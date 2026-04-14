Amit a kedvenc cipőd tesz a testtartásoddal

Van az a cipő, amit imádsz. Jól néz ki, feldobja a megjelenést, és valahogy minden outfit jobb vele. Aztán van az a másik, ami ugyan kényelmesnek tűnik, mégis furcsán elfárad benne a lábad, húzódik a vádlid, vagy estére már a derekad sem az igazi. A legtöbben ilyenkor legfeljebb annyit könyvelnek el, hogy “ez a cipő ma valahogy nem esett jól”. Pedig a helyzet ennél sokkal összetettebb.

A cipő nem pusztán divatkérdés. A mindennapi mozgás egyik legalapvetőbb eszköze, ami meghatározza, hogyan ér talajt a lábad, hogyan oszlik el a testsúlyod, milyen helyzetben dolgoznak az izmaid, és milyen terhelést kapnak az ízületeid. Ha ebbe a rendszerbe valami nem illeszkedik jól, a tested alkalmazkodni kezd. Ez az alkalmazkodás rövid távon sokszor alig észrevehető, hosszabb távon viszont meglepően sok helyen hagyhat nyomot.

Éppen ezért nem ritka, hogy egy rossz cipő nem ott okoz először gondot, ahol várnád. Nem a talpad fáj tőle a legjobban, hanem a térded. Nem a sarkad jelez először, hanem a csípőd lesz furcsán feszült. Máskor a derék vagy a hát felső része válik érzékenyebbé, és elsőre fel sem merül, hogy az egész történet a lábfejnél kezdődött.

A test ugyanis láncban működik. Ha az egyik ponton megváltozik a terhelés, az előbb-utóbb továbbgyűrűzik máshová is. A lábfej helyzete, a boka mozgása, a térd tengelye, a medence tartása és a gerinc terhelése szoros kapcsolatban áll egymással. Egy cipő ezt a teljes rendszert befolyásolhatja, akár úgy is, hogy elsőre csak annyit veszel észre: estére mindig valami sajog.

Miért ennyire fontos, mi van a lábadon?

A láb nap mint nap óriási munkát végez. Tartja a testsúlyt, tompítja az ütődést, segíti az egyensúlyt, és minden lépésnél együtt dolgozik a bokával, a térddel, a csípővel és a gerinccel. Amikor a cipő megfelelően támogatja ezt a működést, a test viszonylag hatékonyan osztja el a terhelést. Amikor viszont nem, a mozgásminták könnyen eltolódnak.

A túl magas sarok például megváltoztatja a test súlypontját. A testsúly előrébb kerül, a láb elülső része nagyobb terhelést kap, a vádli rövidebb helyzetben dolgozik, a test pedig máshogy próbálja megtartani az egyensúlyt. Ez nem csak a lábfej és a boka szintjén lehet érezhető, hanem a térdre, a medence helyzetére és a deréktáji terhelésre is hatással lehet. Nem véletlen, hogy egy-egy hosszabb nap magassarkúban sokaknál nemcsak a talpat, hanem az egész testet kifárasztja.