Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
plasztikai sebészet

146 000 éves kőeszközzel faragták át arcokat az ősi Kínában: hátborzongató részletek

plasztikai sebészet kőeszköz Kína
Jónás Ágnes
2026.05.30.
Ki gondolná, hogy az ősember jóval azelőtt szert tett a plasztikai műtétek fortélyaira, mint a modern kor embere? Egy nemrégiben napvilágot látott, megdöbbentő régészeti felfedezés szerint a Jangce folyó deltájában élő ősközösségek kőeszközökkel szabták át az emberi koponyát és arcot. A némileg hátborzongató eljárás akár a modern plasztikai sebészet elődjének is tekinthető.

Amennyiben a plasztikai sebészetet szikével és éles késekkel végzett, szándékos rekonstrukciós műtétként definiáljuk, akkor az ősemberek hasonló munkáját sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A csontok formálása, valamint a bőr és a lágyrészek módosítása ugyanis ősi múltra tekint vissza. Kiváló példa erre Ötzi, a több mint 5300 éves múmia, akinek fülcimpáit, valamint ajkát kő- és faeszközökkel tágították, ami a különböző törzsi kultúrákban a neolitikum óta bevett „esztétikai beavatkozásnak” számított.

Plasztikai sebészet
A plasztikai sebészet ősi rejtelmei.
Forrás: Shutterstock
  • Az ősi Kínában arc- és orrplasztikát is vállaltak.
  • Szerencsére nem élő emberek arcát faragták át, hanem a halottak természetes lebomlása után megmaradt, száraz koponyacsontokat munkálták meg.
  • Mutatjuk a hátborzongató testmódosító trükköket!

A plasztikai sebészet úttörői: hátborzongató testmódosító trükkök az ősi Kínából

A mesterséges koponyatorzítás tekinthető a legősibb módszernek. Az eljárást már közvetlenül a születéstől fogva alkalmazták csecsemőkorban, kihasználva, hogy a gyermekek koponyacsontjai még rendkívül lágyak és alakíthatók. 

A szülők bandázsokkal és falapokkal szorították el a fejet, hogy az a kívánt irányba nyúljon meg. 

A legkorábbi régészeti bizonyítékok a neolitikumból, nagyjából 10 000–12 000 évvel ezelőttről származnak a mai Kína és Észak-Afrika területéről.

146 000 éves kőeszközzel faragták át az arcukat az ősemberek 

A közép-kínai Lingjingben a régészek már több mint 10 éve folyamatosan végeznek ásatásokat. A legújab eredmények különleges kőeszközökkel kapcsolatosak, amelyekről kimutatták, hogy valójában 146 000 évesek. 

Olyan kifinomult, kétoldalasan pattintott, korong alakú kövek és kőpengék ezek, amelyeket eredetileg húsfeldolgozásra és mészárosmunkára használtak. A Liangzhu-kultúra kézművesei ezeket kezdtél el arcfaragáshoz alkalmazni.

Szerencsére nem élő emberek arcát faragták át, hanem a halottak természetes lebomlása után megmaradt, száraz koponyacsontokat munkálták meg. A koponyát függőlegesen hasították ketté, majd vízszintesen, a szemöldök feletti részen vágták el a csontot. Mivel maszkokat készítettek belőlük, a csontfelületeket finomabb kőfúrókkal lyukasztották át, hogy a kész maszkokat fel is lehessen akasztani.

Az első orrplasztikai beavatkozást bűnözőkön végezték

Időszámításunk előtt 1600 körülről származik egy egyiptomi papirusz, amely meglepő pontossággal írja le a törött orrok anatómiai helyreállítását és rögzítését. A valódi áttörést azonban az ókori India hozta el időszámításunk előtt 600 körül, ahol Susruta, az indiai orvoslás atyja elvégezte az első igazi plasztikai műtéteket

Ő fejlesztette ki a modern orrplasztika előfutárát, az orroszlop-helyreállítást. 

Plasztikai sebészet
Plasztikai sebészet.
Forrás: Shutterstock

Mivel a korabeli bűnözőket gyakran orrlevágással büntették, Susruta a páciensek arcáról vagy homlokáról vett élő bőrlebennyel pótolta az elveszített testrészt, megteremtve a rekonstrukciós sebészet alapjait.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Egy autó árát költötte arcplasztikára a világhírű színésznő, de mégsem boldog − Fotó

Korábban kijelentette, hogy az öregedés természetes folyamat, és ő sosem fog kés alá feküdni. Az angol színésznő és humorista, Rosie O'Donnell azonban idén mégis elvégeztetett egy költséges arcplasztikai műtétet. Ám az, amit utána a tükörben látott, mélyen megrendítette.

Anne Hathaway keményen túltolta a botoxot: szapulják is érte a filmrajongók

Még ki sem jött a film, de már botrányok övezik a Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát.

Plasztikai beavatkozás, ami tönkreteheti a párkapcsolatodat

A különböző szépészeti beavatkozások szükségessége régóta vita tárgyát képezi. Egy kutatás szerint egy bizonyos plasztikai beavatkozás kifejezetten árt a párkapcsolatoknak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu