Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
katasztrófa

Ekkor omlik össze a civilizáció: már a te életedben bekövetkezhet

katasztrófa demográfiai válság népességcsökkenés emberiség
Bába Dorottya
2026.05.30.
Az emberi civilizáció összeomlása közelebb van, mint hinnénk. Ugyanis a radikális népességcsökkenés már a mi életünkben is megtörténhet.

Ugyan a túlnépesedés miatt bele sem gondolunk, ha továbbra is így folytatódnak a bolygónkat ostromló folyamatok, az emberiség sorsa a kihalás lesz. Egy nemrégiben napvilágra került kutatás eredményei szerint a radikális népességcsökkenésre nem is kell olyan sokat várni, évtizedes viszonylatban is megtörténhet. Van még esélye túlélni az emberi civilizációnak? Ennek jártunk utána!

Drámai népességcsökkenés történhet
Egy kutatás szerint pár évtizeden beül drámai népességcsökkenés érkezhet.
Forrás:  Getty Images

Demográfiai katasztrófa a láthatáron

  • Tudósok számításai szerint az emberiség létszáma záros határidőn belül a felére csökkenhet.
  • Ha a tendenciák így folytatódnak akár pár évtizeden belül eljöhet a radikális népességcsökkenés.
  • A modell újraértelmez egy 1960-as jóslatot is a népességrobbanásról.

Radikális népességcsökkenés kopogtat az emberiség ajtaján

Mivel a Föld népessége jelenleg 8,29 milliárd fő, kevesen aggódnak az emberiség kihalása miatt, pedig kellene. Ezt erősítette meg a Milánói Egyetem tudósainak egyik kutatása, mely 12 000 év népesedési trendjeit elemezte. Ezekből kidolgoztak egy olyan matematikai modellt, ami a neolitikumtól egészen a modern korig reprodukálta a népesség alakulását.

Megállapították, hogy voltak olyan korszakok, amikor kimérten gyarapodott az emberiség, de voltak idők, amikor demográfiai robbanás következett be. Számításaik szerint a jelenlegi népesedés ugyan stabilnak mondható, ám a Föld eltartóképessége véges, így ha egy kataklizma következtében tovább csökkenne, az drámai népességcsökkenéssel járna. „Modelleztük, mi történhetne, ha nagyobb környezeti válságok hirtelen súlyos korlátokat szabnának a Föld eltartóképességének.” - mondták a kutatók.

Ha bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv, és a Föld eltartóképessége hirtelen kétmilliárd főre apad, 2064-re megfeleződhet az emberiség összlétszáma.

Ezt a globális felmelegedés elharapódzása, a háborúk, a természeti katasztrófák okozhatják, ám a tudomány jelenlegi állása szerint relatíve kicsi az esély rá, hogy ez a forgatókönyv érvényesüljön. „Az emberiség elkerülte ezt a pályát, mivel a termékenységi ráták globálisan csökkentek.” Azonban figyelembe véve a Covid-járványt, a világban zajló háborúkat, a csökkenő születési számot, illetve az egyre kiszámíthatatlanabb klímaváltozást, már nem is tűnik olyan elrugaszkodottnak a 2064-re jósolt demográfiai katasztrófa.

Érdekesség, hogy a kutatás új megvilágításba helyezett egy 1960-ban született elméletet, mely szerint 2026. november 13-ra az emberiség száma eléri a matematikai végtelent, ami a civilizáció hirtelen összeomlásához vezethet. Ahhoz, hogy az emberiség fennmaradjon, globálisan 2,7-es születési ráta kéne, ami mögött messze elmarad a jelenlegi 2,3-as arány.

A „szándékosan konzervatív, legrosszabb esetre vonatkozó feltételezés alapján” készült modell érvényesülésére tehát jelenleg kisebb az esély, ám nem árt résen lenni, hisz állandóan változó világunkban még pár napra is nehéz előre tervezni, nemhogy négy évtizedre.

Szemezgess további cikkeinkből:

A történelem második legnagyobb cunamija pusztított – Az Eiffel-toronynál is magasabbak voltak a hullámok

2025 augusztusában nagyobb katasztrófa ment el mellettünk, mint hittük. Egy friss kutatás a valaha mért második legnagyobb cunamit mutatta ki, ami ráadásul egy kedvelt turisztikai célpontnál volt.

Hogy mi? Jön a 25 ezres Magyarországon: már azt is megmutatták, hogy néz ki

Igazi különlegességgel készül a Magyar Nemzeti Bank: érkezik a 25 ezer forintos, amellyel hivatalosan még fizetni is lehet majd.

Ha megtámad egy kutya, csak ezt az egy szót mondd: akár az életedet is megmentheti

Egy rossz reakció is elég lehet, hogy veszélybe kerülj. A kutyatámadás során a hangod döntő szerepet játszhat, megmentheti életed.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu