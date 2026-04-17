Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 17., péntek Rudolf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tünetek

Túl sok a munka vagy a tavaszi fáradtság lett rajtad úrrá? – Derítsd ki!

tünetek tavaszi fáradtság jelek
Life.hu
2026.04.17.
A változó körülmények nemcsak levertségben, de a szerveinket érintő problémákban is megmutatkozhatnak. A tavaszi fáradtság szinte minden szervezetet megvisel, ám előfordulhat, hogy a tünetek túlmutatnak a szezonális kimerültségen, és komolyabb bajt jeleznek.

A legzsengébb évszak felébreszti a természetet, az emberi szervezetet viszont átmenetileg ledöntheti a lábáról. A bioritmus átállása energiahiánnyal, levertséggel, ingerlékenységgel járhat, ennek oka, hogy a testünk igyekszik alkalmazkodni az új évszak hozta változásokhoz. Ezt hívják tavaszi fáradtságnak.

Tavaszi fáradtsággal küzdő ásító nő
Tavaszi fáradtság tünetei: hogyan küzdjünk ellene?
Forrás: Shutterstock

A több fény, a melegebb időjárás és a hormonrendszerünkben fellépő folyamatok mindezen túl szervi problémákat is előidézhetnek. Nem árt tehát a panaszokra odafigyelni, főleg, ha azok a több hétig is fennállnak, és tavaszi fáradtság idején is túlmutatnak.

Pánikban a gyomor és a belek

A kimerültség nagy mértékben befolyásolja az étkezési szokásainkat, így az emésztőrendszerünk állapotát is. Ebben az időszakban megváltozhat az étvágyunk, automatikusan a cukrosabb, zsírosabb ételek után nyúlhatunk, hogy energiát nyerjünk. Ezek miatt lassabbá válhat az emésztés, teltségérzet és gyomorégés is jelentkezhet.

Mikor lehet komolyabb a baj?

Ha erős és tartós hasi fájdalmat, gyakori hasmenést vagy székrekedést, komoly gyomorégést, hányingert, hányást, tartós étvágytalanságot vagy indokolatlan fogyást tapasztalunk, mihamarabb vizsgáltassuk ki magunkat. A problémákat akár gyomorfekély, gyomorhurut vagy irritábilis bélszindróma is okozhatja.

Ködös állapotok az agyban

A hosszabb nappalok miatt csökken a melatonin, felborul az alvás-ébrenlét ritmusa, emellett változik a szerotonin és a dopamin szintje is, ezért is tapasztalunk az álmosság és koncentrációs nehézségek mellett hangulatingadozást, motiválatlanságot, lassabb reakcióidőt.

Mikor lehet komolyabb a baj?

Amennyiben elhúzódik ez az állapot, és olyan tünetekkel is társul, mint az erős fejfájás, gyakori és erőteljes szédülés, alvászavarok, akár szorongás, jobb, ha nem hagyjuk annyiban. Szorongásos zavar, depresszió és krónikus fáradtság szindróma is okolható az állapotért.

Bajban a mozgásszervrendszer

A tavaszi fáradtság gyakran a mozgásszervrendszerben is zavart okoz. Sokan ilyenkor nehéztest-érzésről, izomgyengeségről, izommerevségről és enyhe fájdalmakról számolnak be. Aktivitás során hamarabb kifáradhatunk, csökkenhet az izomerőnk, mindezért főként az idegrendszeri fáradtság tehető felelőssé.

Mikor lehet komolyabb a baj?

Gyanakodhatunk, hogy nem csupán az új évszak okozza a problémáinkat, ha erős, illetve állandó fájdalom jelentkezik, bedagadnak egyes végtagjaink, beszűkül a mozgásunk, a reggeli izommerevség délelőtt is kitart, és éjszaka is érezhető fájdalom. A panaszok mögött ízületi- vagy reumás gyulladás, vitaminhiányos állapotok, csontritkulás, akár fibromialgia is állhat.

Főszerepben a bőrproblémák

A bőr testünk legnagyobb szerve, amire az évszakváltások is nagy hatással lehetnek. A tavaszi fáradtság felboríthatja az egyensúlyt a szervezetben, az ekkor tapasztalható vitaminhiány és a hormonális változások pedig eredményezhetnek fakóbb, élettelenebb bőrt, sápadtságot, szem alatti karikákat, akár hámlást és fokozott érzékenységet.

Mikor lehet komolyabb a baj?

Ha tartósan vannak jelen olyan problémák, mint a bőrszárazság, gyulladás, kiütések, viszketés, lassan vagy egyáltalán nem gyógyuló sebek, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A kellemetlen panaszokat akár ekcéma, allergiás dermatitisz és akné is okozhatja.

Gondot jelezhet a heves szívverés

A melegebb időben kitágulnak az erek, emiatt vérnyomás-ingadozás tapasztalható, de nem ritka a szapora szívverés sem, amit a fáradtság, a stressz és a koffeines italok fogyasztása csak fokoz. Ezek miatt terhelés alatt gyorsabban kifáradhatunk és mellkasi diszkomfort is tapasztalható.

Mikor lehet komolyabb a baj?

Amennyiben erős vagy tartós mellkasi fájdalmat érzékelünk, szabálytalan a szívverésünk, nyugalmi állapotban is gyors a pulzusunk, esetleg nehézlégzés és ájulásközeli állapotok is érzékelhetők, vizsgáltassuk ki magunkat. A gondokat szívritmuszavar, magas vérnyomás és egyéb kardiológiai betegségek is generálhatják.

További témákért kattints!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
