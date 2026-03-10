Ezzel a 20 perces otthoni edzéssel búcsút inthetsz a zsigeri zsírnak

Ha megvan az elhatározás, jöhet is a lapos has! Ez a szuper 20 perces otthoni edzésterv úgy lett kialakítva, hogy abszolút kezdőként is végig tudd csinálni. Fokozatosan készíti fel a testedet a terhelésre, majd rövid, intenzív blokkokkal dolgoztatja meg a nagy izomcsoportokat. Így az edzés után is fokozott marad az energiafelhasználás.

Így szabadulhatsz meg a hasi zsírtól: otthoni edzésprogram a lapos hasért.

Forrás: E+

Zsigeri zsírégető edzés a külső szépségért és a belső egészségért

A has tájékán lerakódó zsigeri zsír nem csupán esztétikai kérdés. A belső szervek körül megbújó zsírréteg ugyanis összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri problémákkal, sőt a zsírmáj kialakulásával is. A hasi zsír azonban kifejezetten jól reagál a tudatosan felépített, pulzusemelő edzésekre. A lapos has kulcsa nem a hosszú, monoton kardió, hanem a rövid, intenzív szakaszokkal kombinált gyakorlatsor.

20 perces zsigeri zsírégető edzésterv a lapos hasért

1. Bemelegítés (3 perc)

Az otthoni edzést kezdd magas térdemeléssel helyben menetelve 1 percig, egyenes háttal, lendületes karmunkával. Ezt kövesse 1 perc törzscsavarás állásban, derékból fordulva. Végül jöhet 1 perc lassabb jumping jack vagy kilépéses terpesz-zárás. A cél a pulzus finom emelése és a törzs aktiválása.

2. Egyenletes terhelés (5 perc)

2 perc tempós helyben kocogás vagy gyors séta után végezz váltott kitöréseket 90 másodpercig – a térd védelmében kontrollált visszalépéssel. Zárásként 90 másodperc oldalirányú lépegetés karlendítéssel. Ez a ritmus segít a szervezetnek a raktározott zsírok felhasználásában.

A plank kiváló edzésgyakorlat a zsigeri zsírok égetésében.

Forrás: 123.rf.com

3. Intenzív szakasz (6 perc)

A zsigeri zsír különösen érzékeny a rövid, nagy intenzitású terhelésre. 20 másodperc gyors guggolást kövessen 20 másodperc pihenő – ezt ismételd négyszer. Ezután jöhet 20 másodperc hegymászás (mountain climber), majd 20 másodperc szünet, szintén négy körben. Ez az edzésblokk javítja az inzulinválaszt és fokozza a kalóriaégetést.

4. Törzserősítés (4 perc)

Tarts ki 30 másodpercig egy szabályos planket, három körben, 15 másodperces pihenőkkel. Ezután 1 perc lassú, kontrollált biciklis hasprés következik, majd 1 perc álló térd-könyök érintés. A mély hasizmok aktiválása hozzájárul a stabil tartáshoz és a hasi zsírraktározás csökkentéséhez.

5. Levezetés (2 perc)

Az otthoni edzés végén még három feladat vár rád: hídgyakorlat 1 percig – a csípő tudatos megfeszítésével –, majd 1 perc kitartott fali guggolás, végül 1 perc saját testsúlyos guggolás.