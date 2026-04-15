2026. ápr. 15., szerda Anasztázia, Tas

2026.04.15.
A fáradékonyság, a sápadtság vagy a terhelhetőség csökkenése mögött gyakran nem pusztán stressz vagy alváshiány áll. Előfordulhat, hogy a szervezet vasraktárai kezdenek kiürülni és az okozza a tüneteket. A vas létfontosságú ásványi anyag: nélküle nincs megfelelő oxigénszállítás, nincs energikus működés. De vajon hol tárolja a testünk a vasat, és mi történik, ha elfogynak a tartalékok?

A testünkben lévő vas nagy része a vörösvérsejtekben található, a hemoglobin nevű fehérjéhez kötve. Ez a fehérje szállítja az oxigént a tüdőből a sejtekhez, így biztosítja a szervek megfelelő működését. Emellett vas az izmokban is jelen van, ahol segíti azok oxigénfelhasználását. A „vasraktár” kifejezés elsősorban a ferritin nevű fehérjéhez kötött vasat jelenti, amely főként a májban, a lépben és a csontvelőben tárolódik. Ezek a raktárak afféle biztonsági tartalékként működnek: ha a bevitel csökken vagy a szükséglet megnő, a szervezet innen mozgósít vasat annak érdekében, hogy a létfontosságú szervek ne szenvedjenek oxigénhiányt.

Vashiány megelőzésének fontos része a vasban gazdag étrend
Vashiány: mi a vas szerepe a mindennapokban?

A vas legfontosabb feladata az oxigénszállítás biztosítása. Ha nincs elegendő vas, romlik a hemoglobintermelés, így kevesebb oxigén jut el a sejtekhez. Ez magyarázza a tipikus tüneteket: fáradtság, szédülés, hajhullás, körömtöredezés, koncentrációs nehézségek. A szervezet azonban nem képes vasat előállítani, ezért kizárólag a bevitt mennyiségből gazdálkodik. Ha több vas távozik, mint amennyi bejut vagy hasznosul, a raktárak fokozatosan kiürülnek.

Mikor ürülhetnek ki a vasraktárak?

Három fő ok állhat a háttérben.

1. Fokozott vasvesztés

Erős vagy elhúzódó menstruáció, szülés, műtétek, balesetek, gyakori véradás, illetve krónikus, akár rejtett gyomor-bélrendszeri vérzés is jelentős vasvesztést okozhat.

2. Rossz felszívódás

Bizonyos emésztőrendszeri betegségek – például lisztérzékenység, gyulladásos bélbetegségek, gyomorműtét utáni állapot – rontják a vas felszívódását. Egyes gyógyszerek és tartós savcsökkentő kezelés szintén befolyásolhatják a hasznosulást.

3. Megnövekedett szükséglet

Várandósság, szoptatás, intenzív sport, serdülőkori növekedés vagy krónikus betegségek esetén a szervezet vasigénye megnőhet. Ha a bevitel ezt nem fedezi, a raktárak gyorsabban ürülnek.

A vaspótlás különösen fontos a GLP-1 receptor agonista gyógyszerek – például szemaglutid vagy liraglutid hatóanyagú készítmények – alkalmazása mellett, amelyeket 2-es típusú cukorbetegségben és testsúlycsökkentésre használnak. Bár ezek a kezelések hatékonyak a vércukorszint javításában és a fogyás támogatásában, csökkenthetik az étvágyat, mérsékelhetik a tápanyagbevitelt és befolyásolhatják a vas felszívódását is. A GLP-1 terápia megkezdése előtt és alatt indokolt a rendszeres laboratóriumi ellenőrzés.

Hogyan tölthetők fel a vaskészletek?

Normál esetben a kiegyensúlyozott, vasban gazdag étrend elegendő lehet. A vörös húsok, belsőségek, tojás, hüvelyesek, olajos magvak és zöldleveles zöldségek mind tartalmaznak vasat. A C-vitamin javítja a felszívódást, ezért érdemes például paprikával vagy citrusfélékkel kombinálni a vasban gazdag ételeket.

Ha azonban már kialakult a hiány, az étrend önmagában nem elegendő a raktárak feltöltéséhez. Ilyenkor gyógyszeres vaspótlásra van szükség, amelyet több hónapon keresztül, laboreredményekkel követve célszerű alkalmazni.

Mikor nehezített a vasfeltöltés?

A feltöltés különösen lassú és akadályozott lehet, ha tartós felszívódási zavar áll fenn, a vasvesztés folyamatos (például erős menstruáció miatt), a szükséglet tartósan meghaladja a bevitelt vagy a páciens idő előtt abbahagyja a kezelést. Fontos tudni, hogy a 2-3 hét alatt normalizálódott hemoglobinszint még nem jelenti azt, hogy a vasraktárak feltöltődtek. A ferritinszint mutatja meg igazán, hogy helyreállt-e a tartalék.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
