Ezzel a 20 perces otthoni edzéssel búcsút inthetsz a zsigeri zsírnak

Ha megvan az elhatározás, jöhet is a lapos has! Ez a szuper 20 perces otthoni edzésterv úgy lett kialakítva, hogy abszolút kezdőként is végig tudd csinálni. Fokozatosan készíti fel a testedet a terhelésre, majd rövid, intenzív blokkokkal dolgoztatja meg a nagy izomcsoportokat. Így az edzés után is fokozott marad az energiafelhasználás.
Zsigeri zsírégető edzés a külső szépségért és a belső egészségért
A has tájékán lerakódó zsigeri zsír nem csupán esztétikai kérdés. A belső szervek körül megbújó zsírréteg ugyanis összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri problémákkal, sőt a zsírmáj kialakulásával is. A hasi zsír azonban kifejezetten jól reagál a tudatosan felépített, pulzusemelő edzésekre. A lapos has kulcsa nem a hosszú, monoton kardió, hanem a rövid, intenzív szakaszokkal kombinált gyakorlatsor.
20 perces zsigeri zsírégető edzésterv a lapos hasért
1. Bemelegítés (3 perc)
Az otthoni edzést kezdd magas térdemeléssel helyben menetelve 1 percig, egyenes háttal, lendületes karmunkával. Ezt kövesse 1 perc törzscsavarás állásban, derékból fordulva. Végül jöhet 1 perc lassabb jumping jack vagy kilépéses terpesz-zárás. A cél a pulzus finom emelése és a törzs aktiválása.
2. Egyenletes terhelés (5 perc)
2 perc tempós helyben kocogás vagy gyors séta után végezz váltott kitöréseket 90 másodpercig – a térd védelmében kontrollált visszalépéssel. Zárásként 90 másodperc oldalirányú lépegetés karlendítéssel. Ez a ritmus segít a szervezetnek a raktározott zsírok felhasználásában.
3. Intenzív szakasz (6 perc)
A zsigeri zsír különösen érzékeny a rövid, nagy intenzitású terhelésre. 20 másodperc gyors guggolást kövessen 20 másodperc pihenő – ezt ismételd négyszer. Ezután jöhet 20 másodperc hegymászás (mountain climber), majd 20 másodperc szünet, szintén négy körben. Ez az edzésblokk javítja az inzulinválaszt és fokozza a kalóriaégetést.
4. Törzserősítés (4 perc)
Tarts ki 30 másodpercig egy szabályos planket, három körben, 15 másodperces pihenőkkel. Ezután 1 perc lassú, kontrollált biciklis hasprés következik, majd 1 perc álló térd-könyök érintés. A mély hasizmok aktiválása hozzájárul a stabil tartáshoz és a hasi zsírraktározás csökkentéséhez.
5. Levezetés (2 perc)
Az otthoni edzés végén még három feladat vár rád: hídgyakorlat 1 percig – a csípő tudatos megfeszítésével –, majd 1 perc kitartott fali guggolás, végül 1 perc saját testsúlyos guggolás.
Az edzés végi nyújtás – különösen a csípő, a combhajlítók és a derék területén – semmiképp se maradjon el. Ez segíti a regenerációt és mérsékli a stresszhormonok szintjét, amelyek szintén szerepet játszanak a hasizsír-felhalmozásban.
Fontos, hogy az eredmények egyénenként eltérhetnek, ráadásul az életkor, az étrend, valamint a rendszeresség is befolyásolja a változást. Egészségügyi probléma, sérülés vagy műtét után mindenképp kérd szakember tanácsát az edzés megkezdése előtt.
Lapos has zsírégető edzéssel
A zsigeri zsír csökkentése nem feltétlenül igényel órákig tartó edzéseket vagy drága kezeléseket. A rövid, tudatosan felépített, pulzusemelő edzéstervek hatékonyan támogatják az anyagcserét, a belső szervek körül lerakódott zsírégetést és az izomépítést. Napi 20 perc fókuszált mozgás hosszú távon is érezhető változást hozhat, kívül és belül egyaránt.
