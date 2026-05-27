A legtöbben tudják, hogy a lejárt élelmiszer fogyasztása kerülendő – de a gyógyszerek esetén ugyanez a szabatosság korántsem általános. Pedig a lejárt gyógyszerek használatának kockázatai valósak és egyes esetekben súlyos következményekkel járhatnak.

A lejárt gyógyszer beszedése nemcsak hatástalan kezelést jelent, hanem egyes esetekben komoly egészségügyi kockázatot is hordoz.

A lejárt gyógyszerek veszélyei • A lejárati dátum azt jelzi, ameddig a gyártó a hatékonyságot és a biztonságot garantálja • A lejárt gyógyszer hatóanyaga lebomolhat, és elveszítheti terápiás hatását • Egyes gyógyszerek bomlástermékei mérgezőek lehetnek • Különösen veszélyes lejárt gyógyszerek: inzulin, nitroglicerin, szemcseppek, antibiotikumok • A lejárt gyógyszer soha nem dobható a háztartási szemétbe – gyógyszertárban kell leadni • A helyes gyógyszertárolás megnyújtja a hatékonyság idejét

Mit jelent a lejárati dátum a gyógyszereken?

A gyógyszerek lejárati dátuma azt az utolsó napot jelöli, ameddig a gyártó az adott körülmények között tárolt készítmény hatékonyságát és biztonságát garantálja. Ez nem azt jelenti, hogy a gyógyszer másnap azonnal elveszíti minden hatóanyagát – a valóság árnyaltabb.

A lejárat egy törvényi és gyártói garanciavállalás határa, amelyen túl a gyártó nem vállal felelősséget a készítmény minőségéért.

A hatóanyag-tartalom valóban idővel csökken: a legtöbb gyógyszer hatóanyaga fokozatosan bomlik, és a bomlás üteme a tárolási körülményektől – hőmérséklet, páratartalom, fény – nagymértékben függ. A lejárat közeledtével a hatóanyag-tartalom csökkenni kezd, és a lejárat után gyorsuló ütemben folytatódik a bomlás. Ez azt jelenti, hogy egy lejárt fájdalomcsillapítóval például kisebb hatást érhetünk el – és ez különösen veszélyes, ha komoly betegséget kell kezelni.

Egyes gyógyszerek esetén a bomlás nem egyszerűen hatásvesztést, hanem mérgező bomlástermékek keletkezését eredményezi. Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a lejárt gyógyszerek fogyasztása nem csak hatástalanságot, hanem aktív ártalmat is okozhat.

Lejárt vagy rosszul tárolt inzulinnal a vércukor nem szabályozható megfelelően, ami cukorbetegeknél életveszélyes állapothoz, diabéteszes ketoacidózishoz vezethet.

Melyek a legveszélyesebb lejárt gyógyszerek?

A tetraciklinek – egy antibiotikum-csoport – lejárat után anhydrotetraciklinné és epitetraciklinné bomlanak, amelyek vesekárosodást okozhatnak. Bár az újabb tetraciklinformulációk valamivel stabilabbak, az elv változatlan: a lejárt antibiotikumok nemcsak hatástalanok, hanem mérgező bomlástermékeket is tartalmazhatnak.