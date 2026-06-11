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Így él most Stohl András exfelesége, Vica: új párja mellett talált rá az igazi boldogság

sztárpár válás Stohl András
Life.hu
2026.06.11.
Stohl András és volt felesége, Kócsi Vica 2025 nyarán jelentették be, hogy több mint 11 év után a válás mellett döntöttek. Vica életében azóta új fejezet kezdődött: tavasszal megjelent mellette egy férfi, Marci, akivel pont olyan életet élhet, amilyet mindig is szeretett volna.
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Stohl András exe, Kócsi Vica korábban is őszintén beszélt arról, hogy bár kislánya, Bella áll az élete középpontjában, nem szeretné, ha a mindennapjai kizárólag az anyaságról szólnának. Fontos számára, hogy nőként, társként és önálló emberként is teljes életet éljen. Úgy tűnik, végre minden stimmel, és egyensúlyba került az élete. 

Stohl András és Vica még nagy szerelemben
Stohl András és Vica még nagy szerelemben
Forrás:TV2

Stohl András exfelesége újra boldog: ő Kócsi Vica új párja

Vica és új párja, A Konyhafőnökből ismert Marci az év eleje óta nyíltan vállalják kapcsolatukat. A közösségi oldalaikon megosztott képek alapján sokat utaznak, kirándulnak, aktív programokon vesznek részt, és több különleges helyre is eljutottak együtt. Az ismerősei szerint Vica régen volt ilyen boldog. A friss fotókon is kiegyensúlyozottnak látszik - írja a Blikk.

 

Stohl András korábban maga is beszélt arról, mikor változott meg minden a házasságukban. Egy fájdalmas pillanatot idézett fel: „És akkor néztem a telefon képernyőjét, és azon gondolkodtam, hogy Vicát elvesztettem. Azt mondta: »Igazából engem nem érdekel, hogy hazajöttél vagy sem, a gyereket érdekelte.«”

A színész úgy érezte, ekkor vált számára egyértelművé, hogy a bizalmat már nem lehet helyreállítani.

A válás után Stohl András a munkába temetkezett, majd összejött Kiss Krisztával, akit A Nagy Ő-ben ismert meg, de már vele is szakított. Vica is lassan újraépítette az életét, de Andrással a válás ellenére jó viszonyban maradtak, és közösen nevelik kislányukat, Bellát. A hozzájuk közel állók szerint mára mindketten belenyugodtak abba, hogy a kapcsolatuk véget ért.

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