Minden éjszaka leizzadsz? Nem biztos, hogy a kánikula miatt van − Súlyos betegség korai jelei is lehet

A nyári hőség beköszöntével teljesen természetesnek vesszük, ha alvás közben gyakran leizzadunk. Bár ilyenkor sokan csak legyintünk, és elintézzük annyival a dolgot, hogy ablakot nyitunk, vagy iszunk egy pohár hűsítő folyadékot, mégis érdemes komolyan venni a jeleket. Az éjszakai verejtékezés mögött ugyanis gyakran egy olyan súlyos, rejtett betegség állhat, ami közvetlenül az életedet veszélyeztetheti.

A folyamatos éjszakai izzadás egy komoly betegség tünete is lehet, ezért érdemes akkor is kivizsgáltatni magunkat, ha nem fordul elő rendszeresen.

Az éjszakai verejtékezés teljesen természetes lehet a nyár beköszöntével.

Ha a probléma azonban zavaró és hosszabb ideje húzódik, érdemes kivizsgáltatnunk.

Egy orvos szerint olyan rejtett betegséget jelezhet, amire nem is gondolnánk.

A verejtékezés mögött súlyos betegség is állhat

Az éjszakai izzadás teljesen természetes lehet, pláne a meleg idő beköszöntével. De mi van akkor, ha valaki rendszeresen, visszatérően tapasztalja ezt a kellemetlen problémát? Dr. Kubes orvos igazgató most lerántotta a leplet arról a betegségről, aminek ez az ártalmatlannak tűnő jelenség akár a legelső jele is lehet. Az orvos szerint ugyanis a folyamatos, indokolatlan verejtékezés súlyos alapbetegségekhez kapcsolható. Bizonyos daganatos megbetegedések esetén ugyanis, mint a vérrák vagy a linfóma, a szervezet olyan gyulladásos anyagokat termel, amelyek közvetlenül befolyásolják a test belső hőszabályozását, így ez a jelenség a betegség egyik korai tünete is lehet.

Ezzek olyan kontrollálhatatlan éjszakai izzadást okozhatnak, amelynek következtében az illető szó szerint csuromvizesen, teljesen átázott ruhában vagy ágyneműben ébredhet fel.

A szakember arra is figyelmeztet, hogy az éjszakai izzadás különösen akkor aggasztó, ha más gyanús tünetekkel együtt jelentkezik, például megmagyarázhatatlan és hirtelen fogyással, tartós fáradtsággal, emellett a duzzadt nyirokcsomók, valamint a visszatérő láz és hőemelkedés is ezt jelezhetik elő.

Sokan tudomást sem vesznek róla

Habár a legtöbb izzadást szerencsére nem komoly kór okozza, a tartós, folyamatos probléma hátterében egy halálos betegség is állhat. Így a doktor szerint, ha valaki rendszeresen tapasztal erős éjszakai izzadást, különösen, ha emiatt többször fel is ébred az éjszaka közepén, haladéktalanul beszéljen egy orvossal.

A problémáról sokan tudomást sem vesznek, vagy csupán egyáltalán nem tulajdonítanak nagyobb figyelmet a dolognak még akkor sem, ha az már hosszú ideje fennáll, és egyértelműen nem csak a kánikula áll a háttérben.

Dr. Kubes szerint a betegek többsége azért bagatellizálja el a tünetet, mert egyszerűen a mindennapi stressznek, a menopauzának, a rossz alvásnak vagy a szoba hőmérsékletének tudja be azt. Ám még ha gyakran ártalmatlan ok is áll a háttérben, a szakértő szerint mindenképp érdemes kivizsgáltatni a problémát, hogy elkerüljük a sokkoló meglepetéseket.