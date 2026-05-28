2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Minden éjszaka leizzadsz? Nem biztos, hogy a kánikula miatt van − Súlyos betegség korai jelei is lehet

Klusovszki Kíra
2026.05.28.
Sokan nem is gondolnánk, de az éjszakai verejtékezés mögött egy sokkal gyakoribb probléma húzódhat. Egy neves orvos igazgató most elárulta, hogy halálos betegség korai tünete is lehet az, ha rendszeresen izzadtan ébredünk az ágyunkban.

A nyári hőség beköszöntével teljesen természetesnek vesszük, ha alvás közben gyakran leizzadunk. Bár ilyenkor sokan csak legyintünk, és elintézzük annyival a dolgot, hogy ablakot nyitunk, vagy iszunk egy pohár hűsítő folyadékot, mégis érdemes komolyan venni a jeleket. Az éjszakai verejtékezés mögött ugyanis gyakran egy olyan súlyos, rejtett betegség állhat, ami közvetlenül az életedet veszélyeztetheti.

A folyamatos éjszakai izzadás egy komoly betegség tünete is lehet, ezért érdemes akkor is kivizsgáltatni magunkat, ha nem fordul elő rendszeresen. 
  • Az éjszakai verejtékezés teljesen természetes lehet a nyár beköszöntével. 
  • Ha a probléma azonban zavaró és hosszabb ideje húzódik, érdemes kivizsgáltatnunk. 
  • Egy orvos szerint olyan rejtett betegséget jelezhet, amire nem is gondolnánk. 

A verejtékezés mögött súlyos betegség is állhat 

Az éjszakai izzadás teljesen természetes lehet, pláne a meleg idő beköszöntével. De mi van akkor, ha valaki rendszeresen, visszatérően tapasztalja ezt a kellemetlen problémát? Dr. Kubes orvos igazgató most lerántotta a leplet arról a betegségről, aminek ez az ártalmatlannak tűnő jelenség akár a legelső jele is lehet. Az orvos szerint ugyanis a folyamatos, indokolatlan verejtékezés súlyos alapbetegségekhez kapcsolható. Bizonyos daganatos megbetegedések esetén ugyanis, mint a vérrák vagy a linfóma, a szervezet olyan gyulladásos anyagokat termel, amelyek közvetlenül befolyásolják a test belső hőszabályozását, így ez a jelenség a betegség egyik korai tünete is lehet. 

Ezzek olyan kontrollálhatatlan éjszakai izzadást okozhatnak, amelynek következtében az illető szó szerint csuromvizesen, teljesen átázott ruhában vagy ágyneműben ébredhet fel.

A szakember arra is figyelmeztet, hogy az éjszakai izzadás különösen akkor aggasztó, ha más gyanús tünetekkel együtt jelentkezik, például megmagyarázhatatlan és hirtelen fogyással, tartós fáradtsággal, emellett a duzzadt nyirokcsomók, valamint a visszatérő láz és hőemelkedés is ezt jelezhetik elő.  

Sokan tudomást sem vesznek róla 

Habár a legtöbb izzadást szerencsére nem komoly kór okozza, a tartós, folyamatos probléma hátterében egy halálos betegség is állhat. Így a doktor szerint, ha valaki rendszeresen tapasztal erős éjszakai izzadást, különösen, ha emiatt többször fel is ébred az éjszaka közepén, haladéktalanul beszéljen egy orvossal.

A problémáról sokan tudomást sem vesznek, vagy csupán egyáltalán nem tulajdonítanak nagyobb figyelmet a dolognak még akkor sem, ha az már hosszú ideje fennáll, és egyértelműen nem csak a kánikula áll a háttérben.

Dr. Kubes szerint a betegek többsége azért bagatellizálja el a tünetet, mert egyszerűen a mindennapi stressznek, a menopauzának, a rossz alvásnak vagy a szoba hőmérsékletének tudja be azt. Ám még ha gyakran ártalmatlan ok is áll a háttérben, a szakértő szerint mindenképp érdemes kivizsgáltatni a problémát, hogy elkerüljük a sokkoló meglepetéseket.

