Otthoni edzés cipőben vagy anélkül? Tegyünk pontot az örök vita végére

Ne hidd, hogy minden megoldódott azzal, ha megtaláltad a kedvenc mozgásformád. Bizony, az otthoni edzés tartogat még egy megválaszolandó kérdést: kell-e cipőt viselned a nappalidban?

Ma már egyértelmű, hogy nem a helyszín számít, hanem a rendszeresség és a megfelelő kivitelezés. Az otthoni edzés az elmúlt években rendívül népszerűvé vált, de egyvalami továbbra is megosztja az embereket. Ez pedig nem más, mint az, hogy kell-e cipő edzéshez? Talán, most te is csak legyintesz, hogy ez abszolút lényegtelen, pedig ez se a biztonság, se a hatékonyság szempontjából nincs így.

Az, hogy érdemes-e edzőcipőt húznod a nappalid közepén, elsősorban az otthoni edzés típusától függ.
Cipő le vagy fel? – Az otthoni edzés lényeges kérdése

  • Elsősorban a stabilitást, a biztonságot és a kivitelezést kell figyelembe venni. 
  • Vannak edzéstípusok, amelyeknél a cipő hátrányt jelent.
  • Bizonyos mozgásformáknál viszont elengedhetetlen. 
  • Van azonban egy dolog, amit semmiképp se csinálj.

Az otthoni edzésfelszerelések körüli vitáknak nem arról kellene szólniuk, hogy kell-e cipő edzéshez, hanem hogy mikor kell. A válasz azonban korántsem olyan egyszerű, mint hinnénk. Hiszen attól függ, milyen mozgásformát választasz, és mit vársz az edzéstől.

Mezítláb természetesebb, mint hinnéd

A cipő nélküli otthoni edzés mellett szól az egyik legerősebb érv: a tested így működik a legtermészetesebben. Tény, hogy mezítláb jobban aktiválódnak a talp és a láb mély izmai, ez pedig javítja az egyensúlyt, az agilitást, a koordinációt és a testtartást.

Ráadásul bizonyos mozgásformák, mint a jóga vagy a pilates, kifejezetten így az igaziak. Ezeknél nemcsak felesleges, de igen zavaró is lehet a cipő, mivel csökkenti a talajérzékelést és a stabilitást. Ezekben az esetekben tehát tökéletesen elég a talpad alá egy egyszerű jógamatrac.

Cipőben nagyobb a biztonság és a kontroll

Vannak azok a típusú otthoni edzésformák, amikor egy jó edzőcipő nem opcionális, hanem kifejezetten ajánlott. Az ugrálással, gyors irányváltással vagy nagyobb terheléssel járó edzések során – mint a súlyzós, a HIIT vagy az intenzív kardió –, a cipő stabilitást és jobb tapadást biztosít. Az edzőcipőkkel pedig nemcsak a teljesítményedet javíthatod, de csökkentheted a sérülésveszélyt is, különösen csúszós felületen vagy kemény padlón.

Miben ne csináld soha?

Amit azonban senki sem ajánl, az a zoknis otthoni edzés. Miért? Mert rendkívül instabillá tehet, amitől sokkal nehezebb lesz szabályosan elvégezni a gyakorlatokat, egy csúszósabb padlón pedig kifejezetten veszélyes. Azt reméljük nem kell külön kiemelni, hogy a papucsos edzés teljesen tabu, akár zokniban akár mezítláb bújsz bele.

Akkor most cipőben vagy cipő nélkül érdemesebb otthon edzeni?

A legegyszerűbb szabály, hogy figyeld az edzésed jellegét, és a tested visszajelzéseit. A nyugodt, kontrollált mozgásformák szinte kérik, hogy mezítláb végezd őket, ugyanakkor nem érdemes azonnal leterhelned a talpadat. Ha nem vagy hozzászokva a mezítlábazáshoz, mert például otthon is papucsban jársz, a szakértő szerint érdemes napi 5-10 perc mezítlábas sétával kezdened a lakásban vagy a kertben. Egy pörgős, ugrálós edzés viszont számodra is kényelmesebb lesz cipőben. Amennyiben bizonytalan vagy, keress fel egy gyógytornászt vagy ortopéd orvost.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
