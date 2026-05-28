Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
bombázó

Palvin Barbarától a 80-as évek manökenjeikig – Ők a valaha volt legszebb magyar modellek: GALÉRIA

bombázó modell Palvin Barbara
Life
2026.05.28.
Azt gondolod, csak egyetlen hazai lányért kapkodnak a világ leghíresebb divatházai? Miközben a fél világ Palvin Barbara legújabb kifutós sikereit figyeli, a háttérben olyan elképesztő magyar modellek hódítanak, akikről talán nem is sejted, mekkora ikonok! 

Sok lány már kis korától arra vágyik, hogy bekerüljön ebbe a kemény, mégis rengeteg szépséggel teli világba, ahol a kecses alak és a szimmetrikus arc mellett a kisugárzás is legalább annyira fontos. Számos magyar modell van, aki jól vette az elé gördülő akadályokat, és ma már a divatvilág egyik megbecsült modelljeként áll a kifutóra vagy a kamerák elé. Összegyűjtöttük hazánk leggyönyörűbb manökenjeit, akikre igazán büszkék lehetünk! 

magyar modellek
Palvin Barbara mellett ők a legszebb magyar modellek.
Forrás: Getty Images Europe

Nem Palvin Barbara az egyedüli híres magyar modell 

  • Bár most minden szem Palvin Barbarára összpontosul a cannes-i filmfesztivál után, nem ő az egyetlen magyar szépség az iparban. 
  • Képgalériánkban összegyűjtöttük a magyar divatipar legmeghatározóbb neveit.  
  • Nézd meg, kik azok, akik forradalmasították a modellkedést itthon!

Palvin Barbi az előző héten a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén tündökölt, mi pedig méltán voltunk rá büszkék. A gyönyörű modell a legsikeresebbek közé tartozik szakmájában, de nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Ám nem ő az egyetlen magyar modell, aki bebizonyította azt a közismert tényt, hogy a magyar lányok a legszebbek! 

Kik a legszebb magyar modellek? 

Amikor a legszebb magyar modellek listáját böngésszük, hamar rájövünk, hogy a hazai szépség ezerarcú. A magyar női modellek új és régi generációja is bizonyítja, hogy a hazai genetika egyszerűen verhetetlen. Nem csupán a tökéletes adottságokról van szó: a szakma egybehangzó véleménye szerint a magyar női modellek azzal a plusz kisugárzással és munkabírással rendelkeznek, ami elengedhetetlen a csúcsra jutáshoz ezen a kíméletlen terepen. 

A magyar női modellek meghódították a vörös szőnyeget 

A csillogás nem ér véget a kifutók szélénél. Amikor eljön a cannes-i filmfesztivál vagy a nagyszabású New York-i gálák ideje, a magyar top modellek rendszeresen ellopják a show-t a hollywoodi színésznők elől is.  

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez a sikertörténet nem ma kezdődött. A magyar modellek 90-es években is már komoly hírnevet szereztek maguknak, sőt, a '80-as évek manökenjeire a mai napig boldogan gondolunk vissza, akik közül sokan külföldön is hódítottak. 

Kíváncsi vagy, hogyan festettek a legikonikusabb magyar modellek a 90-es években, és kik a jelen legdögösebb címlaplányai? Kattints a fotógalériánkra a képekért! 

Magyar modellek
Magyar modellek
Magyar modellek
Magyar modellek
Magyar modellek
1 / 7
Palvin Barbara
Getty Images North America

 

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

Palvin Barbi ultrasikkes ruhákban mutatta meg babapocakját - Kismamaként is igazi stílusikon - GALÉRIA

Várandósan is igazi divatikon a magyar modell. Palvin Barbara lett a cannes-i filmfesztivál abszolút sztárja, most mindenki extra estélyi ruháiról és lazán elegáns szettjeiről beszél.

Döbbenetesen néz ki Palvin Barbi: így még sosem láthattuk a várandós modellt – VIDEÓ

Legújabb címlapfotói felérnek egy-egy igazi műalkotással. Mutatjuk a képeket!

A várandósság még sosem volt ilyen szexi: Palvin Barbara csipke miniben vonult a vörös szőnyegen

Modell, világsztár és most már kismama is! Palvin Barbara szexi, csipkés miniruhában villantotta meg várandós pocakját a cannes-i filmfesztivál egyik eseményén. Mutatjuk a részleteket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu