Ekkor omlik össze a civilizáció: már a te életedben bekövetkezhet

Ugyan a túlnépesedés miatt bele sem gondolunk, ha továbbra is így folytatódnak a bolygónkat ostromló folyamatok, az emberiség sorsa a kihalás lesz. Egy nemrégiben napvilágra került kutatás eredményei szerint a radikális népességcsökkenésre nem is kell olyan sokat várni, évtizedes viszonylatban is megtörténhet. Van még esélye túlélni az emberi civilizációnak? Ennek jártunk utána!

Egy kutatás szerint pár évtizeden beül drámai népességcsökkenés érkezhet.

Demográfiai katasztrófa a láthatáron Tudósok számításai szerint az emberiség létszáma záros határidőn belül a felére csökkenhet.

Ha a tendenciák így folytatódnak akár pár évtizeden belül eljöhet a radikális népességcsökkenés.

A modell újraértelmez egy 1960-as jóslatot is a népességrobbanásról.

Mivel a Föld népessége jelenleg 8,29 milliárd fő, kevesen aggódnak az emberiség kihalása miatt, pedig kellene. Ezt erősítette meg a Milánói Egyetem tudósainak egyik kutatása, mely 12 000 év népesedési trendjeit elemezte. Ezekből kidolgoztak egy olyan matematikai modellt, ami a neolitikumtól egészen a modern korig reprodukálta a népesség alakulását.

Megállapították, hogy voltak olyan korszakok, amikor kimérten gyarapodott az emberiség, de voltak idők, amikor demográfiai robbanás következett be. Számításaik szerint a jelenlegi népesedés ugyan stabilnak mondható, ám a Föld eltartóképessége véges, így ha egy kataklizma következtében tovább csökkenne, az drámai népességcsökkenéssel járna. „Modelleztük, mi történhetne, ha nagyobb környezeti válságok hirtelen súlyos korlátokat szabnának a Föld eltartóképességének.” - mondták a kutatók.

Ha bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv, és a Föld eltartóképessége hirtelen kétmilliárd főre apad, 2064-re megfeleződhet az emberiség összlétszáma.

Ezt a globális felmelegedés elharapódzása, a háborúk, a természeti katasztrófák okozhatják, ám a tudomány jelenlegi állása szerint relatíve kicsi az esély rá, hogy ez a forgatókönyv érvényesüljön. „Az emberiség elkerülte ezt a pályát, mivel a termékenységi ráták globálisan csökkentek.” Azonban figyelembe véve a Covid-járványt, a világban zajló háborúkat, a csökkenő születési számot, illetve az egyre kiszámíthatatlanabb klímaváltozást, már nem is tűnik olyan elrugaszkodottnak a 2064-re jósolt demográfiai katasztrófa.