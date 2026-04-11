Orrsprayfüggőség – amikor a megoldásból probléma lesz

Az érösszehúzó hatású orrspray-k rövid idő alatt megszüntetik az orrdugulást, ezért sokan rendszeresen nyúlnak hozzájuk. A probléma akkor kezdődik, amikor a szervezet hozzászokik ehhez a hatáshoz, és nélküle már nem képes fenntartani a szabad légzést. Ilyenkor beszélünk orrsprayfüggőségről. Ez egy önfenntartó folyamat, amelyből tudatos lépésekkel lehet kilépni.

Forrás: 123RF

Hogyan alakul ki az orrsprayfüggőség?

Az orrspray-k – különösen az érösszehúzó hatóanyagot tartalmazó készítmények – az orrnyálkahártya ereinek összehúzásával gyorsan csökkentik a duzzanatot, így szinte azonnali megkönnyebbülést hoznak. Ez a hatás azonban csak átmeneti. Ha a spray-t az ajánlottnál hosszabb ideig (általában 5–7 napnál tovább) használjuk, a nyálkahártya „hozzászokik” a külső segítséghez. A szervezet saját szabályozó mechanizmusai fokozatosan gyengülnek, mert a természetes érszabályozás helyett a gyógyszer veszi át a szerepet.

Amikor a spray hatása elmúlik, az erek nemcsak visszatágulnak, hanem gyakran túl is reagálnak: még nagyobb duzzanat alakul ki, mint a kezelés előtt. Ezt nevezzük visszapattanó (rebound) hatásnak. Ez a folyamat egy ördögi kört hoz létre: minél többet használjuk a készítményt, annál erősebb lesz a duzzanat a hatás elmúltával, ami újabb használatra ösztönöz. Hosszabb távon a nyálkahártya krónikusan megduzzadhat, kiszáradhat, sőt szerkezeti változások is kialakulhatnak.

Milyen jelek utalnak rá?

A leggyakoribb tünet a tartós, makacs orrdugulás, amely látszólag ok nélkül fennáll, és csak az orrspray használatára enyhül. Sok érintett arról számol be, hogy éjszaka nem tud aludni spray nélkül vagy napközben is rendszeresen szüksége van rá a normális légzéshez. Az is árulkodó jel, ha a használat gyakorisága fokozatosan növekszik.

A nyálkahártya kiszáradása miatt égő, feszülő érzés jelentkezhet az orrban, és előfordulhat orrvérzés is. A szaglás csökkenése vagy torzulása szintén gyakori, mivel a duzzadt nyálkahártya akadályozza a szaganyagok érzékelését. Egyeseknél állandó „teltségérzés” vagy nyomás jelentkezik az orrban, ami különösen zavaró lehet pihenés vagy koncentráció során.