Reggeli rutin kimaxolva: 5 egyszerű trükk, mellyel egészségesen indíthatod a napod

Az egész napodra kihathat, ahogyan felkelsz és ahogyan a reggeleidet töltöd. Már csak ezért is érdemes kiemelten figyelni arra, hogy milyen a reggeli rutinod. De ne aggódj, pár mankóval megkönnyítheted a dolgod!
Reggeli rutin, a nap megmentője
Talán mondani sem kell, hogy a napi rutin kialakítása mennyire sarkalatos kérdés a testi és lelki harmónia eléréséhez. Ha kitapasztaltad, hogy számodra melyek a legfontosabb szokások, amelyek nélkül nem tudod elindítani a napot, akkor azokhoz tartsd magad. A harmóniát hozó rutin pedig szinte magától kialakul majd, és egyszer csak azon kapod magad, hogy pont ahogyan egy gyermek ragaszkodik az esti rutinhoz, vagy ahogy a hajad könyörög a következetes hajápolásért, te magad sem tudod elkezdeni a napod a beállt rutinod nélkül!
Egészséges reggeli rutin az egészséges testért
Fontos a test és a lélek harmóniája? Akkor figyelj, hogy hogyan bánsz velük! Ezekkel az egyszerű reggeli szokásokkal a lelked kiegyensúlyozottabb, a tested és az immunrendszered pedig egészségesebb lesz! Sőt, még a tavaszi fáradtságnak is búcsút mondhatsz!
1. Kezdd a napot egy bélbarát itallal
Ahhoz, hogy megfelelően beindítsd a bélműködést, elsőként nem a kávéhoz kell nyúlnod! Ez nagyon fontos! A bélrendszer szoros kapcsolatban áll az immunrendszerrel, úgyhogy légy kedves hozzá! Szóval mielőtt még éhgyomorra bevágnál egy fekete kávét, inkább kezdd a napod egy cukormentes kefirrel vagy egy joghurttal dúsított turmixszal, melyek probiotikumokat tartalmaznak. Ha nagyon nehezen állsz rá erre, akkor igyál meg egy nagy pohár vizet, aztán szép lassan jöhetnek a probiotikumos finomságok!
2. Szánj egy kis időt a tudatos mozgásra
Tudjuk, hogy nem mindenki tud hajnali négykor kelni, hogy még lemenjen az edzőterembe egy órácskára munka előtt. De nem kell a szélsőségekkel kezdeni! Már az is sokat számít, ha öt percet tudatosan a testeddel foglalkozol! Kezdd légzőgyakorlattal, aztán jöhet a reggeli nyújtás vagy egy tíz perces jógagyakorlás. Nem kell hozzá semmilyen speciális ruha vagy felszerelés! Csak te kellesz hozzá és a tested!
3. Reggelizz tudatosan
Először is, ne hagyd ki a reggelit! Másodszor, nem mindegy, hogy mit eszel reggel! Válassz olyan ételeket, amelyekben sok a vitamin, a rost és a protein, vagyis tartós energiát biztosítanak (extra tulajdonság, ha még a gyulladáscsökkentésben is segítenek). Agyserkentő ételeket is beválogathatsz a reggelidbe, hiszen fontos, hogy ne csak fizikailag készülj fel a napra, hanem szellemileg is!
4. Etesd meg az immunrendszered is
Azért valljuk be, nem tudunk mindig figyelni arra, hogy az összes fontos tápanyagot a szervezetünkbe juttassuk az elfogyasztott ételek által. Ilyenkor jöhetnek a vitaminok és az egyéb étrendkiegészítők! Ne feledkezz meg az ómega-3 zsírsavról sem!
5. Szívj magadba egy kis reggeli napfényt
Ha az egész napot egy gép előtt ülve fogod tölteni az irodában, ahol a kollégáid imádják behúzni a sötétítőt, akkor ezt a lépést ki ne hagyd! Ha teheted, menj gyalog munkába, hogy addig is érjen friss levegő és napfény, miközben a tested is mozog, mielőtt elgémberedne egy irodai székben. Szívj magadba annyi napsütést, amennyit csak tudsz, hiszen a D-vitamin nagyon fontos a szervezetnek!
Reggeli rutin, hogy fitt és üde légy
Ezekkel a reggeli trükkökkel sokkal fényesebben fog indulni a reggeled, és sokkal jobban fognak mozogni az agytekervényeid is! A legfontosabb mégis az, hogy a hétköznapi mókuskerékben se feledkezz meg magadról: se a testedről, se a lelkedről! Hiszen a fizikai és mentális egészség a legfontosabb!
Ha még többet olvasnál a reggeli rutin témájában, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!