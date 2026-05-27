A legtöbben tudják, hogy a lejárt élelmiszer fogyasztása kerülendő – de a gyógyszerek esetén ugyanez a szabatosság korántsem általános. Pedig a lejárt gyógyszerek használatának kockázatai valósak és egyes esetekben súlyos következményekkel járhatnak.
A lejárt gyógyszerek veszélyei
• A lejárati dátum azt jelzi, ameddig a gyártó a hatékonyságot és a biztonságot garantálja
• A lejárt gyógyszer hatóanyaga lebomolhat, és elveszítheti terápiás hatását
• Egyes gyógyszerek bomlástermékei mérgezőek lehetnek
• Különösen veszélyes lejárt gyógyszerek: inzulin, nitroglicerin, szemcseppek, antibiotikumok
• A lejárt gyógyszer soha nem dobható a háztartási szemétbe – gyógyszertárban kell leadni
• A helyes gyógyszertárolás megnyújtja a hatékonyság idejét
Mit jelent a lejárati dátum a gyógyszereken?
A gyógyszerek lejárati dátuma azt az utolsó napot jelöli, ameddig a gyártó az adott körülmények között tárolt készítmény hatékonyságát és biztonságát garantálja. Ez nem azt jelenti, hogy a gyógyszer másnap azonnal elveszíti minden hatóanyagát – a valóság árnyaltabb.
A lejárat egy törvényi és gyártói garanciavállalás határa, amelyen túl a gyártó nem vállal felelősséget a készítmény minőségéért.
A hatóanyag-tartalom valóban idővel csökken: a legtöbb gyógyszer hatóanyaga fokozatosan bomlik, és a bomlás üteme a tárolási körülményektől – hőmérséklet, páratartalom, fény – nagymértékben függ. A lejárat közeledtével a hatóanyag-tartalom csökkenni kezd, és a lejárat után gyorsuló ütemben folytatódik a bomlás. Ez azt jelenti, hogy egy lejárt fájdalomcsillapítóval például kisebb hatást érhetünk el – és ez különösen veszélyes, ha komoly betegséget kell kezelni.
Egyes gyógyszerek esetén a bomlás nem egyszerűen hatásvesztést, hanem mérgező bomlástermékek keletkezését eredményezi. Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a lejárt gyógyszerek fogyasztása nem csak hatástalanságot, hanem aktív ártalmat is okozhat.
Melyek a legveszélyesebb lejárt gyógyszerek?
A tetraciklinek – egy antibiotikum-csoport – lejárat után anhydrotetraciklinné és epitetraciklinné bomlanak, amelyek vesekárosodást okozhatnak. Bár az újabb tetraciklinformulációk valamivel stabilabbak, az elv változatlan: a lejárt antibiotikumok nemcsak hatástalanok, hanem mérgező bomlástermékeket is tartalmazhatnak.
Az inzulin rendkívül érzékeny készítmény: felbontás után általában 28–30 napig hatékony szobahőmérsékleten, felbontás előtt a lejárati dátumig – de tárolási hibák esetén már jóval korábban elveszítheti hatékonyságát. Lejárt vagy rosszul tárolt inzulinnal a vércukor nem szabályozható megfelelően, ami cukorbetegeknél életveszélyes állapothoz, diabéteszes ketoacidózishoz vezethet.
A nitroglicerin – amelyet angina pectoris kezelésére alkalmaznak – szintén különösen érzékeny a romlásra. Lejárt vagy rosszul tárolt nitroglicerinspray vagy -tabletta mellkasi fájdalom esetén nem fejti ki szükséges értágító hatását, ami szívizom-elégtelenséget és akár szívinfarktust is eredményezhet. A szemcseppek lejárat után bakteriális szennyeződésre fogékonnyá válnak, és súlyos szemfertőzést okozhatnak. A folyékony gyógyszerek – szuszpenziók, szirupok – általában gyorsabban romlanak, mint a szilárd formák.
A helyes tárolás és a lejárat összefüggése
A lejárati dátum érvényessége kizárólag a megfelelő tárolási feltételek betartása esetén garantált. A legtöbb gyógyszer hűvös, száraz, fénytől védett helyen tartandó – ez általában 15–25 fokos szobahőmérsékletet jelent, nem a fürdőszoba párás légkörét vagy a napfénynek kitett ablakpárkányt. A hűtőt igénylő készítményeket – inzulin, egyes szemcseppek, oltóanyagok – megszakítás nélkül hidegen kell tartani.
Ha egy gyógyszer elszíneződött, kicsapódás látható benne, megváltozott az illata vagy állaga, akkor a lejárati dátumtól függetlenül el kell dobni. Ezek a változások a hatóanyag bomlásának vagy bakteriális szennyeződésnek a jelei lehetnek. A buborékcsomagolásból kivett, majd visszatett tabletták gyorsabban romlanak, mert a nedvesség és a levegő hozzáférhet hozzájuk.
A lejárt vagy feleslegessé vált gyógyszereket soha nem szabad a háztartási szemétbe dobni, sem a lefolyóba önteni – mindkét esetben a gyógyszer hatóanyagai a környezetbe kerülnek és szennyezik a talajt és a vizet. A lejárt gyógyszereket a gyógyszertárban kell leadni, ahol szakszerűen ártalmatlanítják azokat.
Mikor szabad kivételt tenni – és mikor nem?
Egyes vizsgálatok szerint bizonyos szilárd gyógyszerformák – például aszpirin, egyes antihisztaminok – a lejárati dátum után is évekig megőrzik hatékonyságuk nagy részét, ha ideális körülmények között tárolták őket. Az Egyesült Államok hadserege például vizsgálataiban azt találta, hogy a gondosan tárolt gyógyszerek 90 százaléka a lejárat után öt évvel is hatékony maradt. Ez azonban laborvizsgálati eredmény, nem általános fogyasztói engedély.
A mindennapi életben nem tudhatjuk, hogy az otthon tárolt gyógyszer valóban ideális körülmények között volt-e, ezért a lejárati dátum betartása a legbiztonságosabb magatartás. Különösen igaz ez az életmentő gyógyszerekre – inzulin, nitroglicerin, adrenalininjektort –, ahol a hatásvesztés közvetlenül életveszélyes következménnyel járhat.
A lejárt gyógyszer fogyasztása tehát egyszerre jelent hatásvesztési kockázatot, esetleges mérgezési veszélyt és a megfelelő kezelés elmulasztásából fakadó egészségügyi károkat. Mindhárom ok elegendő ahhoz, hogy a házipatikát évente egyszer átnézzük, és a lejárt készítményeket gyógyszertárban leadjuk.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: