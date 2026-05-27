Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
baktérium

Felfázás, hólyaghurut: amit minden nőnek tudnia kell a tünetekről és a kezelésről

baktérium felfázás hólyaghurut
Life.hu
2026.05.27.
A hólyaghurut népbetegségnek számít a nők körében, mégis sokan nem tudják, mit tegyenek a gyógyulás érdekében. Nézzük, mi okozza, milyen tünetekre figyeljünk, és hogyan kerülhető el jó eséllyel az antibiotikum használata?

A hétköznapi nyelvben felfázásként emlegetett hólyaghurut minden második nő életében legalább egyszer előfordul, és ezen nők fele ismételten megtapasztalja a kellemetlen tüneteket. A csípő, égő érzés, az állandó vizelési inger nemcsak fizikai, hanem mentális terhet is jelenthet a rohanó hétköznapokban. Bár gyakran bagatellizáljuk, fontos megérteni, hogy milyen típusú betegségről van szó, és hogyan reagáljunk az első tünetekre.

Sad, unhappy woman suffering from PMS and menstruation pain. Having stomach ache, abdominal pain and headache because of critical days. Inflammation and infection bladder, cystitis. Health problems
Felfázás, hólyaghurut: amit minden nőnek tudnia kell a tünetekről és a kezelésről.
Forrás: Shutterstock

Milyen típusú betegség a hólyaghurut?

A hólyaghurut – orvosi nevén cisztitisz – az esetek többségében bakteriális eredetű fertőzés. Ez azt jelenti, hogy a húgyhólyagba jutó kórokozók gyulladást okoznak. Bár sokan a hideget teszik felelőssé, a valóság az, hogy a medencetájék lehűlése legfeljebb közvetetten járul hozzá a probléma kialakulásához, de semmiképpen sem az az oka.

Mit tegyünk, ha vizes lesz a ruhánk?

Ez azonban nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk az időjárást. Ha például megázunk, és a nedves ruhában maradunk, vagy ha a vizes fürdőruhánkat nem cseréljük le, az valóban növelheti hólyaghurut kialakulásának a kockázatát.

Hirdetés

Milyen baktériumok állnak a háttérben?

A felfázást leggyakrabban a saját bélflóránkból származó baktériumok okozzák. Ezek közül a legismertebb az Escherichia coli, amely az esetek döntő többségéért felelős. Emellett más baktériumok is kiválthatják a fertőzést, de jóval ritkábban.

Miért női betegség?

A női anatómia – a rövidebb húgycső, a hüvelybemenet és a végbélnyílás közel helyezkednek el egymáshoz – szintén szerepet játszik abban, hogy a baktériumok könnyebben feljuthatnak a húgyhólyagba, ezért a nők különösen érintettek ebben a betegségben.

Melyek a leggyakoribb tünetek?

A hólyaghurut tünetei általában gyorsan jelentkeznek, és nehéz azokat figyelmen kívül hagyni. A legjellemzőbb panaszok közé tartozik a gyakori vizelési inger, a csípő vagy égő érzés vizelés közben, valamint az alhasi diszkomfort. Előfordulhat, hogy egyszerre csak kis mennyiségű vizelet ürül, mégis állandó inger jelentkezik. Súlyosabb esetben a vizelet zavarossá válhat, kellemetlen szagú lehet, sőt akár hőemelkedés is társulhat a tünetekhez.

Mit tegyünk az első jeleknél? 

Az enyhébb esetekben nem feltétlenül szükséges azonnal antibiotikumhoz nyúlni, sőt. A korai tünetek észlelésekor sokat segíthet a bőséges folyadékfogyasztás, amely átmossa a húgyutakat. Emellett léteznek antibakteriális és vizelethajtó hatású gyógynövények is, amelyek hozzájárulhatnak a panaszok enyhítéséhez és ahhoz, hogy elkerülhető legyen az antibiotikumok használata. Ilyen például a kukoricabajusz, a csalán vagy a medveszőlőlevél.

Ha a tünetek nem javulnak, vagy súlyosbodnak, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Hirdetés:            

Az Urzinol tabletta medveszőlőlevél­kivonat-tartalmú, vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer.

HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZER. A JAVALLATOKRA VALÓ ALKALMAZÁSA A RÉGÓTA FENNÁLLÓ HASZNÁLATON ALAPUL. A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

https://www.urzinol.hu/

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu