Így öltözz, hogy a munkahelyeden komolyan vegyenek! − Magabiztosságot sugárzó stílustrükkök

Bontsd le a sztereotípiákat! El ne hidd, amikor azt mondják, a női vezetők hajlamosabbak az érzelmi alapú döntésekre, vagy hogy hisztisek és nyuszik, illetve hogy kevésbé hatékonyak a konfliktuskezelésben. A mérések is azt mutatják, hogy a női vezetők és vállalkozók remekül megállják helyüket az üzleti világban, egyedi látásmódjuk és kreativitásuk pedig óriási erőt adhatnak egy munkahelyi közösségnek.

Női vezetőként nem jelenhetsz meg akármiben.

Forrás: Getty Images Europe

Az öltözködésed tudatosan használt vizuális kód lehet: a szabásvonalak, a minimalizmus és a színek segíthetnek a határozottság és szakmai tekintélyed kommunikálásában.

Léteznek olyan öltözködési elemek, amelyek erősítik a magabiztosságot, a fegyelmet és szakmai rátermettségedet.

5 szett, amivel nem foghatsz mellé.

Így öltözz, hogy női vezetőként komolyan vegyenek

A magabiztosságot, az intelligenciát, a dominanciát különböző szettekel is fokozhatod – mutatunk ötöt, amit, ha viselsz, egyetlen férfi kolléga sem mer majd kekeckedni veled.

Férfias szabás, női kontroll

Egy enyhén oversized, férfias szabású zakó – hangsúlyos vállal – alatta semmi sallanggal: egy finom, testhez simuló toppal vagy akár egy teljesen letisztult inggel begombolva, tökéletes választás. Alulra jöhet egy élére vasalt nadrág, lakkozott loafer, egy sneaker/tornacipő, vagy egy hegyes orrú, nem túl magas sarkú változat. Hogy mi a különbség a női zakó és a blézer között? Itt mindent megtudhatsz.

Miért működik? A hangsúlyos váll és az egyenes vonalak a klasszikus férfi business öltözködésből jönnek. Erőteljes vizuális kód ez a szett és azt üzeni: pont annyira alkalmazkodom hozzád, amennyire te hozzám.

Női vezető, androgün divatenergiák.

Forrás: 123rf.com

A „don’t touch” elegancia

Egy tökéletesen szabott fekete nadrág, hozzá grafitszürke garbó és egy hosszú fekete tunika egy vastagabb karkötővel, minimalista kézműves gyűrűvel, strukturált bőr laptop táskával és teknőcmintás, idén nagyon trendi pilótaszemüveggel (igen, beltéren is). A szett azt üzeni: „nem azért vagyok itt, hogy kedveljenek.”

Miért működik? A fekete nem csak elegáns, hanem távolságot is tartat. Ha ez a kedvenc színed, az sok mindent elárul a személyiségedről. Tudod, aki nem ad ki magáról túl sok információt, azt automatikusan dominánsabbnak érzékeli a környezete.