A muskátlinál is ellenállóbb ez a csodaszép növény – A legmostohább körülmények között is megél

A legmostohább körülmények között – a kirepedt betonfalak tövében vagy a legszárazabb talajban – is képes megkapaszkodni és virágozni. A mályvarózsa magasba törő büszke növény, a romantikus kertek elengedhetetlen lakója. Tudj meg róla mindent!

Mályvarózsa, az egyik legromantikusabb és legellenállóbb növény

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Betonfalak tövében és a száraz, tápanyagszegény talajban is képes virágozni a muskátli „ellenfele”.

A mályvarózsa egész nyáron ontja hatalmas virágait, miközben minimális gondozást igényel.

Fagyálló, könnyen újraszaporodik, így évről évre visszatérhet a kertbe.

A muskátlinál is ellenállóbb növény: mályvarózsa

A muskátli a magyar falvak és városok abszolút ikonikus, elmaradhatatlan virága. Valóságos kulturális jelkép, amely évszázadok óta hozzátartozik a hazai nyári utcaképhez, a vidéki házak ablakaihoz és a faragott tornácokhoz. Gondozása nem igényel különösebb szakértelmet, messziről magára vonzza a tekintetet, remekül tűri a forróságot, és ha néha elmarad az öntözés, azt is gyorsan kiheveri. Igen ám, de létezik egy vetélytársa: a mályvarózsa!

Mindent a mályvarózsáról

A mályvarózsa azért olyan szép, mert hatalmas, égig érő szárain finom, selymes virágok − fehér, rózsaszín, bordó színben − nyílnak. A robusztus felépítés és a lágy szirmok közötti kontraszt adja a növény különleges, mesebeli hangulatát.

A mályvarózsa nem kér különleges bánásmódot, mégis elpusztíthatatlan: dacol a nyári forrósággal, és rendíthetetlenül állja a heves szélrohamokat. Nem „panaszkodik" a tápanyagszegény talajra, cserébe egész nyáron át ontja bimbóit.

Félárnyékban is jól érzi magát, tökéletes választás a városi erkélyekre is, mivel minimális alapterületet foglal el. Legalább 40-50 cm mély és nehéz cserépre van szükség, hogy a gyökerei elférjenek, és a szél ne borítsa fel a magas növényt. A növény szárát mindenképpen rögzítsd egy stabil korláthoz vagy falra szerelt futtató rácshoz, ha eldöntötted, hogy életteredbe fogadod.

A mályvarózsa ültetése és az első év

A mályvarózsa magjait a tavaszi melegedéssel vagy a kora nyári hetekben érdemes a földbe szórni. Nem válogatós, de a laza, porhanyós talajt szereti a legjobban, amiben nem áll meg a víz. Ne lepődj meg, hogy az első évben még egyetlen virágot sem hoz. Ezt az időt arra használja, hogy a föld alatt mély, erős gyökereket növesszen. A várva várt, csodaszép virágzuhataggal csak a második évben örvendeztet meg, de hidd el, megéri rá várni.