eredmények különleges kőeszközökkel kapcsolatosak, amelyekről kimutatták, hogy valójában 146 000 évesek.

Olyan kifinomult, kétoldalasan pattintott, korong alakú kövek és kőpengék ezek, amelyeket eredetileg húsfeldolgozásra és mészárosmunkára használtak. A Liangzhu-kultúra kézművesei ezeket kezdtél el arcfaragáshoz alkalmazni.

Szerencsére nem élő emberek arcát faragták át, hanem a halottak természetes lebomlása után megmaradt, száraz koponyacsontokat munkálták meg. A koponyát függőlegesen hasították ketté, majd vízszintesen, a szemöldök feletti részen vágták el a csontot. Mivel maszkokat készítettek belőlük, a csontfelületeket finomabb kőfúrókkal lyukasztották át, hogy a kész maszkokat fel is lehessen akasztani.