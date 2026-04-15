A testünkben lévő vas nagy része a vörösvérsejtekben található, a hemoglobin nevű fehérjéhez kötve. Ez a fehérje szállítja az oxigént a tüdőből a sejtekhez, így biztosítja a szervek megfelelő működését. Emellett vas az izmokban is jelen van, ahol segíti azok oxigénfelhasználását. A „vasraktár” kifejezés elsősorban a ferritin nevű fehérjéhez kötött vasat jelenti, amely főként a májban, a lépben és a csontvelőben tárolódik. Ezek a raktárak afféle biztonsági tartalékként működnek: ha a bevitel csökken vagy a szükséglet megnő, a szervezet innen mozgósít vasat annak érdekében, hogy a létfontosságú szervek ne szenvedjenek oxigénhiányt.

Vashiány megelőzésének fontos része a vasban gazdag étrend

Forrás: 123.rf.com

Vashiány: mi a vas szerepe a mindennapokban?

A vas legfontosabb feladata az oxigénszállítás biztosítása. Ha nincs elegendő vas, romlik a hemoglobintermelés, így kevesebb oxigén jut el a sejtekhez. Ez magyarázza a tipikus tüneteket: fáradtság, szédülés, hajhullás, körömtöredezés, koncentrációs nehézségek. A szervezet azonban nem képes vasat előállítani, ezért kizárólag a bevitt mennyiségből gazdálkodik. Ha több vas távozik, mint amennyi bejut vagy hasznosul, a raktárak fokozatosan kiürülnek.

Mikor ürülhetnek ki a vasraktárak?

Három fő ok állhat a háttérben.

1. Fokozott vasvesztés

Erős vagy elhúzódó menstruáció, szülés, műtétek, balesetek, gyakori véradás, illetve krónikus, akár rejtett gyomor-bélrendszeri vérzés is jelentős vasvesztést okozhat.

2. Rossz felszívódás

Bizonyos emésztőrendszeri betegségek – például lisztérzékenység, gyulladásos bélbetegségek, gyomorműtét utáni állapot – rontják a vas felszívódását. Egyes gyógyszerek és tartós savcsökkentő kezelés szintén befolyásolhatják a hasznosulást.

3. Megnövekedett szükséglet

Várandósság, szoptatás, intenzív sport, serdülőkori növekedés vagy krónikus betegségek esetén a szervezet vasigénye megnőhet. Ha a bevitel ezt nem fedezi, a raktárak gyorsabban ürülnek.

A vaspótlás különösen fontos a GLP-1 receptor agonista gyógyszerek – például szemaglutid vagy liraglutid hatóanyagú készítmények – alkalmazása mellett, amelyeket 2-es típusú cukorbetegségben és testsúlycsökkentésre használnak. Bár ezek a kezelések hatékonyak a vércukorszint javításában és a fogyás támogatásában, csökkenthetik az étvágyat, mérsékelhetik a tápanyagbevitelt és befolyásolhatják a vas felszívódását is. A GLP-1 terápia megkezdése előtt és alatt indokolt a rendszeres laboratóriumi ellenőrzés.

Hogyan tölthetők fel a vaskészletek?

Normál esetben a kiegyensúlyozott, vasban gazdag étrend elegendő lehet. A vörös húsok, belsőségek, tojás, hüvelyesek, olajos magvak és zöldleveles zöldségek mind tartalmaznak vasat. A C-vitamin javítja a felszívódást, ezért érdemes például paprikával vagy citrusfélékkel kombinálni a vasban gazdag ételeket.