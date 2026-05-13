Katalin hercegné hatalmas döntést hozott a rákdiagnózisa után – Így van most

A walesi hercegné kétnapos olaszországi útját „jelentős pillanatnak" nevezték a királyi szakértők. Katalin hercegné Bologna városában teszi meg első hivatalos külföldi útját, mióta 2024 elején rákdiagnózist kapott.

A látogatás középpontjában a gyermekkori fejlődés és az oktatás áll.

A királyi szakértők szerint ez fontos mérföldkő a felépülésében és a közéleti visszatérésében.

Vilmos herceg nem tart vele, de a családja teljes mértékben támogatja az utazását.

Katalin hercegné 2024. március 22-én jelentette be nyilvánosan, hogy rákos megbetegedésben szenved, és kemoterápiás kezelést kap. A diagnózis megváltoztatta a walesi hercegi pár életét, és a hírek szerint a királyi családot is sokkolta Vilmos herceg feleségének súlyos betegsége. A hercegné hasi műtéten esett át, majd kemoterápiás kezeléseket kapott. Azóta nem vállalt nyilvános feladatokat a királyi család tagjaként. Azonban két év után most először önálló külföldi kiküldetése lesz, ami a szakértők szerint jó jel lehet.

Az Express arról számolt be, hogy Katalin hercegné „energikusnak és lelkesnek” érzi magát első külföldi útja előtt, mióta 2024 elején rákkal diagnosztizálták. Egy királyi segéd szerint: „Ez hatalmas pillanat a hercegné számára. 2026 sok fontos eseményt tartogat a királyi családban számára, de ez az első nemzetközi útja a felépülése óta, ami jelentős mérföldkő.”

Ezért utazik Bolognába Katalin hercegné

Katalin hercegné súlyos betegsége után először utazik hivatalos eseményre. A kétnapos útja során a gyermekek első öt évének életre szóló hatásait fogja hangsúlyozni. Az út során megismerkedik a Reggio Emilia oktatási módszerrel is. Ez a pedagógiai szemlélet nemzetközileg elismert, és több brit oktatási intézményt is inspirált. Eddig is sokat foglalkozott a gyerekek életkörülményeivel, oktatási és egyéb szükségleteivel, de a palota szerint most új szakasz kezdődik ezen a területen. Egy forrás szerint „magasabb fokozatba kapcsol a hercegné”.