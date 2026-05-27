A fényvédelem mára a szépségápolás alappillérévé vált, hiszen a ráncok és pigmentfoltok kialakulásának közel 80%-ért nem az öregedés, hanem az UV-sugarak felelnek. Manapság egy gyorsan beszívódó fényvédő ugyanúgy a neszesszered alapfelszerelése kell legyen, mint a kedvenc UV-ellen védő ajakápolód, az UV-szűrős napszemüveged, a nedves törlőkendő vagy a kézfertőtlenítő.

Naptej és fényvédő – Nem ugyanaz!

A naptej és a fényvédő kifejezéseket sokan egymás szinonimájaként használják, helytelenül. A naptej fő célja a leégés megelőzése, a mindennapi fényvédő használata inkább a hosszú távú bőröregedés, a ráncok és a pigmentfoltok elleni védekezésről szól. Előbbi hígabb, zsírosabb állagú krém, amit inkább strandoláshoz terveztek, a fényvédő lágyabb textúrájú, könnyen beszívódó krém, permet, hab vagy gél.

Az újgenerációs fényvédők szuperképessége

A modern hidratáló fényvédők amellett, hogy védenek az UV-sugaraktól, aktívan regenerálják is a bőrt: mélyen hidratálnak, erősítik a védőréteget, lassítják a bőr öregedését és megelőzik a petyhüdtséget és a pigmentfoltok kialakulását. Egy igazán jó fényvédő olyan tápláló összetevőket tartalmaz mint a hialuronsav, a niacinamid, a peptidek és az antioxidánsok.

Ezeket a szempontokat tartsd szem előtt a fényvédő kiválasztásánál

Utazáshoz, egész napos városnézéshez, strandoláshoz válassz praktikus, kisebb kiszerelésű termékeket, amelyek gond nélkül elférnek a strandtáskában vagy a kézipoggyászban.

Olyan széles spektrumú fényvédő kozmetikumot célszerű beszerezned, amely vízálló és magas faktorszámú (legalább SPF30, de még jobb, ha SPF50 vagy 50+). Ezek védenek a legeredményesebben az UVA- és az UVB-sugarak ellen.

Zsíros vagy aknéra hajlamos bőrre a könnyed, olajmentes fluidok a legjobbak, míg a száraz bőr hálás a hidratáló változatért lesz hálás.

Mennyi az elegendő mennyiség?

Az arcra és a nyakra együttesen körülbelül kétujjnyi krémre lesz szükséged a tökéletes védelem eléréséhez. A teljes testre egy hozzávetőlegesen 30 milliliter javasolt. A fényvédőt már 20-30 perccel az előtt alkalmazni kell, hogy nap éri a bőröd. Ennyi idő szükséges a megfelelő hatás kialakulásához.